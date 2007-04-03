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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 809810811812>

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 245
1. до 500 долларов
15%
36
2. 500 - 1000
5%
13
3. 1000 - 5000
13%
31
4. 5000 - 10 000
2%
4
5. более 10 000
6%
15
6. не покупаю а "майню"
6%
14
7. только планирую купить
16%
38
8. не покупал и не буду
38%
94
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 14:01

  greenozon написав:
  THB написав:А что на Поло все гребут в долг ? 0,4 % на момент.


Де ви таке побачили?
можливо якісь одномоменті забавки ботів (роботів?)

на моменті бачу таке -
https://prnt.sc/hv181b


Было такое минут 30. В заявках хотели 600 с лишком ВТС под 0,56 на 2 дня. Просто хотел понять что это и к чему? Но все долги уже вернули. :( :)
THB
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 17:51

  THB написав:А что на Поло все гребут в долг ? 0,4 % на момент.

что за поло?
vitaliy0734998884
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 18:08

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  vitaliy0734998884 написав:что за поло?


https://poloniex.com
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 18:59

  killerbean написав:Хех, а я тут нашел секретную монетку. $4.5 с карты в день. Ооочень неплохой выхлоп! 3-4 месяца окупаемость, не удивительно что цены на вертухи опять выросли.

и что за монета?
Viktor2812
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 20:37

Люди!
комісія по бітку впала у більше ніж два рази -

https://bitinfocharts.com/comparison/tr ... tg.html#6m

заживемо!
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 20:58

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Уважаемые гуру теханализа, а подскажите, вот то, что после правого плеча биток не хочет дальше спускаться, как полагалось бы... это как объясняется?
oleg000
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 21:44

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Viktor2812 написав:и что за монета?


Секретная же. Ща все за неделю накопаное продал по цене $7.1/карта/день. Неплохой такой приход вышел.
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 23:04

  killerbean написав:
  Viktor2812 написав:и что за монета?


Секретная же. Ща все за неделю накопаное продал по цене $7.1/карта/день. Неплохой такой приход вышел.

Достойный ответ :D и правильно, держите секрет при себе, а то вдруг из-за форумчан у Вас доход уменьшится :mrgreen:
плюсанул, спасибо...
Viktor2812
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 23:11

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Монета секретная потому, что народу ее копает мало, и пару десятков людей легко увеличат сложность в пару раз. Что, соответственно, умешит доходы в пару раз.

Я это написал к тому, что сейчас хорошие варианты есть, надо только поискать тем кто в теме. Так сказать на заметку фермерам :D
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 04:58

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

это в общем то угадывалось
Російські чиновники розробляють криптовалюту, щоб уникнути міжнародних фінансових санкцій.
Про це повідомляє Financial Times, передає The Hill.
Видання зазначає, що президент Росії Володимир Путін доручив державним установам працювати над "крипторублем".
Криптовалюта стане ще одним способом для проведення фінансових операцій в рублях та уникнення санкцій, які обмежують можливості фінансування країни.
FT підкреслює, що у Росії ще далеко від випуску "крипторубля". Однак він допоможе протистояти спробам США перешкоджати російській економіці.
Як відомо, Сполучені Штати заборонили десяткам російських державним чиновникам, агенціям, компаніям та союзникам Путіна користуватися своєю державною фінансовою системою та проводити операції з доларами. Санкції започаткували після анексії Криму Росією у 2014 році.
Видання відзначає, що робота над створенням власної криптовалюти у Росії відбувається на тлі того, як у США американські регулятори та законодавці намагаються зрозуміти фінансову технологію цифрових валют, яка наразі переживає своє активне зростання.
Регулятори попередили інвесторів, що цифрові валюти підлягають федеральному фінансовому регулюванню і закликали ставитися до них з обережністю.
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