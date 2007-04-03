RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 791792793794

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 236
1. до 500 долларов
15%
36
2. 500 - 1000
5%
12
3. 1000 - 5000
13%
31
4. 5000 - 10 000
2%
4
5. более 10 000
6%
14
6. не покупаю а "майню"
6%
14
7. только планирую купить
15%
35
8. не покупал и не буду
38%
90
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 22:55

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:Посмотрим как она заработает на реальных объемах.

Уже давно всё работает. Почему думаете Лайт (обычный клон битка) столько стоит?
Это просто большой полигон для теста технологий, который внедряют на биток.

https://twitter.com/SatoshiLite/status/ ... 25/photo/1

Короче, не бздо. Всё уже посчитано о нас. Биток будет порхать как бабочка, и жарить как пчела (с).
killerbean
 
Повідомлень: 554
З нами з: 03.02.17
Подякував: 6 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 22:57

  killerbean написав:
  Zebra написав:Посмотрим как она заработает на реальных объемах.

Уже давно всё работает. Почему думаете Лайт (обычный клон битка) столько стоит?
Это просто большой полигон для теста технологий, который внедряют на биток.

https://twitter.com/SatoshiLite/status/ ... 25/photo/1

Короче, не бздо. Всё уже посчитано о нас. Биток будет порхать как бабочка, и жарить как пчела (с).

99.8% транзакций - гоняние криптомусора между биржами с целью заработать на арбитраже. 0.2% возможно где то с целью реального применения, и то не факт. Рано или поздно приток новых лохвесторов приубавится, произойдет распродажа и цены сдуются до нормального уровня.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5035
З нами з: 21.09.12
Подякував: 292 раз.
Подякували: 519 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 23:04

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:Рано или поздно приток новых лохвесторов приубавится и цены сдуются до нормального уровня.

Это понятно. Всё вернется к бегущей средней за 300-500 дней. Но потом то всеравно рост.
killerbean
 
Повідомлень: 554
З нами з: 03.02.17
Подякував: 6 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 23:29

Анонимные криптовалюты

Создатель антивируса McAffe сказал что анонимные крипто валюты буду пользоваться большим спросом и цены на них будут идти в рост в это число входит Zcash (ZEC)Monero (XMR) Verge (XVG)/

У кого какие мысли по поводу перспектив этих монет ?
novg2015
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 27.12.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 06:38

  antey1969 написав:Снова усталый биток потянулся к югу. Какие прогнозы?

Прогноз один для всех кто еще не догоняет. Следующий памп крипты будет по-любому, следите за прибыльностью майнинга, когда он начнет приближаться к нулю, время покупать биток. Но не факт что следующий памп будет именно на биткоине, но то что пампу быть - 100%.
Думаю до августа можно жевать попкорн, пампа не будет, т.к. предзаказы уже получены.
Востаннє редагувалось andrein в Чет 28 гру, 2017 06:42, всього редагувалось 2 разів.
andrein
 
Повідомлень: 132
З нами з: 21.10.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 06:39

  jump написав:
  OlegVFX написав:
  jump написав:
а фінмон банків?

А какие могут быть вопросы у финмона, если выводить в гривне с БТЦ или КУНЫ на карту украинского банка?


зараз навіть коли 100тис грн забираєш СВОЇХ з банку й то питання виникають :shock:


Можу розказати, як клієнт, яка пройшла через три фінмона в різних банках:))) скрізь тільки свої рахунки, п2п.
Жерминаль
 
Повідомлень: 1769
З нами з: 14.10.12
Подякував: 4 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 06:41

  andrein написав:
  antey1969 написав:Снова усталый биток потянулся к югу. Какие прогнозы?

Прогноз один для всех кто еще не догоняет. Следующий памп крипты будет по-любому, следите за прибыльностью майнинга, когда он начнет приближаться к нулю, время покупать биток. Но не факт что следующий памп будет именно на биткоине, но то что пампу быть - 100%.


Памп майже кожного дня відбувається з різними монєтками і ми шкодуємо про втрачену можливість:)
Жерминаль
 
Повідомлень: 1769
З нами з: 14.10.12
Подякував: 4 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 06:47

  Жерминаль написав:
  andrein написав:
  antey1969 написав:Снова усталый биток потянулся к югу. Какие прогнозы?

Прогноз один для всех кто еще не догоняет. Следующий памп крипты будет по-любому, следите за прибыльностью майнинга, когда он начнет приближаться к нулю, время покупать биток. Но не факт что следующий памп будет именно на биткоине, но то что пампу быть - 100%.


Памп майже кожного дня відбувається з різними монєтками і ми шкодуємо про втрачену можливість:)

З ризными монетками видбуваються просто хвыли от пампа битка. :)
andrein
 
Повідомлень: 132
З нами з: 21.10.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 791792793794
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте 1 ... 3784, 3785, 3786
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
37850 160916780
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 гру, 2017 07:04
andrein
Валютный рынок в мире 1 ... 596, 597, 598
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
5972 1263223
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 гру, 2017 16:42
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 31775
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (50802)
28.12.2017 06:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.