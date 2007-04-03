Додано: Суб 06 січ, 2018 00:36

trololo написав: barabass написав: fis написав: Кто ни-ть пользуется картой Payoneer для вывода денег? Кто ни-ть пользуется картой Payoneer для вывода денег?

пионер надо привязывать к твоему грн счету пионер надо привязывать к твоему грн счету

лучше к долларовому, на гривневом курсы плохие лучше к долларовому, на гривневом курсы плохие

[06:06:05 AM]Alexander: Пожалуйста, обратите внимание, что существуют определенные ограничения на использование карты.

Туда входят:



- азартные платформы

- форекс или бинарные платформы

- сайты с криптовалютой

- другие платежные системы за исключением PayPal



Все транзакции на платформах данного типа будут отклонены.

Лучше обратиться в сапорт Payoneer и задать простой вопрос, так мол и так, можно ли с криптобиржи вывести баксы на карту. А они пришлют вот такой ответ: