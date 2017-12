ForexTrader написав:

Шесть книг о Биткоине, которые стоит прочестьБиткоин стал самым популярным финансовым явлением в 2017 году. Несмотря на скептическое отношение, старейшая криптовалюта прошла путь от никому не известной технологии, до признанного на государственном уровне актива, имеющего капитализацию выше, чем у многих известных корпораций. Но несмотря на это, эксперт в области инвестиций Кевин О'Лири предупреждает инвесторов: «Вы никогда не должны инвестировать во что-то, чего не понимаете». Поэтому CNBC составило свой список шести лучших книг о Биткоине.1. «Цифровое золото» Натаниэля ПоппераНатаниэль Поппер, репортер газеты The New York Times, главной тематикой которой являются инвестиции, финансы и новые технологии, рассказывает в своей книге историю первых сторонников Биткоина с 2015 года, в том числе о ключевых фигурах индустрии - братьях Уинклвосс и анонимном создателе криптовалюты Сатоши Накамото.«Биткоин, конечно, является продуктом IT-наук, однако это сугубо человеческая история», - говорит бывший секретарь Казначейства Ларри Саммерс об этой книге.2. «Криптоактивы: руководство инвестора-инноватора» Криса Берниске и Джека ТатараКрис Берниске, консультант в области криптовалют в венчурной компании Placeholder Capital, и Джек Татар, известный автор книг об инвестициях. Вместе они написали практическое пособие по инвестированию в Биткоин и другие криптовалюты. В своей книге они рассказывают, как отобрать перспективные криптовалюты, как выбрать подходящее время и сколько средств выделить для криптовалют.«Информативная и практичная, эта книга является обязательной к прочтению для всех, кто хочет инвестировать в Биткоин», - говорит Артур Лаффер, член Совета по экономической политике бывшего президента Рональда Рейгана.3. «Революция блокчейна» Дона Тапскотта и Алекса ТапскоттаЭксперты в области блокчейна Дон Тапскотт и Алекс Тапскотт исследуют, как эта технология может повлиять на мир, в своей книге 2016 года. Отец и сын являются учредителями первого Исследовательского института блокчейна, канадского научного центра, который поддерживают крупнейшие корпорации: Microsoft, IBM, FedEx и PepsiCo. В этом году Forbes назвал Дона Тапскота вторым в своем списке самых влиятельных ученых в области бизнеса.«Тапскоты написали книгу о том, как выжить и развиваться в следующей волне технологического развития. Вероятно, она станет одной из знаковых книг нашего времени», - говорит профессор Гарвардской бизнес-школы Клейтон Кристенсен .4. «Эпоха криптовалюты» Пола Вигна и Майкла Дж. КейсиЖурналисты Wall Street Journal Пол Вигн и Майкл Дж. Кейси стремятся объяснить, как криптовалюты изменят мир и что станет с классическими финансовыми системами: банками, наличностью, переводами, золотом, чеками и кредитными картами. Книга была написана в 2015 году.«Важная, своевременная и увлекательная книга Вигна и Кейси — отличное решение, чтобы узнать все о мире криптовалют», - говорится в обзоре The New York Times.5. «Американский король» Ника БилтонаВ этой книге рассказывается о Россе Ульбрихте, создателе «Silk Road», который создал веб-сайт с оборотом $1.200.000.000 для незаконной торговли наркотиками, оружием и прочими нелегальными вещами.Одна из 100 лучших книг Amazon 2017 года, Лучшая книга Apple 2017 года и New York Times. Ник Билтон - специальный корреспондент Vanity Fair, бывший репортер The New York Times и частый гость на CNBC.6. «Интернет денег» Андреаса АнтонопулосаДля тех читателей, которые хотят исследовать теоретическую сторону вопроса, прекрасно подойдет книга самого известного биткоин-евангелиста Андреаса Антонопулоса. «Интернет денег» - это сборник бесед и статей от Андреаса Антонопулоса . В книге объясняются вопросы перехода к цифровым валютам и говорится о том, что ожидает эти технологии в будущем.Для настоящих экспертов Антонопулос также написал бестселлер № 1 в экономическом разделе книг Amazon'a «Освоение Биткоина: создание блокчейна», которая рассказывает о принципах работы блокчейна и самых популярных криптовалютах