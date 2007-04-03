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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 838839840841842> Какую часть средств инвестировали в криптовалюту? Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 249 1. до 500 долларов 15% 38 2. 500 - 1000 5% 13 3. 1000 - 5000 13% 32 4. 5000 - 10 000 2% 4 5. более 10 000 6% 16 6. не покупаю а "майню" 6% 14 7. только планирую купить 15% 38 8. не покупал и не буду 38% 94 Всього голосів : 249 Додано: Нед 07 січ, 2018 23:26 airmax78 написав: xwxw3 написав: airmax78 написав: Напомните, в каком веке в последний раз кто-то подделывал акции? И проблема с реестрами не в том, что они не на блокчейне, а в том, что некоторые украинские нотариусы идут на преступление и вносят в них записи на основании липовых документов или вообще без документов. И от этого никакой блокчейн не спасет.

Торговля акциями каких крупных компаний сейчас осуществляется за крипту?

Доступ к торговле акциями крупных компаний за обычные деньги сейчас имеет любой, у кого есть желание и уровень подготовки на уровень ниже, чем "у наших работников в Польше и Италии, которые гоняют переводы родственникам в крипте". Напомните, в каком веке в последний раз кто-то подделывал акции? И проблема с реестрами не в том, что они не на блокчейне, а в том, что некоторые украинские нотариусы идут на преступление и вносят в них записи на основании липовых документов или вообще без документов. И от этого никакой блокчейн не спасет.Торговля акциями каких крупных компаний сейчас осуществляется за крипту?Доступ к торговле акциями крупных компаний за обычные деньги сейчас имеет любой, у кого есть желание и уровень подготовки на уровень ниже, чем "у наших работников в Польше и Италии, которые гоняют переводы родственникам в крипте".

Блокчейн вообще способен побороть коррупцию, откаты, взятки и т п, может вообще преобразовать все, это вообще бомба, такого еще не было, все недостатки человека жадность алчность зависть и тп можно будет побороть с помощью технологии, можно весь бюджет на блокчейн перевести и вообщее все что только можно.



Потому это прорыв, но конечно до реальных результатов пройдет еще много много времени.



Что касается акций, то торговля ими ведется через посредников в неком виртуальном пространстве при этом твои деньги даже не выходят на реальный рынок, у брокеров по сути есть все возможности тебя намахать.



Касательно инвестиций, то там совсем все плохо, хуже чем в торговле, попробуйте купить акции зарубежных компаний Майкрософта и т п, куча сложностей вплоть до лицензии НБУ. Акции крупных компаний на блокчейне это вопрос времени, хотя уже есть их некий аналог ICO, и это во многом даже лучше чем акции, акции может быть будут вчерашним днем. Блокчейн вообще способен побороть коррупцию, откаты, взятки и т п, может вообще преобразовать все, это вообще бомба, такого еще не было, все недостатки человека жадность алчность зависть и тп можно будет побороть с помощью технологии, можно весь бюджет на блокчейн перевести и вообщее все что только можно.Потому это прорыв, но конечно до реальных результатов пройдет еще много много времени.Что касается акций, то торговля ими ведется через посредников в неком виртуальном пространстве при этом твои деньги даже не выходят на реальный рынок, у брокеров по сути есть все возможности тебя намахать.Касательно инвестиций, то там совсем все плохо, хуже чем в торговле, попробуйте купить акции зарубежных компаний Майкрософта и т п, куча сложностей вплоть до лицензии НБУ. Акции крупных компаний на блокчейне это вопрос времени, хотя уже есть их некий аналог ICO, и это во многом даже лучше чем акции, акции может быть будут вчерашним днем.

Ну каким образом блокчейн поборет коррупцию, взятки и откаты? Если на одном конце этого блокчейна все-равно будет сидеть коррумпированный нотариус/чиновник? Ну внесет он запись не в обычную базу данных, а в базу, построенную на блокчейне. Кто ему помешает это сделать, если он, типа, сделку оформляет?

