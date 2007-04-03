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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 807808809810

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 242
1. до 500 долларов
15%
36
2. 500 - 1000
5%
12
3. 1000 - 5000
13%
31
4. 5000 - 10 000
2%
4
5. более 10 000
6%
15
6. не покупаю а "майню"
6%
14
7. только планирую купить
16%
38
8. не покупал и не буду
38%
92
Всього голосів : 242
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 08:35

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  airmax78 написав:По идее будет не коррекция, а жесткий обвал. И не в разы, а на порядки.


... Не на порядки, а на десятки сотен тыщ порядков.
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 09:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

А что на Поло все гребут в долг ? 0,4 % на момент.
THB
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 10:07

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Хех, а я тут нашел секретную монетку. $4.5 с карты в день. Ооочень неплохой выхлоп! 3-4 месяца окупаемость, не удивительно что цены на вертухи опять выросли.
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 10:30

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  THB написав:А что на Поло все гребут в долг ? 0,4 % на момент.


Де ви таке побачили?
можливо якісь одномоменті забавки ботів (роботів?)

на моменті бачу таке -
https://prnt.sc/hv181b
greenozon
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  #<1 ... 807808809810
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