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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 01 січ, 2018 20:30
fis написав:
Всех с новым годом!
Созреваю на то чтоб войти в крипту по маленьку. С чего начать? Где и как лучше заводить деньги с укр карты? Можно ли обойтись без биржи и менять крипту на фиат в обменке держа на кошельке дома? Пока такие вопросы, но наверное их будет еще больше. Зарание спасибо за ответы.
-Можно, если дома установлен кошелек. В обменке указываете его номер (без ошибок!), крипта зачисляется с некоторым опозданием.
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Додано: Пон 01 січ, 2018 21:03
Віталік Бутерін покине крипторинок, якщо він не зміниться
Засновник Ethereum Віталік Бутерін заявив, що втомився від незрілості криптовалютної спільноти.
У своєму Твіттері він пообіцяв піти з крипторинка, якщо люди не почнуть працювати разом, розвиваючи галузь, а не ганяючись за цифрами на своїх крипторахунках, передає Business Insider.
«Всі криптоспільноти, включаючи Ethereum, повинні побачити відмінності між зароблянням цифрових мільярдів і справжньою користю суспільству», — каже Бутерін, повідомляє Хайтек.
Він заявив, що сьогодні вся енергія спільноти витрачається на роботу заради розкішних автомобілів і недоречних жартів про криптовалюту. Він назвав співтовариство незрілим і сказав, що якщо все й далі продовжиться в такому дусі, то він вийде зі справи. При цьому Бутерін додав, що як і раніше має великі надії на технологію блокчейн і криптовалюту.
Твіти програміста і творця Ethereum пронизані скептицизмом по відношенню до ринку криптовалют і до свого дітища зокрема. На початку грудня він писав: «Ринок криптовалют перевалив за $0,5 трлн. Але чи заробили ми ці гроші?».
Після чого продовжує ставити риторичні запитання: «Скільком людям, які не мають доступ до банків ми дали доступ до фінансових інструментів», «Чи дали ми звичайним людям вільний від нагляду держави спосіб вести бізнес», «Скільки дійсно корисних додатків блокчейна ми дали людям».
Очевидно, що Бутерін бачить, що для більшості і ефір, і біткоіни — це просто спосіб заробити швидкі гроші, ніхто не думає про користь технології для суспільства. Такі люди шкодять суспільству вважає він.
За величезними цифрами курсів криптовалют — найбільша загроза. Вони відвернули співтовариство від дійсно важливих і корисних додатків. Бутерін цитує повідомлення одного з користувачів Твіттер: «біткоін перетворюється в провальний проект. Зерна руйнування вже посіяні і це в першу чергу засліплені цифрами учасники спільноти. Всі зрозуміють це, але буде вже занадто пізно».
Сам Бутерін пише, що всі повинні поставитися серйозно до цих слів. Вони стосуються всіх криптовалют, не тільки біткоіна: за цифрами більше ніхто не думає про реальну користь. Якщо люди не об'єднаються для створення по-справжньому корисних технологій, Бутерін пообіцяв піти.
При цьому з'являються непрямі ознаки, що біткоін втрачає практичну цінність. «Якщо біткоіном не можна розплатитися, то його вартість дорівнює нулю», — констатують аналітики Morgan Stanley.
Вони виявили, що з кожним роком все менше торгових майданчиків приймають до оплати біткоін. І хоча курс криптовалют в 2017 році виростав на рекордні 1 500%, це не вплинуло на його популярність в якості платіжного засобу. Експерти вважають це вже незаперечна ознака того, що реальна вартість BTC дорівнює нулю.
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Додано: Пон 01 січ, 2018 21:04
Новий хардфорк мережі Ethereum відбудеться 19 січня 2018 року
У новому році на блоці № 4936270 в Ефірі відбудеться форк EtherZero.
Що очікує користувачів Ефіру? 116 млн токенів ETZ, кожен з яких дорівнює одному ETH. В результаті хардфорка ідеологи проекту (20 розробників з різних країн) хочуть відщипнути від Ефіру 10% його капіталізації, яка сьогодні становить $69 млрд, повідомляє Hash Telegraph.
Автори форку вважають, що власники мастернод можуть заробляти більше: для створення ноди в новій мережі користувач повинен буде володіти 10 тис. ETZ.
При цьому 45% намайненних активів буде отримувати майнер, 45% буде спливати в гаманці господарів мастернод, 10% розробники планують використовувати для розвитку екосистеми.
Новий сервіс буде використовувати алгоритм Proof-of-Work, блоки розміром 2Mb (час створення блоку — 10 сек), систему миттєвих платежів і обіцяє нульову комісію. Поки що це вся інформація про форк EtherZero: розробники обіцяють розповісти більше в самий найближчий час.
