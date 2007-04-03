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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 823824825826827>

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 247
1. до 500 долларов
15%
36
2. 500 - 1000
5%
13
3. 1000 - 5000
13%
32
4. 5000 - 10 000
2%
4
5. более 10 000
6%
16
6. не покупаю а "майню"
6%
14
7. только планирую купить
15%
38
8. не покупал и не буду
38%
94
Всього голосів : 247
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 23:53

  Vitaka написав:Да-да... Payoneer жеж такой глупый... Тока забанит бабки :mrgreen: И пригласит лично умного для выяснения... Пытайтесь... :mrgreen:


вы теоретик, а я реально продавал битки за пайонир неоднократно. как он забанит бабки, если на них не написано, что они идут в оплату битка, не задумывались?
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 00:38

  kuzment написав:обратите внимание какие именно монеты и с какой стоимостью взлетели в последнее время (догикоин


Напомнило.. :)

Keep movin', movin', movin'
Though they're disapprovin'
Keep them dogies movin', rawhide
Don't try to understand 'em
Just rope 'em, throw, and brand 'em
Soon we'll be livin' high and wide


https://www.youtube.com/watch?v=2KPplYp7K7M
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 00:52

  barabass написав:обвал уже был) далше только вверх
боковик может быть, выше 20к психи только будут грести, или криптозпомби... если сейчас вернемся под 16300 - то на 15000 пойдем.
pritartem
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 06:44

  trololo написав:
  Vitaka написав:Да-да... Payoneer жеж такой глупый... Тока забанит бабки :mrgreen: И пригласит лично умного для выяснения... Пытайтесь... :mrgreen:


вы теоретик, а я реально продавал битки за пайонир неоднократно. как он забанит бабки, если на них не написано, что они идут в оплату битка, не задумывались?


Ага... Теоретик с 9-ти летним стажем... А вы не задумывались, что просто видно от кого идет транзакция? :mrgreen: Неоднократно - это 3 или 200 раз в год?
Vitaka
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 08:30

  jabba написав:
  lapay написав: Нічого екстраординарного чи поганого в безінфляційній валюті немає. Навпаки, держави навчаться жити по доходам, а не в борг.

Вы экономику на факультете ботаники или физкультуры изучали? Безинфляционная валюта неизбежно ввергнет человечество даже не в средневековье - это как минимум рабовладельческий строй или того похуже - период первобытно-общинного строя.

Чушь это теоретическая, оправдание почему хорошо печатать деньги включили в учебники, так как бумажные деньги это обыкновенный обман государствами людей. Люди вкалывают а оно обесценивается. Золото и серебро тоже дефляционные по сути и никуда они никого не ввергали наоборот способствовали становлению финансовых систем, и сейчас служат человеку как способ сохранения ценностей. Простой пример из современных технологий, - бурное развитие технологий приводит к сильному удешевлению компьютерной техники мобильных и т п, если просто подождать и не покупать их, то через время купишь ту же модель дешевле . На лицо дефляция фиата по отношению к технике, но это не разрушает экономику, люди все равно покупают мобильные, планшеты, компьютеры и т п никакого средневековья не наступает, учебники полны теоретической и пропагандисткой ерунды, и место им давно на свалке
xwxw3
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 08:34

  pritartem написав:
  barabass написав:обвал уже был) далше только вверх
боковик может быть, выше 20к психи только будут грести, или криптозпомби... если сейчас вернемся под 16300 - то на 15000 пойдем.

Это на основе какой информации такие предположения? Рынок криптовалют растущий, а эмиссия биткоина ограничена, это то что следует понимать прежде всего. Пока не произойдет наполнения рынка скорее всего тенденция в рост, могут быть разве что только кратковременные падения и прекращения роста.
xwxw3
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 11:36

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

xwxw3 написав:
  pritartem написав:
  barabass написав:обвал уже был) далше только вверх
боковик может быть, выше 20к психи только будут грести, или криптозпомби... если сейчас вернемся под 16300 - то на 15000 пойдем.

Это на основе какой информации такие предположения? Рынок криптовалют растущий, а эмиссия биткоина ограничена, это то что следует понимать прежде всего. Пока не произойдет наполнения рынка скорее всего тенденция в рост, могут быть разве что только кратковременные падения и прекращения роста.

Если прекратится рост, зачем биток?


