Всех предприимчивых, зарабатывающих на крипте с НГ.При уверенном пробое 13200 идём дальше...Первый ретест уже был и не получился...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 01 січ, 2018 13:26
Всех предприимчивых, зарабатывающих на крипте с НГ.При уверенном пробое 13200 идём дальше...Первый ретест уже был и не получился...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 01 січ, 2018 13:35
Додано: Пон 01 січ, 2018 15:31
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
...Макс, то я не зрозумів, ви зайшли в крипту, чи тільки довкола повітря струшуєте, і в криптобубна б'єте, стрибаючи через вогонь заздрості?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Пон 01 січ, 2018 15:52
Моя цель - загнать в крипту вас и сделать из вас криптомиллионера. Жаль, что вы английского не знаете. Рыженький из моего видео так убедителен, что рассеиваются любые сомнения даже у самых больших скептиков. Учите английский, долярчик. Тем более что ник обязывает.
Додано: Пон 01 січ, 2018 18:38
Финансовый аналитик и стратег Ронни Моас, руководитель компании Standpoint Research, считает, что в 2018 году биткоин будет стоить $28 000. Со временем же, уверен Моас, курс биткоина пересечен сотни тысяч долларов, а капитализация дойдет до $6 трлн.
Моас признался, что не знает, сколько золота на Земле, но не случайно приравнивает биткоин к золоту. У биткоина есть свое предельное число, и если тенденция продолжится, и каждый год новые счета будут открывать 1-2 млн человек, то через два года уже будут сотни миллионов человек, желающие приобрести биткоины, чье число будет ограничено всего несколькими миллионами.
Додано: Пон 01 січ, 2018 18:56
Все может быть. Вот только для того, чтобы раскочегарить биток и отметиться на 28, нужно совковыми лопатами накидать в биток с одной руки хотя бы десятки млрд, но что-то меня гложут смутные сомнения по поводу такого развития событий.
Додано: Пон 01 січ, 2018 19:19
"But because the good-hearted anonymous people behind Bitcoin release only a limited amount of nothing -
It's worth something.
Scarcity is what makes anything valuable.
So with Bitcoin, scarcity is what makes nothing valuable as well..." и так далее. Рыженький - постарался. Реально запилить такой монолог, выставляющий адептов полными ... адептами - это дорогого стоит.
Додано: Пон 01 січ, 2018 19:25
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Еще вот этот отрывок гениальный:
"Blockchain helps cut out the third-party of banks that you have with normal money transactions. So it's like a third-party that cuts out the other third-party. Because we don't need a third-party in our exchange of rare and precious digital currencies."
Додано: Пон 01 січ, 2018 19:30
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Всех с новым годом!
Созреваю на то чтоб войти в крипту по маленьку. С чего начать? Где и как лучше заводить деньги с укр карты? Можно ли обойтись без биржи и менять крипту на фиат в обменке держа на кошельке дома? Пока такие вопросы, но наверное их будет еще больше. Зарание спасибо за ответы.
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