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Додано: Пон 01 січ, 2018 21:05
Криптобіржі зупинили реєстрацію через велику кількість користувачів
Деякі великі кріптобіржі закрили реєстрацію через наплив нових користувачів.
Bitfinex заявила, що поверне реєстрацію до 15 січня. У CEX.io сказали, що «величезна кількість нових користувачів, які відкривають рахунки на біржі, заважають компанії нормально вести основну діяльність, обробляти запити вже існуючих клієнтів».
На американській біржі Kraken реєстрація поки відкрита, але нові користувачі не можуть верифікувати свої акаунти. Через відсутність верифікації вони не можуть купувати і продавати криптовалюту.
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Додано: Пон 01 січ, 2018 21:42
jump написав:
Віталік Бутерін покине крипторинок, якщо він не зміниться
Засновник Ethereum Віталік Бутерін заявив, що втомився від незрілості криптовалютної спільноти.
У своєму Твіттері він пообіцяв піти з крипторинка, якщо люди не почнуть працювати разом, розвиваючи галузь, а не ганяючись за цифрами на своїх крипторахунках, передає Business Insider.
«Всі криптоспільноти, включаючи Ethereum, повинні побачити відмінності між зароблянням цифрових мільярдів і справжньою користю суспільству», — каже Бутерін, повідомляє Хайтек.
Він заявив, що сьогодні вся енергія спільноти витрачається на роботу заради розкішних автомобілів і недоречних жартів про криптовалюту. Він назвав співтовариство незрілим і сказав, що якщо все й далі продовжиться в такому дусі, то він вийде зі справи. При цьому Бутерін додав, що як і раніше має великі надії на технологію блокчейн і криптовалюту.
Твіти програміста і творця Ethereum пронизані скептицизмом по відношенню до ринку криптовалют і до свого дітища зокрема. На початку грудня він писав: «Ринок криптовалют перевалив за $0,5 трлн. Але чи заробили ми ці гроші?».
Після чого продовжує ставити риторичні запитання: «Скільком людям, які не мають доступ до банків ми дали доступ до фінансових інструментів», «Чи дали ми звичайним людям вільний від нагляду держави спосіб вести бізнес», «Скільки дійсно корисних додатків блокчейна ми дали людям».
Очевидно, що Бутерін бачить, що для більшості і ефір, і біткоіни — це просто спосіб заробити швидкі гроші, ніхто не думає про користь технології для суспільства. Такі люди шкодять суспільству вважає він.
За величезними цифрами курсів криптовалют — найбільша загроза. Вони відвернули співтовариство від дійсно важливих і корисних додатків. Бутерін цитує повідомлення одного з користувачів Твіттер: «біткоін перетворюється в провальний проект. Зерна руйнування вже посіяні і це в першу чергу засліплені цифрами учасники спільноти. Всі зрозуміють це, але буде вже занадто пізно».
Сам Бутерін пише, що всі повинні поставитися серйозно до цих слів. Вони стосуються всіх криптовалют, не тільки біткоіна: за цифрами більше ніхто не думає про реальну користь. Якщо люди не об'єднаються для створення по-справжньому корисних технологій, Бутерін пообіцяв піти.
При цьому з'являються непрямі ознаки, що біткоін втрачає практичну цінність. «Якщо біткоіном не можна розплатитися, то його вартість дорівнює нулю», — констатують аналітики Morgan Stanley.
Вони виявили, що з кожним роком все менше торгових майданчиків приймають до оплати біткоін. І хоча курс криптовалют в 2017 році виростав на рекордні 1 500%, це не вплинуло на його популярність в якості платіжного засобу. Експерти вважають це вже незаперечна ознака того, що реальна вартість BTC дорівнює нулю.
"Я устал, я ухожу".
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Додано: Пон 01 січ, 2018 21:47
airmax78 написав:
Еще вот этот отрывок гениальный:
"Blockchain helps cut out the third-party of banks that you have with normal money transactions. So it's like a third-party that cuts out the other third-party. Because we don't need a third-party in our exchange of rare and precious digital currencies."
Макс, завязывайте уже с юмором на ночь, а то же не усну, ей богу
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Додано: Пон 01 січ, 2018 21:50
fis написав:
Всех с новым годом!
Созреваю на то чтоб войти в крипту по маленьку. С чего начать? Где и как лучше заводить деньги с укр карты? Можно ли обойтись без биржи и менять крипту на фиат в обменке держа на кошельке дома? Пока такие вопросы, но наверное их будет еще больше. Зарание спасибо за ответы.
Свяжитесь с Зеброй, он как раз спит и видит, чтобы обналичить наскирдованный фиат.
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