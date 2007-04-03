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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 809810811812

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 245
1. до 500 долларов
15%
36
2. 500 - 1000
5%
13
3. 1000 - 5000
13%
31
4. 5000 - 10 000
2%
4
5. более 10 000
6%
15
6. не покупаю а "майню"
6%
14
7. только планирую купить
16%
38
8. не покупал и не буду
38%
94
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 08:49

oleg000
-Объясняется условностью теханализа. Никакая фигура не гарантирует 100% движения. Хотя возможно правое плечо еще впереди.
di2gard
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 09:49

Пробили 700 ярдов. Как такое могло случиться?
kuzment
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 10:01

  di2gard написав:oleg000
-Объясняется условностью теханализа. Никакая фигура не гарантирует 100% движения. Хотя возможно правое плечо еще впереди.

Как и любая область на основе психологии.. все очень условно и зависит от смотрящего :)
А правое плечо само по себе красиво-фрактально состоит из головы и плечей и тоже не думает идти вниз.
oleg000
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 10:04

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Потому что мы сейчас тут

Зображення


А, ну да. Для балансу. Если пробъет 16500 - значит бычий тренд продолжается.
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killerbean
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 10:48

Сооснователь PayPal Питер Тиль по-крупному вложился в биткоины
Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, венчурная компания Founders Fund, основанная Питером Тилем, располагает криптовалютыми активами на сотни миллионов долларов.

Миллиардер Питер Тиль, соучредитель цифрового платёжного сервиса PayPal, — один из самых успешных венчурных инвесторов в Кремниевой долине. Через Founders Fund он вложился в более чем 100 компаний, включая Facebook, Airbnb, SpaceX и Lyft. К более поздним инвестициям относятся криптовалютные хедж-фонды Metastable Capital и Polychain Capital, которые занимаются блокчейн-стартапами. Если отдачи от вложений в большинство вышеупомянутых компаний приходится ждать годами, то инвестиции в криптовалюты могут принести прибыль намного быстрее.

Как сообщают источники, ранее фонд купил биткоинов на сумму $15-20 млн., и теперь, после резкого роста цифровой валюты в конце прошлого года, они стоят сотни миллионов долларов. Пока неясно, сколько именно криптовалюты находится в распоряжении фонда.

Сейчас относительно мало крупных инвесторов владеют значительным количеством биткоинов. Недавнее падение цен также напугало некоторых из них. Так, 22 декабря Майк Новограц заявил, что откладывает запуск своего криптовалютного хедж-фонда, так как ему «не нравятся рыночные условия для новых инвесторов».

Источники сообщают, что Тиль вместе с другими партнёрами Founders Fund принял решение скупать биткоины.

Покупка биткоинов напрямую, без поддержки компаний, которые специализируются в этой отрасли, идёт вразрез с инвестиционными традициями и представляет собой рискованное вложение. Но сейчас инвестиции в технологические стартапы достигли своих исторических максимумов, и интерес к ним высок как никогда. Вместе с тем представители Founders Fund отмечают, что вложения в биткоин имеют все черты венчурных инвестиций: цифровая валюта в конечном итоге может почти ничего не стоить.
jump
 
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  #<1 ... 809810811812
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