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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 818819820821

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 247
1. до 500 долларов
15%
36
2. 500 - 1000
5%
13
3. 1000 - 5000
13%
32
4. 5000 - 10 000
2%
4
5. более 10 000
6%
16
6. не покупаю а "майню"
6%
14
7. только планирую купить
15%
38
8. не покупал и не буду
38%
94
Всього голосів : 247
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 23:37

  greenozon написав:
  lapay написав:Крипта ще виросте в кілька разів


в пару раз кажете.... а в 9000 раз не хочете? :)

пруф
http://prntscr.com/hwiavu

і це лише за якигось 300+ днів

Самое смешное на этом скрине то, что многих монет 1 января 2017 года еще не существовало, а они там даже какие-то курсы им рисуют :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 00:36

  trololo написав:
  barabass написав:
  fis написав:Кто ни-ть пользуется картой Payoneer для вывода денег?

пионер надо привязывать к твоему грн счету

лучше к долларовому, на гривневом курсы плохие


Лучше обратиться в сапорт Payoneer и задать простой вопрос, так мол и так, можно ли с криптобиржи вывести баксы на карту. А они пришлют вот такой ответ:

[06:06:05 AM]Alexander: Пожалуйста, обратите внимание, что существуют определенные ограничения на использование карты.
Туда входят:

- азартные платформы
- форекс или бинарные платформы
- сайты с криптовалютой
- другие платежные системы за исключением PayPal

Все транзакции на платформах данного типа будут отклонены.
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 00:38

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

blockfolio - приложения для отслеживания уровня депо по всей крипте, там щаз так все красиво вверх полетело)
barabass
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  #<1 ... 818819820821
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