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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 810811812813

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 246
1. до 500 долларов
15%
36
2. 500 - 1000
5%
13
3. 1000 - 5000
13%
32
4. 5000 - 10 000
2%
4
5. более 10 000
6%
15
6. не покупаю а "майню"
6%
14
7. только планирую купить
15%
38
8. не покупал и не буду
38%
94
Всього голосів : 246
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 15:37

greenozon
ПУтін дав добро на крипто-рубль!

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Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 21:36

  airmax78 написав:
  Vitaka написав:
  fis написав:antey1969
Я пока не собираюсь покупать. Жду коррекции. Но хочу быть готовым к этому моменту.


Это хорошее дело ждать коррекции... А как Вы будете знать, что текущее значение - минимум? :mrgreen: А завтра, например, нарисуется новый минимум, который будет в ДВА раза меньше вчерашнего "минимума" ? И будет ли коррекция вообще?

По идее будет не коррекция, а жесткий обвал. И не в разы, а на порядки.


Знать не дано никому, но я согласен что будет жесткая просадка, но не смерть.
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 02:24

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

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horoshiy
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 04:52

  greenozon написав:ПУтін дав добро на крипто-рубль!

https://www.ccn.com/putin-orders-work-c ... sanctions/


Если это окажется правдой - активность по крипторублю может начаться скоро буквально в ближайший месяц - в начале февраля мокшанам обещают серьезную волну компромата которая может быть сопровождена весомыми санкциями. Есть шанс словить новую "волну" и постараться хорошо нагреть заклятых. Но кстати их уход может быть не только в крипторубль. То ж слідкуємо та чистимо криптокулемети.
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 10:25

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  horoshiy написав:Бесплатные сигналы, советы, аналитика. Свежие новости из мира криптовалют. Опыт торговли криптовалютами - почти 5 лет. Торгую в хороший плюс.


Во, сигналлеры и до старых бородатых форумов дорались. А я думал вы только по крипто-чатам в Телеге шаритесь.
Как-то сразу вспомнился анекдот

— Кто вы?
— Мы четыре всадника апокалипсиса: Война, Голод, Чума, Смерть.
— А это кто с вами?
— Это стажер, Джойказино.

P.S. А если серьезно, то с вами уже и биржи начали бороться.
https://news.bitcoin.com/bittrex-issues ... ump-dumps/
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