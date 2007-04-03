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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 05 січ, 2018 23:37
greenozon написав: lapay написав:
Крипта ще виросте в кілька разів
в пару раз кажете.... а в 9000 раз не хочете?
пруфhttp://prntscr.com/hwiavu
і це лише за якигось 300+ днів
Самое смешное на этом скрине то, что многих монет 1 января 2017 года еще не существовало, а они там даже какие-то курсы им рисуют
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Додано: Суб 06 січ, 2018 00:36
trololo написав: barabass написав: fis написав:
Кто ни-ть пользуется картой Payoneer для вывода денег?
пионер надо привязывать к твоему грн счету
лучше к долларовому, на гривневом курсы плохие
Лучше обратиться в сапорт Payoneer и задать простой вопрос, так мол и так, можно ли с криптобиржи вывести баксы на карту. А они пришлют вот такой ответ:[06:06:05 AM]Alexander: Пожалуйста, обратите внимание, что существуют определенные ограничения на использование карты.
Туда входят:
- азартные платформы
- форекс или бинарные платформы
- сайты с криптовалютой
- другие платежные системы за исключением PayPal
Все транзакции на платформах данного типа будут отклонены.
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Додано: Суб 06 січ, 2018 00:38
blockfolio - приложения для отслеживания уровня депо по всей крипте, там щаз так все красиво вверх полетело)
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