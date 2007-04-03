ПУтін дав добро на крипто-рубль!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 січ, 2018 21:36
Знать не дано никому, но я согласен что будет жесткая просадка, но не смерть.
Додано: Чет 04 січ, 2018 02:24
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
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Додано: Чет 04 січ, 2018 04:52
Если это окажется правдой - активность по крипторублю может начаться скоро буквально в ближайший месяц - в начале февраля мокшанам обещают серьезную волну компромата которая может быть сопровождена весомыми санкциями. Есть шанс словить новую "волну" и постараться хорошо нагреть заклятых. Но кстати их уход может быть не только в крипторубль. То ж слідкуємо та чистимо криптокулемети.
Додано: Чет 04 січ, 2018 10:25
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Во, сигналлеры и до старых бородатых форумов дорались. А я думал вы только по крипто-чатам в Телеге шаритесь.
Как-то сразу вспомнился анекдот
— Кто вы?
— Мы четыре всадника апокалипсиса: Война, Голод, Чума, Смерть.
— А это кто с вами?
— Это стажер, Джойказино.
P.S. А если серьезно, то с вами уже и биржи начали бороться.
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