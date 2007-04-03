Российского специалиста в сфере IT и блокчейн-технологий Павла Лернера, похищенного в Киеве 26 декабря, освободили. "Его освободили сами похитители. Выбросили на трассе", - рассказали нам полицейские.
По их данным, Лернера, 26 декабря похищали шесть человек с автоматами. На улице Степана Бандеры в Киеве программиста силой затащили в автомобиль марки Mercedes-Benz Vito (госномер АА 2063 МТ) неизвестные лица в темной одежде и балаклавах, и увезли в неизвестном направлении. Павел Лернер - 40-летний гражданин России, имеющий вид на жительство в Польше - специалист в сфере IT и блокчейн-технологий, управляющий директор EXMO LLP.
Из информации, которая размещена на страницах Павла Лернера в соцсетях, следует, что мужчина является уроженцем Курска, и занимался программированием.
В октябре 2014 года вместе с семьей он перебрался жить в Испанию. По информации знающих Лернера людей, в Украине этот специалист по IT вел ряд стартапов, связанных с технологиями майнинга криптовалют и блокчейна.
витиснули усе що мав, та й відпустили
перед тим Каплана сбушники трусанули - забрали крипту-майно-пляшку рому
Шановні форумчани! В зв,язку з наближенням Нового року - одного з найбільш шанованих і найважливіших українських свят - прохання допомогти тим, хто втратив на російсько-українській війні чоловіка, сина або ж став калікою. Хто скільки зможе, хоча би по 50 - 100 - 200 грн:
Микола Надворський, учасник АТО, інвалід (покалічена рука), живе в селі, багатодітний. 5168 7556 0519 4634, Надворский Николай Михайлович", Источник: Карта Приват: http://censor.net.ua/photo_news/340971/ ... ortu_nujna
jump написав:Колишній шахтар із Маріуполя заробив мільйон євро на криптовалюті Познайомився Хрящев із криптовалютою у 2015 році.
«Я зрозумів – це нове! За неї мало хто говорив, але я зрозумів, що це буде розвиватись, і почав вивчати цей ринок…Я почав підвищувати свій рівень фінансової освіти, спілкувався на міжнародних конференціях з іноземцями, які давно у цьому бізнесі», – говорить маріуполець.
Згодом, він знайшов партнера зі Львова і почав пробувати заробляти на криптовалюті.
jump написав:Колишній шахтар із Маріуполя заробив мільйон євро на криптовалюті Познайомився Хрящев із криптовалютою у 2015 році.
«Я зрозумів – це нове! За неї мало хто говорив, але я зрозумів, що це буде розвиватись, і почав вивчати цей ринок…Я почав підвищувати свій рівень фінансової освіти, спілкувався на міжнародних конференціях з іноземцями, які давно у цьому бізнесі», – говорить маріуполець.
Згодом, він знайшов партнера зі Львова і почав пробувати заробляти на криптовалюті.