Форуми / Валюта / Валютний ринок / Криптовалюты ,

рынок криптовалют Криптовалюты , рынок криптовалют + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 806807808809 Какую часть средств инвестировали в криптовалюту? Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 242 1. до 500 долларов 15% 36 2. 500 - 1000 5% 12 3. 1000 - 5000 13% 31 4. 5000 - 10 000 2% 4 5. более 10 000 6% 15 6. не покупаю а "майню" 6% 14 7. только планирую купить 16% 38 8. не покупал и не буду 38% 92 Всього голосів : 242 Додано: Пон 01 січ, 2018 20:30 fis написав: Всех с новым годом!

Созреваю на то чтоб войти в крипту по маленьку. С чего начать? Где и как лучше заводить деньги с укр карты? Можно ли обойтись без биржи и менять крипту на фиат в обменке держа на кошельке дома? Пока такие вопросы, но наверное их будет еще больше. Зарание спасибо за ответы. Всех с новым годом!Созреваю на то чтоб войти в крипту по маленьку. С чего начать? Где и как лучше заводить деньги с укр карты? Можно ли обойтись без биржи и менять крипту на фиат в обменке держа на кошельке дома? Пока такие вопросы, но наверное их будет еще больше. Зарание спасибо за ответы.

-Можно, если дома установлен кошелек. В обменке указываете его номер (без ошибок!), крипта зачисляется с некоторым опозданием. -Можно, если дома установлен кошелек. В обменке указываете его номер (без ошибок!), крипта зачисляется с некоторым опозданием. di2gard

Повідомлень: 6 З нами з: 16.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 січ, 2018 21:03 Віталік Бутерін покине крипторинок, якщо він не зміниться



Засновник Ethereum Віталік Бутерін заявив, що втомився від незрілості криптовалютної спільноти.







У своєму Твіттері він пообіцяв піти з крипторинка, якщо люди не почнуть працювати разом, розвиваючи галузь, а не ганяючись за цифрами на своїх крипторахунках, передає Business Insider.



«Всі криптоспільноти, включаючи Ethereum, повинні побачити відмінності між зароблянням цифрових мільярдів і справжньою користю суспільству», — каже Бутерін, повідомляє Хайтек.



Він заявив, що сьогодні вся енергія спільноти витрачається на роботу заради розкішних автомобілів і недоречних жартів про криптовалюту. Він назвав співтовариство незрілим і сказав, що якщо все й далі продовжиться в такому дусі, то він вийде зі справи. При цьому Бутерін додав, що як і раніше має великі надії на технологію блокчейн і криптовалюту.



Твіти програміста і творця Ethereum пронизані скептицизмом по відношенню до ринку криптовалют і до свого дітища зокрема. На початку грудня він писав: «Ринок криптовалют перевалив за $0,5 трлн. Але чи заробили ми ці гроші?».



Після чого продовжує ставити риторичні запитання: «Скільком людям, які не мають доступ до банків ми дали доступ до фінансових інструментів», «Чи дали ми звичайним людям вільний від нагляду держави спосіб вести бізнес», «Скільки дійсно корисних додатків блокчейна ми дали людям».



Очевидно, що Бутерін бачить, що для більшості і ефір, і біткоіни — це просто спосіб заробити швидкі гроші, ніхто не думає про користь технології для суспільства. Такі люди шкодять суспільству вважає він.



За величезними цифрами курсів криптовалют — найбільша загроза. Вони відвернули співтовариство від дійсно важливих і корисних додатків. Бутерін цитує повідомлення одного з користувачів Твіттер: «біткоін перетворюється в провальний проект. Зерна руйнування вже посіяні і це в першу чергу засліплені цифрами учасники спільноти. Всі зрозуміють це, але буде вже занадто пізно».



Сам Бутерін пише, що всі повинні поставитися серйозно до цих слів. Вони стосуються всіх криптовалют, не тільки біткоіна: за цифрами більше ніхто не думає про реальну користь. Якщо люди не об'єднаються для створення по-справжньому корисних технологій, Бутерін пообіцяв піти.



При цьому з'являються непрямі ознаки, що біткоін втрачає практичну цінність. «Якщо біткоіном не можна розплатитися, то його вартість дорівнює нулю», — констатують аналітики Morgan Stanley.



Вони виявили, що з кожним роком все менше торгових майданчиків приймають до оплати біткоін. І хоча курс криптовалют в 2017 році виростав на рекордні 1 500%, це не вплинуло на його популярність в якості платіжного засобу. Експерти вважають це вже незаперечна ознака того, що реальна вартість BTC дорівнює нулю. jump Повідомлень: 1514 З нами з: 18.08.09 Подякував: 52 раз. Подякували: 263 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 січ, 2018 21:04 Новий хардфорк мережі Ethereum відбудеться 19 січня 2018 року



У новому році на блоці № 4936270 в Ефірі відбудеться форк EtherZero.







Що очікує користувачів Ефіру? 116 млн токенів ETZ, кожен з яких дорівнює одному ETH. В результаті хардфорка ідеологи проекту (20 розробників з різних країн) хочуть відщипнути від Ефіру 10% його капіталізації, яка сьогодні становить $69 млрд, повідомляє Hash Telegraph.



