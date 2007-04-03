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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 813814815816>

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 247
1. до 500 долларов
15%
36
2. 500 - 1000
5%
13
3. 1000 - 5000
13%
32
4. 5000 - 10 000
2%
4
5. более 10 000
6%
16
6. не покупаю а "майню"
6%
14
7. только планирую купить
15%
38
8. не покупал и не буду
38%
94
Всього голосів : 247
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 23:10

ах-ха-ха! пока отмечал новый год, всех загнали в риппл.. Вот это да. Такого унижения криптоанархисты еще не переживали) Псевдокрипта, полностью ручная и централизованная, с контролируемой эмиссией, без майнинга) выключить и обнулить риппл можно одним щелчком мышки, одним решением суда. Биткоин хоть был технически почти неубиваемым, как торренты. И в это *** люди принесли миллиарды! В общем, все превратилось в позорный фарс, пока без трагедии.

А я зашел на биржу и обнаружил забытый с 31 декабря и выполнившийся ордер, который принес мне минус 300 баксов на данный момент. Привет из 2017г. Неплохой новогодний знак, что пора заканчивать с этим делом.
derbykiev
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 23:45

в дебрях реддита нашел крутой коллаж

Зображення

На верхней картинке реальные люди, риппломошенники прогружают лохов. Снято недавно.

На нижней - актеры, снято давно, кадр из фильма Мистер Робот (не позднее 2016г) , сюжет про электронную валюту е-коин.
derbykiev
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 00:07

  aclan написав:и рипл сдуваться начал

где? за сегодня рост
barabass
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 00:09

  Faceless написав:Сижу с НГ в лонге в собаках, давайте уже :mrgreen:

я щаз буду сливать половину собак в вердж
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 00:12

  greenozon написав:ще б знати якими...їх же там сотні якщо не тисячі...

ви конкретно які купуєте? :)

1-2я сотня, смотреть то что дешево, желательно не пампленое, анонимные монеты или интересные проекты, substratum например
barabass
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 02:09

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

грн-бтц-собаки-криптопия-вердж-кошелек
собак много и бегают они быстро) менять на альты самое оно
barabass
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 02:45

  aclan написав:
  Viktor2812 написав:Ripple устремился к $4 на слухах о добавлении на Coinbase
https://forklog.com/ripple-ustremilsya- ... -coinbase/


и рипл сдуваться начал

не успел эфир до 1000 дойти как мне пришло уведомление об этом счастье и о том что 1500 легко, вон уже пополз вниз

и такого уже много было
в общем слушай новости и делай наоборот

Что интересно, на таких ресурсах как forklog о том, что рипл заметно растет только сегодня написали, и "спрогнозировали" аж $4 за штуку. Не даром СБУ провело обыск у этих загонял.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 08:38

"Заборонений ісламом": в Єгипті більше не можна використовувати біткоїн
Головний муфтій Єгипту шейх Шавки Аллам видав фетву, яка забороняє торгівлю криптовалютою, постановивши, що біткоїн "заборонений ісламом".

Про це пише ВВС.

За його словами, пліч-о-пліч з біткоїном йдуть "шахрайство, обман і невігластво".

Фетва - правова позиція щодо якогось питання, яку формулюють представники мусульманського духовенства. Вона не має юридичної сили, однак має вплив серед віруючих.

Як зазначив головний муфтій Єгипту, ризики в зв'язку з використанням біткоіна можуть виникнути, оскільки ця віртуальна валюта не перебуває під наглядом жодного централізованого органу.

"Біткоїни заборонені шаріатом, оскільки вони завдають шкоди окремим особам, групам осіб або установам", - цитує фетву найбільша єгипетська газета "Аль-Ахрам".

У серпні 2017 року в Єгипті був відкритий перший майданчик для торгівлі біткоїнами, проте в грудні світська влада країни оголосила криптовалюту поза законом.

Радник головного муфтія Магді Ашор заявив в інтерв'ю Egypt Today, що біткоїн використовується "безпосередньо для фінансування терористів".
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 09:13

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 10:42

Мизантрóп Можно, конечно, смеяться, но в период кризиса ни один банк, работающий в рамках исламик бэнкинг, не обанкротился и помощи у государства не попросил.
airmax78
 
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