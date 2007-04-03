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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 822823824825>

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 247
1. до 500 долларов
15%
36
2. 500 - 1000
5%
13
3. 1000 - 5000
13%
32
4. 5000 - 10 000
2%
4
5. более 10 000
6%
16
6. не покупаю а "майню"
6%
14
7. только планирую купить
15%
38
8. не покупал и не буду
38%
94
Всього голосів : 247
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 19:27

Zebra как думаете будет перехай(20000) по битку ? как ваши успехи по выводу с битфинекса ?
pritartem
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 19:42

  airmax78 написав:
  kuzment написав:Из личных наблюдений, шанс удвоить/утроить капитал есть в монетах стоимость которых меньше 1$ желательно что бы после точки также был "0" (0.0ххх$)
Следующее правило, которое заметил и оно работает - капитализация монеты должна быть менее 1 млрд. (желательно порядка 100-300 млн.)
И постоянно мониторить монеты на предмет расширения их торгов на других биржах. Пример IOTA что есть на Битфинекс.
Недавно на Битфинекс была добавлена монета Status. Она уже в тот момент торговалась на Битриксе. Её цена на момент добавления была порядка 0.14. Сейчас 0,5

Вам не кажется, что это все звучит как полный идиотизм?

Это действительно звучит как идиотизм, но вы обратите внимание какие именно монеты и с какой стоимостью взлетели в последнее время (догикоин, сиакоин...)
Меня смущает немного другое. Вот как Рипл мог достичь такой дикой капитализации? Каких размеров яйца у держателей этой валюты, когда её капитализация достигла 60% от капитализации Битка? Неужели ни разу не дрогнула рука продать? Это делает данный вид заработка совершенно не прогнозируемым. Это рулетка.
kuzment
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 19:45

  pritartem написав:Zebra как думаете будет перехай(20000) по битку ? как ваши успехи по выводу с битфинекса ?

Успешно вывел 50к на укрбиржи, сейчас понемногу вывожу на карточки разных банков, жду пластик еще с нескольких, чтоб ускорить процесс.

Остачу оставил на битфинекс для баловства.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 19:53

  pritartem написав:Zebra как думаете будет перехай(20000) по битку ? как ваши успехи по выводу с битфинекса ?

В Корее он стоит $23000. 19 февраля новый год в Азии. Уже в первых числах февраля нужно из крипты выйти под ноль.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 20:04

  Zebra написав:
  pritartem написав:Zebra как думаете будет перехай(20000) по битку ? как ваши успехи по выводу с битфинекса ?

В Корее он стоит $23000. 19 февраля новый год в Азии. Уже в первых числах февраля нужно из крипты выйти под ноль.

А переждать в фиате на бирже?
kuzment
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 20:12

  kuzment написав:
  Zebra написав:
  pritartem написав:Zebra как думаете будет перехай(20000) по битку ? как ваши успехи по выводу с битфинекса ?

В Корее он стоит $23000. 19 февраля новый год в Азии. Уже в первых числах февраля нужно из крипты выйти под ноль.

А переждать в фиате на бирже?

спокойно
все давно уже рухнуло на наш НГ
barabass
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 20:26

  Zebra написав:
  pritartem написав:Zebra как думаете будет перехай(20000) по битку ? как ваши успехи по выводу с битфинекса ?

В Корее он стоит $23000. 19 февраля новый год в Азии. Уже в первых числах февраля нужно из крипты выйти под ноль.


Да ладно...НГ в Азии и в феврале и в апреле и т.д. Некоторую полезную инфу от ваших постов получил - за это спасибо. Но с выходом из крипты негатив зашкаливает ( так было и на валютной ветке) Как там - валюта сидения определяет мировозрение? :) Профитов !
THB
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 20:39

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Еще несколько мыслей. Я же тогда на битфинексе оставил 900$ (200 из которых мои, остальные 700 заработаны на хайпе битка с 11 до 18 тыщ.) Все это время пробовал играть на марже (купить дешевле, продать дороже). Это оказалось значительно сложнее чем я думал. И дело не в том что бы купить дешевле. Самое сложное спустя час-два-сутки не продать, если курс и дальше снижается. Для этого нужны ну очень большие яйца. В итоге, сейчас из 900 осталось 600.
Подумываю поступить следующим образом: когда возобновится регистрация на Битрикс (а именно там много мусорных монет) - найти 4 монеты, в каждую из них положить 50$ и забыть на 6 месяцев об этой теме. Остальные 400$ держать на случай, если одна из крупных бирж поддержит торги на одну из монет что уже есть на битфинекс, либо если битфинекс поддержит одну из монет что есть на битрикс/полоникс.
Кроме этого, если Zebra окажется прав и обвал будет (а я кстати действительно в этом доверяю Zebra) - на обвале взять биткоин либо эфир. Биткоин потому что ликвидный, эфир потому что его майнят на видеокартах. А для того что бы гиганты NVIDIA и AMD и дальше получали сверх прибыли - эфир вынуждены хайпить, соответсвенно курс обречен расти пока эта тема жива.
kuzment
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 20:40

Ну, що 17800 і далі? :))
Жерминаль
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 20:44

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

обвал уже был) далше только вверх
barabass
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