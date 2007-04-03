Вы экономику на факультете ботаники или физкультуры изучали? Безинфляционная валюта неизбежно ввергнет человечество даже не в средневековье - это как минимум рабовладельческий строй или того похуже - период первобытно-общинного строя.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 06 січ, 2018 23:31
Вы экономику на факультете ботаники или физкультуры изучали? Безинфляционная валюта неизбежно ввергнет человечество даже не в средневековье - это как минимум рабовладельческий строй или того похуже - период первобытно-общинного строя.
Додано: Суб 06 січ, 2018 23:53
Додано: Нед 07 січ, 2018 00:38
Напомнило..
Keep movin', movin', movin'
Though they're disapprovin'
Keep them dogies movin', rawhide
Don't try to understand 'em
Just rope 'em, throw, and brand 'em
Soon we'll be livin' high and wide
Додано: Нед 07 січ, 2018 00:52
реклама
|