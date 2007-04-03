Крах биткойна вызовет обвал фондового рынка - экспертыПо мнению экспертов Wells Fargo Securities, колебания курса криптовалюты уже отражаются на фондовом рынке, а в 2018 году эта связь станет более заметной, особенно если произойдет обвал биткойна.По мнению руководителя стратегии инвестирования Wells Fargo Securities Кристофера Харви, резкие перемены на криптовалютном рынке могут поколебать фондовый рынок. «Это можно заметить уже сейчас, но пока в малых масштабах. И этого стоит опасаться в 2018 году», — предупредил Харви в интервью CNBC.По словам эксперта, Уолл-стрит внимательно наблюдает за рынком криптовалют и опасается, что биткойн окажется самым крупным финансовым пузырем в истории. Экономисты и аналитики также называют криптовалюту пузырем и признают, что ее реальная стоимость равна $0.Многие аналитики пытаются спрогнозировать будущее криптовалюты в 2018 году. Некоторые полагают, что биткойн не переживет следующий год, так как столкнется с кризисом доверия. Обилие посредников, которые преследуют свою выгоду, создаст некомфортную среду для инвесторов и заставит их избавиться от криптоактивов. В этом случае обвал биткойн-рынка подорвет всю блокчейн-индустрию.Аналитики допускают, что крах биткойна будет происходить по такому же принципу, что и обвал доткомов. Инвесторы потеряют деньги, компании прекратят существование, но крупные игроки смогут консолидироваться и продолжить развитие.