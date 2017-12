Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:03

Российского специалиста в сфере IT и блокчейн-технологий Павла Лернера, похищенного в Киеве 26 декабря, освободили."Его освободили сами похитители. Выбросили на трассе", - рассказали нам полицейские.По их данным, Лернера, 26 декабря похищали шесть человек с автоматами. На улице Степана Бандеры в Киеве программиста силой затащили в автомобиль марки Mercedes-Benz Vito (госномер АА 2063 МТ) неизвестные лица в темной одежде и балаклавах, и увезли в неизвестном направлении.Павел Лернер - 40-летний гражданин России, имеющий вид на жительство в Польше - специалист в сфере IT и блокчейн-технологий, управляющий директор EXMO LLP.Из информации, которая размещена на страницах Павла Лернера в соцсетях, следует, что мужчина является уроженцем Курска, и занимался программированием.В октябре 2014 года вместе с семьей он перебрался жить в Испанию. По информации знающих Лернера людей, в Украине этот специалист по IT вел ряд стартапов, связанных с технологиями майнинга криптовалют и блокчейна.витиснули усе що мав, та й відпустилиперед тим Каплана сбушники трусанули - забрали крипту-майно-пляшку ромуочевидь вимальовується новий тренд "бізнесу"