Додано: Суб 06 січ, 2018 20:39

Еще несколько мыслей. Я же тогда на битфинексе оставил 900$ (200 из которых мои, остальные 700 заработаны на хайпе битка с 11 до 18 тыщ.) Все это время пробовал играть на марже (купить дешевле, продать дороже). Это оказалось значительно сложнее чем я думал. И дело не в том что бы купить дешевле. Самое сложное спустя час-два-сутки не продать, если курс и дальше снижается. Для этого нужны ну очень большие яйца. В итоге, сейчас из 900 осталось 600.

Подумываю поступить следующим образом: когда возобновится регистрация на Битрикс (а именно там много мусорных монет) - найти 4 монеты, в каждую из них положить 50$ и забыть на 6 месяцев об этой теме. Остальные 400$ держать на случай, если одна из крупных бирж поддержит торги на одну из монет что уже есть на битфинекс, либо если битфинекс поддержит одну из монет что есть на битрикс/полоникс.

Кроме этого, если Zebra окажется прав и обвал будет (а я кстати действительно в этом доверяю Zebra) - на обвале взять биткоин либо эфир. Биткоин потому что ликвидный, эфир потому что его майнят на видеокартах. А для того что бы гиганты NVIDIA и AMD и дальше получали сверх прибыли - эфир вынуждены хайпить, соответсвенно курс обречен расти пока эта тема жива.