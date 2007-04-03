... Не на порядки, а на десятки сотен тыщ порядков.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 02 січ, 2018 08:35
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Вів 02 січ, 2018 09:52
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
А что на Поло все гребут в долг ? 0,4 % на момент.
Додано: Вів 02 січ, 2018 10:07
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Хех, а я тут нашел секретную монетку. $4.5 с карты в день. Ооочень неплохой выхлоп! 3-4 месяца окупаемость, не удивительно что цены на вертухи опять выросли.
Додано: Вів 02 січ, 2018 10:30
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Де ви таке побачили?
можливо якісь одномоменті забавки ботів (роботів?)
на моменті бачу таке -
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