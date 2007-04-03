...та хватіт вже тут пи**!!!....ідіть олів"є кришити ........ чи сто грам - бахніть!!!
З НОВИМ РОКОМ!!!
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 31 гру, 2017 20:51
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
...та хватіт вже тут пи**!!!....ідіть олів"є кришити ........ чи сто грам - бахніть!!!
З НОВИМ РОКОМ!!!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Нед 31 гру, 2017 21:37
Додано: Нед 31 гру, 2017 22:20
Китай каким то второрядным органом фактически запретил все операции фантиков с юанем. Вынесут в следующем году на обсуждение G20, примут решение и все биржи будут вне закона. Кто бабло не успеет спасти - останется цифрами на экране.
Додано: Нед 31 гру, 2017 22:40
Все гораздо проще. Независимость от гос. структур выдается как главное преимущество этой криптопирамиды, на самом же деле все не так и ноги у нее растут из ФРС, у которой есть все для максимальной накрутки и будущего кидка - печатный станок, крупнейшие финансовые структуры и лучшие психологи. А чего ФРСникам не поиграться, особенно при том, что играются они не на свои.
Додано: Пон 01 січ, 2018 00:23
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
як правильно сказали - тут треба чотко поняти - звідки ноги ростуть
якщо сильні світу цього задумали (а все так і виглядає) то це лише жалкій початок...
Реально серйозні гроші (BlackRock, Vanguard, Fidelity...etc) тут навіть ще не пробували, а як спробують - ховайся хто може
бо там не те що мільярди, а трильйони доларів крутяться
Додано: Пон 01 січ, 2018 00:26
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
С Новым Годом народ. Всем профитов в новом году.
Додано: Пон 01 січ, 2018 03:22
У меня друган работает в Black Rock, в IT. В общем на волне хайпа спросил ботанов из инвест подразделения, че они думают о криптовалютах. Они ему разве что в лицо не заржали.
Зараз переглядають цей форум: Василь-Рівне і 1 гість
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор
реклама
|