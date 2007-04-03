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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 812813814815>

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 247
1. до 500 долларов
15%
36
2. 500 - 1000
5%
13
3. 1000 - 5000
13%
32
4. 5000 - 10 000
2%
4
5. более 10 000
6%
16
6. не покупаю а "майню"
6%
14
7. только планирую купить
15%
38
8. не покупал и не буду
38%
94
Всього голосів : 247
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 19:25

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ripple устремился к $4 на слухах о добавлении на Coinbase
https://forklog.com/ripple-ustremilsya- ... -coinbase/
Viktor2812
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 20:01

  Vitl написав:
  airmax78 написав:Нормально. От слов к делу. Голдманы, ваш ход.


Да, нормально.Всё по сценарию - идёт подготовка и попытка к дешёвому закупу крипты, инфовброс, что она запрещается и т д.Пока сомнений нет, что с началом деловой активности рост продолжится теми же темпами, что и в 2017м.
Кстати, не очень то и получается - в сети пестрило падением битка до 10-8-6, кто меньше, а он уже в первых числах торгуется не так далеко от максимума.Думаю. что опа прийдёт не ранее осени, когда запахнет крызой и рисковые аппетиты станут сдуваться.А пока , извините, товарищи :D

К крипте сложно применить понятие "дешевый закуп". "Дешевый закуп" для крипты - это по цене около 0.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 21:15

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

скоро будет не до закупа

Крах биткойна вызовет обвал фондового рынка - эксперты
Крах биткойна вызовет обвал фондового рынка - эксперты
По мнению экспертов Wells Fargo Securities, колебания курса криптовалюты уже отражаются на фондовом рынке, а в 2018 году эта связь станет более заметной, особенно если произойдет обвал биткойна.

По мнению руководителя стратегии инвестирования Wells Fargo Securities Кристофера Харви, резкие перемены на криптовалютном рынке могут поколебать фондовый рынок. «Это можно заметить уже сейчас, но пока в малых масштабах. И этого стоит опасаться в 2018 году», — предупредил Харви в интервью CNBC.

По словам эксперта, Уолл-стрит внимательно наблюдает за рынком криптовалют и опасается, что биткойн окажется самым крупным финансовым пузырем в истории. Экономисты и аналитики также называют криптовалюту пузырем и признают, что ее реальная стоимость равна $0.

Многие аналитики пытаются спрогнозировать будущее криптовалюты в 2018 году. Некоторые полагают, что биткойн не переживет следующий год, так как столкнется с кризисом доверия. Обилие посредников, которые преследуют свою выгоду, создаст некомфортную среду для инвесторов и заставит их избавиться от криптоактивов. В этом случае обвал биткойн-рынка подорвет всю блокчейн-индустрию.

Аналитики допускают, что крах биткойна будет происходить по такому же принципу, что и обвал доткомов. Инвесторы потеряют деньги, компании прекратят существование, но крупные игроки смогут консолидироваться и продолжить развитие.

https://news.finance.ua/ru/news/-/41777 ... a-eksperty
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 22:17

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

старые сектанты уже подвергают анафеме новую кровь мира)
чуют что их скоро сожгут на радиаторах майнингферм)

закупайтесь альтами, разгон пойдет по ним
barabass
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 22:23

Viktor2812

Рипл уже устремился камнем вниз
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 22:37

  Viktor2812 написав:Ripple устремился к $4 на слухах о добавлении на Coinbase
https://forklog.com/ripple-ustremilsya- ... -coinbase/


и рипл сдуваться начал

не успел эфир до 1000 дойти как мне пришло уведомление об этом счастье и о том что 1500 легко, вон уже пополз вниз

и такого уже много было
в общем слушай новости и делай наоборот
aclan
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 22:43

  barabass написав:старые сектанты уже подвергают анафеме новую кровь мира)
чуют что их скоро сожгут на радиаторах майнингферм)

закупайтесь альтами, разгон пойдет по ним

Вы опоздали. С утреца сюда уже заглядывал "сигналер" с Телеграмма.
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 22:44

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  barabass написав:закупайтесь альтами, разгон пойдет по ним


ще б знати якими...їх же там сотні якщо не тисячі...

ви конкретно які купуєте? :)
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 22:48

  barabass написав:закупайтесь альтами, разгон пойдет по ним


да уже неплохо прошел.
10 дней до НГ мы шли вниз, интересно когда обвалят до рождества или после.
Сегодня ночью неплохое время, уже жирок нагуляли по всем позициям вроде.

А когда лучше гривну заводить, я раньше логически думал при падении, но в такие моменты укр.биржи держат цену "по памяти", а не реальную. Получается при росте выгоднее и сразу продавать эфир.
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 22:52

  barabass написав:старые сектанты уже подвергают анафеме новую кровь мира)
чуют что их скоро сожгут на радиаторах майнингферм)

закупайтесь альтами, разгон пойдет по ним

Сижу с НГ в лонге в собаках, давайте уже :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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