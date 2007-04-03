Додано: Нед 07 січ, 2018 12:07

Первый написав: xwxw3 написав: Это на основе какой информации такие предположения? Рынок криптовалют растущий, а эмиссия биткоина ограничена, это то что следует понимать прежде всего. Пока не произойдет наполнения рынка скорее всего тенденция в рост, могут быть разве что только кратковременные падения и прекращения роста.

Если прекратится рост, зачем биток?

Если прекратится рост, зачем биток?

Объясняю:1. Рост замедляется с ростом капитализации, но зато с ростом капитализации снижается волатильность биткоина и растет надежность системы2. Скоро в сети биткоин будет внедрена технология ligtening network, технология делающая дешевыми и быстрыми транзакциями, после этого будет новый бурный рост.3. Биткоин имеет самую развитую инфраструктуру, больше всего бирж и обменников поддерживают биткоин.4. Биткоин самая известная криптовалюта. Многие альткоины быстро растут но так же многие из них сильно падают, и порой на всегда, в отличии от биткоина. Когда проблемы масштабирования будут решены, многие конкуренты биткоина с быстрыми и дешевыми транзакциями останутся за бортом.5. Надежность. У биткоина самая большая команда разработчиков, весь код много раз проверяется перед внедрением, это снижает вероятность ошибки и утери денег как это было с Ethereum. Так же мощность сети биткоина делает ее менее уязвимой для атак 51% и даже первые квантовые компьютеры не смогут ничего сделать биткоину, как минимум десяток лет по этой причине, к тому времени будут внедрены алгоритмы шифрования устойчивые к ним. Другие валюты не успеют перейти на устойчивые к квантовым компьютерам алгоритмы и первый же квантовый компьютер сможет разрушить их.6. Биткоин врата для входа на рынок криптовалют, на многих биржах торговля альткоинами идет в паре с биткоином. Обычно на криптобиржи вводят деньги покупая биткоин.7. Универсальное международное средство платежа. При поездке в любую страну запросто найдешь кого то с кем можно раcплатится биткоином, кому скажешь все знают про биткоин и мало кто слышал про другие криптовалюты.8. У битокина лучше всего прогнозируется рост цен, в отличии от других криптовалют. Биткоин это надежный прирост вложений, альткоины более быстрый но и более рисковаyный9. Если прекратится рост биткоина что мало вероятно, то прекратится и его сильная волатильность, это сделает биткоин уже настоящей валютой и средством для сбережения накоплений подобно золоту, так как ограниченность эмиссии делает биткоин лучше фиата. К примеру доллар печатается и официальная инфляция у него 2-3% а реальная более 6%, а золото трудно делить, определять пробу, плюс потери на обмене. Биткоин легко передавать по проводам и компактно хранить в нем сбережения.