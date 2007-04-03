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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 02 січ, 2018 14:01
greenozon написав: THB написав:
А что на Поло все гребут в долг ? 0,4 % на момент.
Де ви таке побачили?
можливо якісь одномоменті забавки ботів (роботів?)
на моменті бачу таке - https://prnt.sc/hv181b
Было такое минут 30. В заявках хотели 600 с лишком ВТС под 0,56 на 2 дня. Просто хотел понять что это и к чему? Но все долги уже вернули.
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THB
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Додано: Вів 02 січ, 2018 17:51
THB написав:
А что на Поло все гребут в долг ? 0,4 % на момент.
что за поло?
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vitaliy0734998884
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Додано: Вів 02 січ, 2018 18:08
https://poloniex.com
vitaliy0734998884 написав:
что за поло?
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killerbean
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Додано: Вів 02 січ, 2018 18:59
killerbean написав:
Хех, а я тут нашел секретную монетку. $4.5 с карты в день. Ооочень неплохой выхлоп! 3-4 месяца окупаемость, не удивительно что цены на вертухи опять выросли.
и что за монета?
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Viktor2812
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Додано: Вів 02 січ, 2018 20:37
Люди!
комісія по бітку впала у більше ніж два рази - https://bitinfocharts.com/comparison/tr ... tg.html#6m
заживемо!
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greenozon
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Додано: Вів 02 січ, 2018 20:58
Уважаемые гуру теханализа, а подскажите, вот то, что после правого плеча биток не хочет дальше спускаться, как полагалось бы... это как объясняется?
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oleg000
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Додано: Вів 02 січ, 2018 21:44
Viktor2812 написав:
и что за монета?
Секретная же. Ща все за неделю накопаное продал по цене $7.1/карта/день. Неплохой такой приход вышел.
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killerbean
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