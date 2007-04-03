RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 806807808809>

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 242
1. до 500 долларов
15%
36
2. 500 - 1000
5%
12
3. 1000 - 5000
13%
31
4. 5000 - 10 000
2%
4
5. более 10 000
6%
15
6. не покупаю а "майню"
6%
14
7. только планирую купить
16%
38
8. не покупал и не буду
38%
92
Всього голосів : 242
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 13:26

  trololo написав:С новым годом, с новым падением :)


Всех предприимчивых, зарабатывающих на крипте с НГ.При уверенном пробое 13200 идём дальше...Первый ретест уже был и не получился...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13334
З нами з: 04.05.10
Подякував: 513 раз.
Подякували: 1116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 13:35

  Faceless написав:
airmax78 написав:С наступившим всех годом Собачатины. В этом году по собачатине будет такое же ралли, как по биткоину в прошлом - можно смело заходить на все деньги.
Кто еще не посмотрел этот гениальный промо ролик - смотрим (адепты, узнаем себя в рыженьком):
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 5800431935
Спасибо. Я как-то и не подумал о знаковости, сижу в лонге по собачатине уже неделю почти

airmax78
 
Повідомлень: 23389
З нами з: 25.10.12
Подякував: 643 раз.
Подякували: 2667 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 15:31

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

...Макс, то я не зрозумів, ви зайшли в крипту, чи тільки довкола повітря струшуєте, і в криптобубна б'єте, стрибаючи через вогонь заздрості? :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3124
З нами з: 19.10.15
Подякував: 29 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 15:52

  Долярчик написав:...Макс, то я не зрозумів, ви зайшли в крипту, чи тільки довкола повітря струшуєте, і в криптобубна б'єте, стрибаючи через вогонь заздрості? :D

Моя цель - загнать в крипту вас и сделать из вас криптомиллионера. Жаль, что вы английского не знаете. Рыженький из моего видео так убедителен, что рассеиваются любые сомнения даже у самых больших скептиков. Учите английский, долярчик. Тем более что ник обязывает.
airmax78
 
Повідомлень: 23389
З нами з: 25.10.12
Подякував: 643 раз.
Подякували: 2667 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 15:54

попробовал зашортить рипл. оказывается, биржа дает под залог битков
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2517
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1298 раз.
Подякували: 761 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 18:38

Финансовый аналитик и стратег Ронни Моас, руководитель компании Standpoint Research, считает, что в 2018 году биткоин будет стоить $28 000. Со временем же, уверен Моас, курс биткоина пересечен сотни тысяч долларов, а капитализация дойдет до $6 трлн.
Моас признался, что не знает, сколько золота на Земле, но не случайно приравнивает биткоин к золоту. У биткоина есть свое предельное число, и если тенденция продолжится, и каждый год новые счета будут открывать 1-2 млн человек, то через два года уже будут сотни миллионов человек, желающие приобрести биткоины, чье число будет ограничено всего несколькими миллионами. http://profit-forex.net/
ForexTrader
 
Повідомлень: 727
З нами з: 30.09.11
Подякував: 14 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 18:56

  ForexTrader написав:Финансовый аналитик и стратег Ронни Моас, руководитель компании Standpoint Research, считает, что в 2018 году биткоин будет стоить $28 000. Со временем же, уверен Моас, курс биткоина пересечен сотни тысяч долларов, а капитализация дойдет до $6 трлн.
Моас признался, что не знает, сколько золота на Земле, но не случайно приравнивает биткоин к золоту. У биткоина есть свое предельное число, и если тенденция продолжится, и каждый год новые счета будут открывать 1-2 млн человек, то через два года уже будут сотни миллионов человек, желающие приобрести биткоины, чье число будет ограничено всего несколькими миллионами. http://profit-forex.net/

Все может быть. Вот только для того, чтобы раскочегарить биток и отметиться на 28, нужно совковыми лопатами накидать в биток с одной руки хотя бы десятки млрд, но что-то меня гложут смутные сомнения по поводу такого развития событий.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6376
З нами з: 30.11.11
Подякував: 583 раз.
Подякували: 1422 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 19:19

  antey1969 написав:
  ForexTrader написав:Финансовый аналитик и стратег Ронни Моас, руководитель компании Standpoint Research, считает, что в 2018 году биткоин будет стоить $28 000. Со временем же, уверен Моас, курс биткоина пересечен сотни тысяч долларов, а капитализация дойдет до $6 трлн.
Моас признался, что не знает, сколько золота на Земле, но не случайно приравнивает биткоин к золоту. У биткоина есть свое предельное число, и если тенденция продолжится, и каждый год новые счета будут открывать 1-2 млн человек, то через два года уже будут сотни миллионов человек, желающие приобрести биткоины, чье число будет ограничено всего несколькими миллионами. http://profit-forex.net/

Все может быть. Вот только для того, чтобы раскочегарить биток и отметиться на 28, нужно совковыми лопатами накидать в биток с одной руки хотя бы десятки млрд, но что-то меня гложут смутные сомнения по поводу такого развития событий.

"But because the good-hearted anonymous people behind Bitcoin release only a limited amount of nothing -
It's worth something.
Scarcity is what makes anything valuable.
So with Bitcoin, scarcity is what makes nothing valuable as well..." и так далее. Рыженький - постарался. Реально запилить такой монолог, выставляющий адептов полными ... адептами - это дорогого стоит.
airmax78
 
Повідомлень: 23389
З нами з: 25.10.12
Подякував: 643 раз.
Подякували: 2667 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 19:25

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Еще вот этот отрывок гениальный:
"Blockchain helps cut out the third-party of banks that you have with normal money transactions. So it's like a third-party that cuts out the other third-party. Because we don't need a third-party in our exchange of rare and precious digital currencies."
airmax78
 
Повідомлень: 23389
З нами з: 25.10.12
Подякував: 643 раз.
Подякували: 2667 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 19:30

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Всех с новым годом!
Созреваю на то чтоб войти в крипту по маленьку. С чего начать? Где и как лучше заводить деньги с укр карты? Можно ли обойтись без биржи и менять крипту на фиат в обменке держа на кошельке дома? Пока такие вопросы, но наверное их будет еще больше. Зарание спасибо за ответы.
fis
 
Повідомлень: 55
З нами з: 06.12.09
Подякував: 1 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 806807808809>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234, Долярчик і 2 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте 1 ... 3812, 3813, 3814
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
38130 161004319
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 січ, 2018 21:55
Долярчик
Валютный рынок в мире 1 ... 596, 597, 598
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
5974 1264904
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 гру, 2017 14:50
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 31914
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (8417)
01.01.2018 22:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.