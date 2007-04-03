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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 800801802803>

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 240
1. до 500 долларов
15%
36
2. 500 - 1000
5%
12
3. 1000 - 5000
13%
31
4. 5000 - 10 000
2%
4
5. более 10 000
6%
15
6. не покупаю а "майню"
6%
14
7. только планирую купить
15%
36
8. не покупал и не буду
38%
92
Всього голосів : 240
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:03

Российского специалиста в сфере IT и блокчейн-технологий Павла Лернера, похищенного в Киеве 26 декабря, освободили.
"Его освободили сами похитители. Выбросили на трассе", - рассказали нам полицейские.

По их данным, Лернера, 26 декабря похищали шесть человек с автоматами. На улице Степана Бандеры в Киеве программиста силой затащили в автомобиль марки Mercedes-Benz Vito (госномер АА 2063 МТ) неизвестные лица в темной одежде и балаклавах, и увезли в неизвестном направлении.
Павел Лернер - 40-летний гражданин России, имеющий вид на жительство в Польше - специалист в сфере IT и блокчейн-технологий, управляющий директор EXMO LLP.

Из информации, которая размещена на страницах Павла Лернера в соцсетях, следует, что мужчина является уроженцем Курска, и занимался программированием.

В октябре 2014 года вместе с семьей он перебрался жить в Испанию. По информации знающих Лернера людей, в Украине этот специалист по IT вел ряд стартапов, связанных с технологиями майнинга криптовалют и блокчейна.

витиснули усе що мав, та й відпустили :shock:

перед тим Каплана сбушники трусанули - забрали крипту-майно-пляшку рому 8)

очевидь вимальовується новий тренд "бізнесу" :shock:
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:19

  barabass написав:killerbean
я его забанил чтоб чушь не читать, а вы его цитируете)


Барбосс, забань правительство Индии: https://www.ccn.com/bitcoin-like-ponzi- ... overnment/
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:24

Шановні форумчани!
В зв,язку з наближенням Нового року - одного з найбільш шанованих і найважливіших українських свят - прохання допомогти тим, хто втратив на російсько-українській війні чоловіка, сина або ж став калікою. Хто скільки зможе, хоча би по 50 - 100 - 200 грн:


Тимошенко В.І. (катований за те, що відмовився витирати ноги українським прапором)
Карта Приват 4731217107854521
http://24today.net/open/601276

Паладій В. - кулеметник (покалічені ноги)
Карта Приват 5168 7572 7607 0499
http://uainfo.org/blognews/1448550166-p ... rgoyu.html


Зозуляк Олександр, командир взводу (покалічений)
Карта ПриватБанк 5168757220756912
http://censor.net.ua/resonance/337219/k ... chomu_sche

Титаренко Сергій (іучасник АТО, інвалід, покалічений - не може ходити, померла дружина, залишилась мала дитина)
Карта Приват 4731217104947732
http://gazeta.ua/articles/help/_tyazhko ... nom/631674

Гриненко Сергій – напівпаралізований після поранення
Картка Приватбанку 4731 2171 1169 3535
http://2plus2.ua/dopomoga/tyazhkotravmo ... 60861.html

Микола Надворський, учасник АТО, інвалід (покалічена рука), живе в селі, багатодітний.
5168 7556 0519 4634, Надворский Николай Михайлович", Источник:
Карта Приват: http://censor.net.ua/photo_news/340971/ ... ortu_nujna

Панченко Катерина – вдова учасника АТО, є мале дитя:
Номер карти ПриватБанка: 5168 7572 8637 0228
http://112.ua/glavnye-novosti/nuzhna-po ... 86864.html


Усач Андрій – учасник АТо, інвалід
Карта Приват 4149497825078316
http://ipress.ua/ru/articles/pokazhu_ch ... 23787.html


Свириденко Вадим – учасник АТО, інвалід
Карта Приват 4149437852273117
http://argumentua.com/stati/vstan-i-idi ... torykh-net


Єщенко Олена, вдова учасника АТО, троє дітей.
Карта Приват - 5168 7572 6425 2539 http://censor.net.ua/news/309927/seme_p ... _on_byl_iz


Иванюш Ірина
Медсестра АТО (позивний «Лютік») , інвалід
Карта приват 4149 4978 3143 8827
http://fakty.ua/201912-irina-ivanyush-y ... e-pod-silu


Вдова «кіборга» Яконович Іванна Іванівна, двоє малих дітей.
Номер картки ПриватБанку 4149 4978 2571 0710
http://doba.te.ua/novyny/zbyrayut-hrosh ... chyny.html

Гавриляк Остап – «кіборг», покалічений
Карта Приватбанка 5211 5374 4554 3890 (карта брата)
Источник: http://censor.net.ua/v325552

Шостак Иван – «кіборг», покалічена рука
Карта Приват 5168755379010404 (карта дружини)
http://ru.tsn.ua/video/video-novini/kib ... fnyuz.html

Малеванный Эдуард Николаевич (учасник АТО, втратив на війні око)
Приват-банк 4149497811262148
Источник: http://censor.net.ua/p308350

