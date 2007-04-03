Короче, не бздо. Всё уже посчитано о нас. Биток будет порхать как бабочка, и жарить как пчела (с).
99.8% транзакций - гоняние криптомусора между биржами с целью заработать на арбитраже. 0.2% возможно где то с целью реального применения, и то не факт. Рано или поздно приток новых лохвесторов приубавится, произойдет распродажа и цены сдуются до нормального уровня.
antey1969 написав:Снова усталый биток потянулся к югу. Какие прогнозы?
Прогноз один для всех кто еще не догоняет. Следующий памп крипты будет по-любому, следите за прибыльностью майнинга, когда он начнет приближаться к нулю, время покупать биток. Но не факт что следующий памп будет именно на биткоине, но то что пампу быть - 100%. Думаю до августа можно жевать попкорн, пампа не будет, т.к. предзаказы уже получены.
Востаннє редагувалось andrein в Чет 28 гру, 2017 06:42, всього редагувалось 2 разів.
antey1969 написав:Снова усталый биток потянулся к югу. Какие прогнозы?
Прогноз один для всех кто еще не догоняет. Следующий памп крипты будет по-любому, следите за прибыльностью майнинга, когда он начнет приближаться к нулю, время покупать биток. Но не факт что следующий памп будет именно на биткоине, но то что пампу быть - 100%.
Памп майже кожного дня відбувається з різними монєтками і ми шкодуємо про втрачену можливість:)
antey1969 написав:Снова усталый биток потянулся к югу. Какие прогнозы?
Прогноз один для всех кто еще не догоняет. Следующий памп крипты будет по-любому, следите за прибыльностью майнинга, когда он начнет приближаться к нулю, время покупать биток. Но не факт что следующий памп будет именно на биткоине, но то что пампу быть - 100%.
Памп майже кожного дня відбувається з різними монєтками і ми шкодуємо про втрачену можливість:)
З ризными монетками видбуваються просто хвыли от пампа битка.