Автори форку вважають, що власники мастернод можуть заробляти більше: для створення ноди в новій мережі користувач повинен буде володіти 10 тис. ETZ.



При цьому 45% намайненних активів буде отримувати майнер, 45% буде спливати в гаманці господарів мастернод, 10% розробники планують використовувати для розвитку екосистеми.



Новий сервіс буде використовувати алгоритм Proof-of-Work, блоки розміром 2Mb (час створення блоку — 10 сек), систему миттєвих платежів і обіцяє нульову комісію. Поки що це вся інформація про форк EtherZero: розробники обіцяють розповісти більше в самий найближчий час. jump Повідомлень: 1514 З нами з: 18.08.09 Подякував: 52 раз. Подякували: 263 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 січ, 2018 21:05 Криптобіржі зупинили реєстрацію через велику кількість користувачів



Деякі великі кріптобіржі закрили реєстрацію через наплив нових користувачів.



Bitfinex заявила, що поверне реєстрацію до 15 січня. У CEX.io сказали, що «величезна кількість нових користувачів, які відкривають рахунки на біржі, заважають компанії нормально вести основну діяльність, обробляти запити вже існуючих клієнтів».



На американській біржі Kraken реєстрація поки відкрита, але нові користувачі не можуть верифікувати свої акаунти. Через відсутність верифікації вони не можуть купувати і продавати криптовалюту. jump Повідомлень: 1514 З нами з: 18.08.09 Подякував: 52 раз. Подякували: 263 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 січ, 2018 21:42 jump написав: Віталік Бутерін покине крипторинок, якщо він не зміниться



Засновник Ethereum Віталік Бутерін заявив, що втомився від незрілості криптовалютної спільноти.







У своєму Твіттері він пообіцяв піти з крипторинка, якщо люди не почнуть працювати разом, розвиваючи галузь, а не ганяючись за цифрами на своїх крипторахунках, передає Business Insider.



«Всі криптоспільноти, включаючи Ethereum, повинні побачити відмінності між зароблянням цифрових мільярдів і справжньою користю суспільству», — каже Бутерін, повідомляє Хайтек.



Він заявив, що сьогодні вся енергія спільноти витрачається на роботу заради розкішних автомобілів і недоречних жартів про криптовалюту. Він назвав співтовариство незрілим і сказав, що якщо все й далі продовжиться в такому дусі, то він вийде зі справи. При цьому Бутерін додав, що як і раніше має великі надії на технологію блокчейн і криптовалюту.



Твіти програміста і творця Ethereum пронизані скептицизмом по відношенню до ринку криптовалют і до свого дітища зокрема. На початку грудня він писав: «Ринок криптовалют перевалив за $0,5 трлн. Але чи заробили ми ці гроші?».



Після чого продовжує ставити риторичні запитання: «Скільком людям, які не мають доступ до банків ми дали доступ до фінансових інструментів», «Чи дали ми звичайним людям вільний від нагляду держави спосіб вести бізнес», «Скільки дійсно корисних додатків блокчейна ми дали людям».



Очевидно, що Бутерін бачить, що для більшості і ефір, і біткоіни — це просто спосіб заробити швидкі гроші, ніхто не думає про користь технології для суспільства. Такі люди шкодять суспільству вважає він.



За величезними цифрами курсів криптовалют — найбільша загроза. Вони відвернули співтовариство від дійсно важливих і корисних додатків. Бутерін цитує повідомлення одного з користувачів Твіттер: «біткоін перетворюється в провальний проект. Зерна руйнування вже посіяні і це в першу чергу засліплені цифрами учасники спільноти. Всі зрозуміють це, але буде вже занадто пізно».



Сам Бутерін пише, що всі повинні поставитися серйозно до цих слів. Вони стосуються всіх криптовалют, не тільки біткоіна: за цифрами більше ніхто не думає про реальну користь. Якщо люди не об'єднаються для створення по-справжньому корисних технологій, Бутерін пообіцяв піти.



При цьому з'являються непрямі ознаки, що біткоін втрачає практичну цінність. «Якщо біткоіном не можна розплатитися, то його вартість дорівнює нулю», — констатують аналітики Morgan Stanley.