Сапер Ніконенко Артем – важко покалічений
Карта ПриватБанка : 6762 4683 0453 3726 (дружина Ніконенко Тетяна)
http://press-centr.com/ru/news/Druzhina ... he-mashina


Белень Василь – учасник АТО, покалічений.
Карта Приват 5168 7572 5830 6366 (мама Белень Вера Павлівна)
http://censor.net.ua/p328278

Літовченко Олексій – учасник АТО, інвалід
Карта Приват-банка 5168 7572 8037 1149.
http://censor.net.ua/p329112


Ковальова Маріна
Вдова загибшого під Іловайськом бійця, двоє малих дітей
Карта Приват 5168 7572 4612 5084
http://censor.net.ua/p330995




Росул Рустам Михайлович, учасник АТО, покалічений
Карта Приватбанка: 4149 4978 1615 5255
http://censor.net.ua/p329247


Гуменюк Олена, вдова учасника АТО, трое малих дітей
Карта Приват 5168 7572 2881 9340
http://censor.net.ua/photo_news/304141/ ... tovki_foto


Шараєнко Андрій – учасник АТО, покалічений
Карта ПриватБанка 5168 7555 0330 5068
http://censor.net.ua/n335806


Денисов Максим – учасник АТО, інвалід
Карта Укрсиббанк 5169304804747758
http://censor.net.ua/r325187

Гера Володимир, учаснки АтТО, інвалід
Карта Приват 4149 4978 1616 6260
http://censor.net.ua/news/328564/porosh ... v_germanii


Замірко Олексій – учасник АТО, інвалід
Карта Приват: 4149 4378 5242 4314 (карта тітки Олексія – Олени Удалової) http://censor.net.ua/p325021

Роберт Руслан, кулеметник, учасник АТО, інвалід
ПриватБанк 5168 7420 1896 9299
http://censor.net.ua/p322113

Вдова Олександра Чернишова, що загинув в АТО
Горденко-Чернікова Ірина Валентинівна – є мале дитя
Карта Приват 5168 7572 6931 6883
http://censor.net.ua/p322065


Вдова загиблого в АТО Багнюк (Плискань) Лидия Васильевна – двоє малих дітей
Карта ПриватБанка 4149-4978-0539-5185
http://censor.net.ua/n302917
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 10:31

Похищенный 26 декабря 40-летний гражданин РФ - специалист в сфере IT и блокчейн-технологий Павел Лернер заплатил за свое освобождение биткоины суммой свыше $1 миллиона.
https://www.obozrevatel.com/kiyany/vyik ... -kieve.htm
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 10:54

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Да, жалко конечно что такое происходит. Быки тоже узнают про криптовалюты.
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 11:01

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Особистий прогноз по біткоїну на 2018. В кінці року курс буде більше 20к, на протязі року курс не перевищить 35к.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 11:15

  jump написав:Колишній шахтар із Маріуполя заробив мільйон євро на криптовалюті
Познайомився Хрящев із криптовалютою у 2015 році.

«Я зрозумів – це нове! За неї мало хто говорив, але я зрозумів, що це буде розвиватись, і почав вивчати цей ринок…Я почав підвищувати свій рівень фінансової освіти, спілкувався на міжнародних конференціях з іноземцями, які давно у цьому бізнесі», – говорить маріуполець.

Згодом, він знайшов партнера зі Львова і почав пробувати заробляти на криптовалюті.

За його словами, основними плюсами криптовалюти є: прозорість (іменні транзакції), справедливість, швидкість переводів та мінімальні комісії.
http://zik.ua/news/2017/12/29/kolyshniy ... ti_1236175

расширяется круг журналистских клише - к голландским домохозяйкам и американским дальнобойщикам добавились шахтеры из мариуполя :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 17:48

  lapay написав:Особистий прогноз по біткоїну на 2018. В кінці року курс буде більше 20к, на протязі року курс не перевищить 35к.

Ограниченный особо ценный актив?
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 17:50

  Stringer написав:
  jump написав:Колишній шахтар із Маріуполя заробив мільйон євро на криптовалюті
Познайомився Хрящев із криптовалютою у 2015 році.

«Я зрозумів – це нове! За неї мало хто говорив, але я зрозумів, що це буде розвиватись, і почав вивчати цей ринок…Я почав підвищувати свій рівень фінансової освіти, спілкувався на міжнародних конференціях з іноземцями, які давно у цьому бізнесі», – говорить маріуполець.

Згодом, він знайшов партнера зі Львова і почав пробувати заробляти на криптовалюті.

За його словами, основними плюсами криптовалюти є: прозорість (іменні транзакції), справедливість, швидкість переводів та мінімальні комісії.
http://zik.ua/news/2017/12/29/kolyshniy ... ti_1236175

расширяется круг журналистских клише - к голландским домохозяйкам и американским дальнобойщикам добавились шахтеры из мариуполя :mrgreen:

Двигают биток в нарот. "Если шахтер из Мариуполя смог разбогатеть, то чего же ты ждешь?!"
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 18:08

Тезер згеренував 100 міо кодів

https://omniexplorer.info/lookupadd.asp ... PTW1zBTwXL

готуємся до пампів! :)
greenozon
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