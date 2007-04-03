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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 804805806807>

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 240
1. до 500 долларов
15%
36
2. 500 - 1000
5%
12
3. 1000 - 5000
13%
31
4. 5000 - 10 000
2%
4
5. более 10 000
6%
15
6. не покупаю а "майню"
6%
14
7. только планирую купить
15%
36
8. не покупал и не буду
38%
92
Всього голосів : 240
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 15:33

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

а ничего что сейчас массовые праздники?
barabass
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 15:40

  barabass написав:а ничего что сейчас массовые праздники?

Тем более вывод средств заблокирован, после НГ дальше вниз
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 16:47

  Zebra написав:
  barabass написав:а ничего что сейчас массовые праздники?

Тем более вывод средств заблокирован, после НГ дальше вниз

спокійніше, зоя жойрівна, спокійніше)
мы все помним как ты гдето 3 раза глобально слил на шортах

настало ваше время криптозрадофилы!
ну давай, скажи "а я вам говорил!"
barabass
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 18:04

  Zebra написав:
  barabass написав:а ничего что сейчас массовые праздники?

Тем более вывод средств заблокирован, после НГ дальше вниз

Подскажите, правильно ли я понимаю Tether, чем выше его капитализация - тем больше людей вышли в фиат и ждут коррекцию? И наоборот, чем капитализация ниже - тем меньше осталось денег для гипотетического роста крипты?
kuzment
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 18:49

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  ForexTrader написав:Шесть книг о Биткоине, которые стоит прочесть
Биткоин стал самым популярным финансовым явлением в 2017 году. Несмотря на скептическое отношение, старейшая криптовалюта прошла путь от никому не известной технологии, до признанного на государственном уровне актива, имеющего капитализацию выше, чем у многих известных корпораций. Но несмотря на это, эксперт в области инвестиций Кевин О'Лири предупреждает инвесторов: «Вы никогда не должны инвестировать во что-то, чего не понимаете». Поэтому CNBC составило свой список шести лучших книг о Биткоине.
1. «Цифровое золото» Натаниэля Поппера
Натаниэль Поппер, репортер газеты The New York Times, главной тематикой которой являются инвестиции, финансы и новые технологии, рассказывает в своей книге историю первых сторонников Биткоина с 2015 года, в том числе о ключевых фигурах индустрии - братьях Уинклвосс и анонимном создателе криптовалюты Сатоши Накамото.
«Биткоин, конечно, является продуктом IT-наук, однако это сугубо человеческая история», - говорит бывший секретарь Казначейства Ларри Саммерс об этой книге.
2. «Криптоактивы: руководство инвестора-инноватора» Криса Берниске и Джека Татара
Крис Берниске, консультант в области криптовалют в венчурной компании Placeholder Capital, и Джек Татар, известный автор книг об инвестициях. Вместе они написали практическое пособие по инвестированию в Биткоин и другие криптовалюты. В своей книге они рассказывают, как отобрать перспективные криптовалюты, как выбрать подходящее время и сколько средств выделить для криптовалют.
«Информативная и практичная, эта книга является обязательной к прочтению для всех, кто хочет инвестировать в Биткоин», - говорит Артур Лаффер, член Совета по экономической политике бывшего президента Рональда Рейгана.
3. «Революция блокчейна» Дона Тапскотта и Алекса Тапскотта
Эксперты в области блокчейна Дон Тапскотт и Алекс Тапскотт исследуют, как эта технология может повлиять на мир, в своей книге 2016 года. Отец и сын являются учредителями первого Исследовательского института блокчейна, канадского научного центра, который поддерживают крупнейшие корпорации: Microsoft, IBM, FedEx и PepsiCo. В этом году Forbes назвал Дона Тапскота вторым в своем списке самых влиятельных ученых в области бизнеса.
«Тапскоты написали книгу о том, как выжить и развиваться в следующей волне технологического развития. Вероятно, она станет одной из знаковых книг нашего времени», - говорит профессор Гарвардской бизнес-школы Клейтон Кристенсен .
4. «Эпоха криптовалюты» Пола Вигна и Майкла Дж. Кейси
Журналисты Wall Street Journal Пол Вигн и Майкл Дж. Кейси стремятся объяснить, как криптовалюты изменят мир и что станет с классическими финансовыми системами: банками, наличностью, переводами, золотом, чеками и кредитными картами. Книга была написана в 2015 году.
«Важная, своевременная и увлекательная книга Вигна и Кейси — отличное решение, чтобы узнать все о мире криптовалют», - говорится в обзоре The New York Times.
5. «Американский король» Ника Билтона
В этой книге рассказывается о Россе Ульбрихте, создателе «Silk Road», который создал веб-сайт с оборотом $1.200.000.000 для незаконной торговли наркотиками, оружием и прочими нелегальными вещами.
Одна из 100 лучших книг Amazon 2017 года, Лучшая книга Apple 2017 года и New York Times. Ник Билтон - специальный корреспондент Vanity Fair, бывший репортер The New York Times и частый гость на CNBC.
6. «Интернет денег» Андреаса Антонопулоса
Для тех читателей, которые хотят исследовать теоретическую сторону вопроса, прекрасно подойдет книга самого известного биткоин-евангелиста Андреаса Антонопулоса. «Интернет денег» - это сборник бесед и статей от Андреаса Антонопулоса . В книге объясняются вопросы перехода к цифровым валютам и говорится о том, что ожидает эти технологии в будущем.
Для настоящих экспертов Антонопулос также написал бестселлер № 1 в экономическом разделе книг Amazon'a «Освоение Биткоина: создание блокчейна», которая рассказывает о принципах работы блокчейна и самых популярных криптовалютах



Дякую за підбірку книжок по блокчейну (тема №1 в IT якщо що)
окремо дякую за зашарену книжечку 'Mastering Bitcoin'

якщо маєте інші в ел. вигляді - прохання розшарити також

всіх вітаю з наступаючим Новим Роком!!!

нехай він принесе кожному - задумане.
greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 19:05

  kuzment написав:
  Zebra написав:
  barabass написав:а ничего что сейчас массовые праздники?

Тем более вывод средств заблокирован, после НГ дальше вниз

Подскажите, правильно ли я понимаю Tether, чем выше его капитализация - тем больше людей вышли в фиат и ждут коррекцию? И наоборот, чем капитализация ниже - тем меньше осталось денег для гипотетического роста крипты?


не неправильно
биток теряет позиции лидера, 2018 год альтов (криптоинфляция)
barabass
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 19:08

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

зебра, ты реально не в теме
ОПГ грабят битки
выпускаются книги по крипте (авторы крипты ни разу не видели)
правительства борются с криптой
процесс идет)
barabass
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 19:52

  barabass написав:
не неправильно
биток теряет позиции лидера, 2018 год альтов (криптоинфляция)

Тогда почему общая капитализация не может превысить в последнее время 620 млрд.? Мне кажется дело не в альтах, а в том что действительно люди немного поумнели и выжидают коррекцию.
kuzment
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 20:11

  Zebra написав:
  barabass написав:
  Zebra написав:с чего ты взял что смена тренда?

Любые подскоки сейчас это попытки бирж удержать клиентов, манипулированием цен. Отток хомячков уже начался.


Я хоть и побрит по своей глупости и зебра часто дело говорит, но встану на сторону оптимистов и зафиксирую в конце года скромное мнение что криптовалютные игры только набирают оборот. Тут еще на пару лет движений с постепенным переходом к официальному признанию и регулированию.

Всех с наступающим!
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 20:40

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ребята, не будьте наивными. Пока существуют государства и валютные союзы никакая крипта распространения не получит.
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