Вони виявили, що з кожним роком все менше торгових майданчиків приймають до оплати біткоін. І хоча курс криптовалют в 2017 році виростав на рекордні 1 500%, це не вплинуло на його популярність в якості платіжного засобу. Експерти вважають це вже незаперечна ознака того, що реальна вартість BTC дорівнює нулю. Віталік Бутерін покине крипторинок, якщо він не змінитьсяЗасновник Ethereum Віталік Бутерін заявив, що втомився від незрілості криптовалютної спільноти.У своєму Твіттері він пообіцяв піти з крипторинка, якщо люди не почнуть працювати разом, розвиваючи галузь, а не ганяючись за цифрами на своїх крипторахунках, передає Business Insider.«Всі криптоспільноти, включаючи Ethereum, повинні побачити відмінності між зароблянням цифрових мільярдів і справжньою користю суспільству», — каже Бутерін, повідомляє Хайтек.Він заявив, що сьогодні вся енергія спільноти витрачається на роботу заради розкішних автомобілів і недоречних жартів про криптовалюту. Він назвав співтовариство незрілим і сказав, що якщо все й далі продовжиться в такому дусі, то він вийде зі справи. При цьому Бутерін додав, що як і раніше має великі надії на технологію блокчейн і криптовалюту.Твіти програміста і творця Ethereum пронизані скептицизмом по відношенню до ринку криптовалют і до свого дітища зокрема. На початку грудня він писав: «Ринок криптовалют перевалив за $0,5 трлн. Але чи заробили ми ці гроші?».Після чого продовжує ставити риторичні запитання: «Скільком людям, які не мають доступ до банків ми дали доступ до фінансових інструментів», «Чи дали ми звичайним людям вільний від нагляду держави спосіб вести бізнес», «Скільки дійсно корисних додатків блокчейна ми дали людям».Очевидно, що Бутерін бачить, що для більшості і ефір, і біткоіни — це просто спосіб заробити швидкі гроші, ніхто не думає про користь технології для суспільства. Такі люди шкодять суспільству вважає він.За величезними цифрами курсів криптовалют — найбільша загроза. Вони відвернули співтовариство від дійсно важливих і корисних додатків. Бутерін цитує повідомлення одного з користувачів Твіттер: «біткоін перетворюється в провальний проект. Зерна руйнування вже посіяні і це в першу чергу засліплені цифрами учасники спільноти. Всі зрозуміють це, але буде вже занадто пізно».Сам Бутерін пише, що всі повинні поставитися серйозно до цих слів. Вони стосуються всіх криптовалют, не тільки біткоіна: за цифрами більше ніхто не думає про реальну користь. Якщо люди не об'єднаються для створення по-справжньому корисних технологій, Бутерін пообіцяв піти.При цьому з'являються непрямі ознаки, що біткоін втрачає практичну цінність. «Якщо біткоіном не можна розплатитися, то його вартість дорівнює нулю», — констатують аналітики Morgan Stanley.Вони виявили, що з кожним роком все менше торгових майданчиків приймають до оплати біткоін. І хоча курс криптовалют в 2017 році виростав на рекордні 1 500%, це не вплинуло на його популярність в якості платіжного засобу. Експерти вважають це вже незаперечна ознака того, що реальна вартість BTC дорівнює нулю.

"Я устал, я ухожу".

... с мешком профита за плечами "Я устал, я ухожу".... с мешком профита за плечами antey1969 1

Повідомлень: 6376 З нами з: 30.11.11 Подякував: 583 раз. Подякували: 1422 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 січ, 2018 21:47 airmax78 написав: Еще вот этот отрывок гениальный:

"Blockchain helps cut out the third-party of banks that you have with normal money transactions. So it's like a third-party that cuts out the other third-party. Because we don't need a third-party in our exchange of rare and precious digital currencies." Еще вот этот отрывок гениальный:"Blockchain helps cut out the third-party of banks that you have with normal money transactions. So it's like a third-party that cuts out the other third-party. Because we don't need a third-party in our exchange of rare and precious digital currencies."

Макс, завязывайте уже с юмором на ночь, а то же не усну, ей богу Макс, завязывайте уже с юмором на ночь, а то же не усну, ей богу antey1969 1

Повідомлень: 6376 З нами з: 30.11.11 Подякував: 583 раз. Подякували: 1422 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 січ, 2018 21:50 fis написав: Всех с новым годом!

Созреваю на то чтоб войти в крипту по маленьку. С чего начать? Где и как лучше заводить деньги с укр карты? Можно ли обойтись без биржи и менять крипту на фиат в обменке держа на кошельке дома? Пока такие вопросы, но наверное их будет еще больше. Зарание спасибо за ответы. Всех с новым годом!Созреваю на то чтоб войти в крипту по маленьку. С чего начать? Где и как лучше заводить деньги с укр карты? Можно ли обойтись без биржи и менять крипту на фиат в обменке держа на кошельке дома? Пока такие вопросы, но наверное их будет еще больше. Зарание спасибо за ответы.

Свяжитесь с Зеброй, он как раз спит и видит, чтобы обналичить наскирдованный фиат. Свяжитесь с Зеброй, он как раз спит и видит, чтобы обналичить наскирдованный фиат. antey1969 1

Повідомлень: 6376 З нами з: 30.11.11 Подякував: 583 раз. Подякували: 1422 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 806807808809 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 Долярчик і 3 гостейМодератори: Irina555 Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в контексте 1 ... 3812 , 3813 , 3814

дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53 38130 161004294

Долярчик Пон 01 січ, 2018 21:55 Валютный рынок в мире 1 ... 596 , 597 , 598

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 5974 1264904

ЛОБ Чет 28 гру, 2017 14:50 Наличный (Готівковий) рынок валют 1 , 2 , 3 , 4

Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08 38 31914

Оранжевое настроение Вів 29 сер, 2017 16:17 реклама