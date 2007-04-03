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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 822823824825

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 247
1. до 500 долларов
15%
36
2. 500 - 1000
5%
13
3. 1000 - 5000
13%
32
4. 5000 - 10 000
2%
4
5. более 10 000
6%
16
6. не покупаю а "майню"
6%
14
7. только планирую купить
15%
38
8. не покупал и не буду
38%
94
Всього голосів : 247
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 23:31

  lapay написав: Нічого екстраординарного чи поганого в безінфляційній валюті немає. Навпаки, держави навчаться жити по доходам, а не в борг.

Вы экономику на факультете ботаники или физкультуры изучали? Безинфляционная валюта неизбежно ввергнет человечество даже не в средневековье - это как минимум рабовладельческий строй или того похуже - период первобытно-общинного строя.
jabba
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 23:53

  Vitaka написав:Да-да... Payoneer жеж такой глупый... Тока забанит бабки :mrgreen: И пригласит лично умного для выяснения... Пытайтесь... :mrgreen:


вы теоретик, а я реально продавал битки за пайонир неоднократно. как он забанит бабки, если на них не написано, что они идут в оплату битка, не задумывались?
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 00:38

  kuzment написав:обратите внимание какие именно монеты и с какой стоимостью взлетели в последнее время (догикоин


Напомнило.. :)

Keep movin', movin', movin'
Though they're disapprovin'
Keep them dogies movin', rawhide
Don't try to understand 'em
Just rope 'em, throw, and brand 'em
Soon we'll be livin' high and wide


https://www.youtube.com/watch?v=2KPplYp7K7M
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 00:52

  barabass написав:обвал уже был) далше только вверх
боковик может быть, выше 20к психи только будут грести, или криптозпомби... если сейчас вернемся под 16300 - то на 15000 пойдем.
pritartem
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