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Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 11:45

  xwxw3 написав:
  jabba написав:
  lapay написав: Нічого екстраординарного чи поганого в безінфляційній валюті немає. Навпаки, держави навчаться жити по доходам, а не в борг.

Вы экономику на факультете ботаники или физкультуры изучали? Безинфляционная валюта неизбежно ввергнет человечество даже не в средневековье - это как минимум рабовладельческий строй или того похуже - период первобытно-общинного строя.

Чушь это теоретическая, оправдание почему хорошо печатать деньги включили в учебники, так как бумажные деньги это обыкновенный обман государствами людей. Люди вкалывают а оно обесценивается. Золото и серебро тоже дефляционные по сути и никуда они никого не ввергали наоборот способствовали становлению финансовых систем, и сейчас служат человеку как способ сохранения ценностей. Простой пример из современных технологий, - бурное развитие технологий приводит к сильному удешевлению компьютерной техники мобильных и т п, если просто подождать и не покупать их, то через время купишь ту же модель дешевле . На лицо дефляция фиата по отношению к технике, но это не разрушает экономику, люди все равно покупают мобильные, планшеты, компьютеры и т п никакого средневековья не наступает, учебники полны теоретической и пропагандисткой ерунды, и место им давно на свалке

Историю почитайте. Или хотя бы логику включите.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 12:07

  Первый написав:
xwxw3 написав:Это на основе какой информации такие предположения? Рынок криптовалют растущий, а эмиссия биткоина ограничена, это то что следует понимать прежде всего. Пока не произойдет наполнения рынка скорее всего тенденция в рост, могут быть разве что только кратковременные падения и прекращения роста.

Если прекратится рост, зачем биток?

Объясняю:
1. Рост замедляется с ростом капитализации, но зато с ростом капитализации снижается волатильность биткоина и растет надежность системы
2. Скоро в сети биткоин будет внедрена технология ligtening network, технология делающая дешевыми и быстрыми транзакциями, после этого будет новый бурный рост.
3. Биткоин имеет самую развитую инфраструктуру, больше всего бирж и обменников поддерживают биткоин.
4. Биткоин самая известная криптовалюта. Многие альткоины быстро растут но так же многие из них сильно падают, и порой на всегда, в отличии от биткоина. Когда проблемы масштабирования будут решены, многие конкуренты биткоина с быстрыми и дешевыми транзакциями останутся за бортом.
5. Надежность. У биткоина самая большая команда разработчиков, весь код много раз проверяется перед внедрением, это снижает вероятность ошибки и утери денег как это было с Ethereum. Так же мощность сети биткоина делает ее менее уязвимой для атак 51% и даже первые квантовые компьютеры не смогут ничего сделать биткоину, как минимум десяток лет по этой причине, к тому времени будут внедрены алгоритмы шифрования устойчивые к ним. Другие валюты не успеют перейти на устойчивые к квантовым компьютерам алгоритмы и первый же квантовый компьютер сможет разрушить их.
6. Биткоин врата для входа на рынок криптовалют, на многих биржах торговля альткоинами идет в паре с биткоином. Обычно на криптобиржи вводят деньги покупая биткоин.
7. Универсальное международное средство платежа. При поездке в любую страну запросто найдешь кого то с кем можно раcплатится биткоином, кому скажешь все знают про биткоин и мало кто слышал про другие криптовалюты.
8. У битокина лучше всего прогнозируется рост цен, в отличии от других криптовалют. Биткоин это надежный прирост вложений, альткоины более быстрый но и более рисковаyный
9. Если прекратится рост биткоина что мало вероятно, то прекратится и его сильная волатильность, это сделает биткоин уже настоящей валютой и средством для сбережения накоплений подобно золоту, так как ограниченность эмиссии делает биткоин лучше фиата. К примеру доллар печатается и официальная инфляция у него 2-3% а реальная более 6%, а золото трудно делить, определять пробу, плюс потери на обмене. Биткоин легко передавать по проводам и компактно хранить в нем сбережения.
xwxw3
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 12:09

  Vitaka написав:Ага... Теоретик с 9-ти летним стажем... А вы не задумывались, что просто видно от кого идет транзакция? :mrgreen: Неоднократно - это 3 или 200 раз в год?


ни одна биржа на payoneer не выводит насколько я знаю. речь о сделках через локалбиткоинс - с физлицами. одно физлицо переводит деньги другому физлицу. как пайонир понимает, что это деньги за битки? расскажите, очень интересно
trololo
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