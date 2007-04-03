Додано: Пон 01 січ, 2018 21:03

Віталік Бутерін покине крипторинок, якщо він не зміниться



Засновник Ethereum Віталік Бутерін заявив, що втомився від незрілості криптовалютної спільноти.







У своєму Твіттері він пообіцяв піти з крипторинка, якщо люди не почнуть працювати разом, розвиваючи галузь, а не ганяючись за цифрами на своїх крипторахунках, передає Business Insider.



«Всі криптоспільноти, включаючи Ethereum, повинні побачити відмінності між зароблянням цифрових мільярдів і справжньою користю суспільству», — каже Бутерін, повідомляє Хайтек.



Він заявив, що сьогодні вся енергія спільноти витрачається на роботу заради розкішних автомобілів і недоречних жартів про криптовалюту. Він назвав співтовариство незрілим і сказав, що якщо все й далі продовжиться в такому дусі, то він вийде зі справи. При цьому Бутерін додав, що як і раніше має великі надії на технологію блокчейн і криптовалюту.



Твіти програміста і творця Ethereum пронизані скептицизмом по відношенню до ринку криптовалют і до свого дітища зокрема. На початку грудня він писав: «Ринок криптовалют перевалив за $0,5 трлн. Але чи заробили ми ці гроші?».



Після чого продовжує ставити риторичні запитання: «Скільком людям, які не мають доступ до банків ми дали доступ до фінансових інструментів», «Чи дали ми звичайним людям вільний від нагляду держави спосіб вести бізнес», «Скільки дійсно корисних додатків блокчейна ми дали людям».



Очевидно, що Бутерін бачить, що для більшості і ефір, і біткоіни — це просто спосіб заробити швидкі гроші, ніхто не думає про користь технології для суспільства. Такі люди шкодять суспільству вважає він.



За величезними цифрами курсів криптовалют — найбільша загроза. Вони відвернули співтовариство від дійсно важливих і корисних додатків. Бутерін цитує повідомлення одного з користувачів Твіттер: «біткоін перетворюється в провальний проект. Зерна руйнування вже посіяні і це в першу чергу засліплені цифрами учасники спільноти. Всі зрозуміють це, але буде вже занадто пізно».



Сам Бутерін пише, що всі повинні поставитися серйозно до цих слів. Вони стосуються всіх криптовалют, не тільки біткоіна: за цифрами більше ніхто не думає про реальну користь. Якщо люди не об'єднаються для створення по-справжньому корисних технологій, Бутерін пообіцяв піти.



При цьому з'являються непрямі ознаки, що біткоін втрачає практичну цінність. «Якщо біткоіном не можна розплатитися, то його вартість дорівнює нулю», — констатують аналітики Morgan Stanley.



Вони виявили, що з кожним роком все менше торгових майданчиків приймають до оплати біткоін. І хоча курс криптовалют в 2017 році виростав на рекордні 1 500%, це не вплинуло на його популярність в якості платіжного засобу. Експерти вважають це вже незаперечна ознака того, що реальна вартість BTC дорівнює нулю.