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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 січ, 2018 21:36
airmax78 написав: Vitaka написав: fis написав:antey1969
Я пока не собираюсь покупать. Жду коррекции. Но хочу быть готовым к этому моменту.
Это хорошее дело ждать коррекции... А как Вы будете знать, что текущее значение - минимум?
А завтра, например, нарисуется новый минимум, который будет в ДВА раза меньше вчерашнего "минимума" ? И будет ли коррекция вообще?
По идее будет не коррекция, а жесткий обвал. И не в разы, а на порядки.
Знать не дано никому, но я согласен что будет жесткая просадка, но не смерть.
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fis
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