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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 804805806807

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 240
1. до 500 долларов
15%
36
2. 500 - 1000
5%
12
3. 1000 - 5000
13%
31
4. 5000 - 10 000
2%
4
5. более 10 000
6%
15
6. не покупаю а "майню"
6%
14
7. только планирую купить
15%
36
8. не покупал и не буду
38%
92
Всього голосів : 240
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 20:51

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

...та хватіт вже тут пи**!!!....ідіть олів"є кришити :mrgreen:........ чи сто грам - бахніть!!! :D

З НОВИМ РОКОМ!!!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 21:37

  airmax78 написав:Ребята, не будьте наивными. Пока существуют государства и валютные союзы никакая крипта распространения не получит.
Согласен с вами. Крипта, есть враг всех национальных валют мира. Поэтому ни одно правительство её долго терпеть не будет. Она обречена априори.
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 22:20

  RTC12 написав:
  airmax78 написав:Ребята, не будьте наивными. Пока существуют государства и валютные союзы никакая крипта распространения не получит.
Согласен с вами. Крипта, есть враг всех национальных валют мира. Поэтому ни одно правительство её долго терпеть не будет. Она обречена априори.

Китай каким то второрядным органом фактически запретил все операции фантиков с юанем. Вынесут в следующем году на обсуждение G20, примут решение и все биржи будут вне закона. Кто бабло не успеет спасти - останется цифрами на экране.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 22:40

Все гораздо проще. Независимость от гос. структур выдается как главное преимущество этой криптопирамиды, на самом же деле все не так и ноги у нее растут из ФРС, у которой есть все для максимальной накрутки и будущего кидка - печатный станок, крупнейшие финансовые структуры и лучшие психологи. А чего ФРСникам не поиграться, особенно при том, что играются они не на свои.
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 00:23

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:Вынесут в следующем году на обсуждение G20, примут решение и все биржи будут вне закона. Кто бабло не успеет спасти - останется цифрами на экране.

як правильно сказали - тут треба чотко поняти - звідки ноги ростуть

якщо сильні світу цього задумали (а все так і виглядає) то це лише жалкій початок...
Реально серйозні гроші (BlackRock, Vanguard, Fidelity...etc) тут навіть ще не пробували, а як спробують - ховайся хто може :)
бо там не те що мільярди, а трильйони доларів крутяться
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_a ... _companies
greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 00:26

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

С Новым Годом народ. Всем профитов в новом году.
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 03:22

  greenozon написав:
  Zebra написав:Вынесут в следующем году на обсуждение G20, примут решение и все биржи будут вне закона. Кто бабло не успеет спасти - останется цифрами на экране.

як правильно сказали - тут треба чотко поняти - звідки ноги ростуть

якщо сильні світу цього задумали (а все так і виглядає) то це лише жалкій початок...
Реально серйозні гроші (BlackRock, Vanguard, Fidelity...etc) тут навіть ще не пробували, а як спробують - ховайся хто може :)
бо там не те що мільярди, а трильйони доларів крутяться
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_a ... _companies

У меня друган работает в Black Rock, в IT. В общем на волне хайпа спросил ботанов из инвест подразделения, че они думают о криптовалютах. Они ему разве что в лицо не заржали.
airmax78
 
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