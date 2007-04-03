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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 808809810811

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 244
1. до 500 долларов
15%
36
2. 500 - 1000
5%
13
3. 1000 - 5000
13%
31
4. 5000 - 10 000
2%
4
5. более 10 000
6%
15
6. не покупаю а "майню"
6%
14
7. только планирую купить
16%
38
8. не покупал и не буду
38%
93
Всього голосів : 244
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 14:01

  greenozon написав:
  THB написав:А что на Поло все гребут в долг ? 0,4 % на момент.


Де ви таке побачили?
можливо якісь одномоменті забавки ботів (роботів?)

на моменті бачу таке -
https://prnt.sc/hv181b


Было такое минут 30. В заявках хотели 600 с лишком ВТС под 0,56 на 2 дня. Просто хотел понять что это и к чему? Но все долги уже вернули. :( :)
THB
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 17:51

  THB написав:А что на Поло все гребут в долг ? 0,4 % на момент.

что за поло?
vitaliy0734998884
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 18:08

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  vitaliy0734998884 написав:что за поло?


https://poloniex.com
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 18:59

  killerbean написав:Хех, а я тут нашел секретную монетку. $4.5 с карты в день. Ооочень неплохой выхлоп! 3-4 месяца окупаемость, не удивительно что цены на вертухи опять выросли.

и что за монета?
Viktor2812
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 20:37

Люди!
комісія по бітку впала у більше ніж два рази -

https://bitinfocharts.com/comparison/tr ... tg.html#6m

заживемо!
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 20:58

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Уважаемые гуру теханализа, а подскажите, вот то, что после правого плеча биток не хочет дальше спускаться, как полагалось бы... это как объясняется?
oleg000
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 21:44

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Viktor2812 написав:и что за монета?


Секретная же. Ща все за неделю накопаное продал по цене $7.1/карта/день. Неплохой такой приход вышел.
killerbean
 
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