Зачем крупным компаниям выходить на ICO? У них отлично получается привлекать капитал на IPO: прозрачно, четко, безопасно. ICO в 90% случаев нужны проходимцам - освободить от денег неквалифицированных лохов. Ну каким образом блокчейн поборет коррупцию, взятки и откаты? Если на одном конце этого блокчейна все-равно будет сидеть коррумпированный нотариус/чиновник? Ну внесет он запись не в обычную базу данных, а в базу, построенную на блокчейне. Кто ему помешает это сделать, если он, типа, сделку оформляет?Зачем крупным компаниям выходить на ICO? У них отлично получается привлекать капитал на IPO: прозрачно, четко, безопасно. ICO в 90% случаев нужны проходимцам - освободить от денег неквалифицированных лохов.

К примеру то что блокчейн прозрачный вкупе с защитой от подделки это уже значительный и несомненный плюс, так можно будет отследить движение денежных средств, каких то активов, даже просто товаров что затруднит откаты и т п, записи в блокчейн могут дополнятся но не изменятся, это очень важно, потому будет видно кто и что делал какие изменения вносил. Вот в биткоине хранятся все транзакции проведенные за последние 10 лет пока существовал биткоин, и их все можно отследить. То же будет сделано с недвижимостью, бизнесом и тп, что положит конец рейдерским захватам, мошенничеству и тп, вообще это очень мощный инструмент, и много уже придумано и будет придумано как им пользоваться в том числе и с технологической стороны. Что касается ICO то несомненно там есть свои плюсы и для крупных компаний, пускай это сейчас не очевидно, понятно что это только начало. Всегда где есть деньги есть и развод лохов, так и в обычных акциях и везде вообще. К примеру то что блокчейн прозрачный вкупе с защитой от подделки это уже значительный и несомненный плюс, так можно будет отследить движение денежных средств, каких то активов, даже просто товаров что затруднит откаты и т п, записи в блокчейн могут дополнятся но не изменятся, это очень важно, потому будет видно кто и что делал какие изменения вносил. Вот в биткоине хранятся все транзакции проведенные за последние 10 лет пока существовал биткоин, и их все можно отследить. То же будет сделано с недвижимостью, бизнесом и тп, что положит конец рейдерским захватам, мошенничеству и тп, вообще это очень мощный инструмент, и много уже придумано и будет придумано как им пользоваться в том числе и с технологической стороны. Что касается ICO то несомненно там есть свои плюсы и для крупных компаний, пускай это сейчас не очевидно, понятно что это только начало. Всегда где есть деньги есть и развод лохов, так и в обычных акциях и везде вообще. Востаннє редагувалось xwxw3 в Нед 07 січ, 2018 23:30, всього редагувалось 1 раз. xwxw3

Повідомлень: 39 З нами з: 06.01.18 Подякував: 1 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 січ, 2018 23:28 airmax78 написав: А зачем? Свободного движения товаров и денег в мире все-равно никогда не будет, пока существуют государства. А зачем? Свободного движения товаров и денег в мире все-равно никогда не будет, пока существуют государства.

А для чего они нужны? Что бы воевать и делить рабов на своих и чужих?

Мир един. Илон Маск президент мира. Спокойно занимаемся вопросами экологии, долголетия, культурного развития и освоения космоса.

Когда-то думали, что невозможно отменить рабство и рассовое неравенство. А появились Бонапарт и Линкольн, Ганди и Кинг. И где теперь это все? А для чего они нужны? Что бы воевать и делить рабов на своих и чужих?Мир един. Илон Маск президент мира. Спокойно занимаемся вопросами экологии, долголетия, культурного развития и освоения космоса.Когда-то думали, что невозможно отменить рабство и рассовое неравенство. А появились Бонапарт и Линкольн, Ганди и Кинг. И где теперь это все? Порохоботы в игноре: Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets.

"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача хорошего правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США Эгоист Повідомлень: 2943 З нами з: 22.08.16 Подякував: 40 раз. Подякували: 153 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 січ, 2018 23:30 С Рождеством Христовым и Новым Годом,криптоманы!

За праздники очень много поменялось,но как обычно только вверх.Рипл вверх,доги на удивление вверх,все вверх.Airmax уже при купил крипты?

Итак по делу,какие планы у кого по монетам электронным?В Лонг или шорт?

Биткоин или альткоин?

Входить на полшишечки или по полные помидоры?Кто что думает? QIWIT Повідомлень: 574 З нами з: 28.12.14 Подякував: 17 раз. Подякували: 38 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 січ, 2018 23:33 Эгоист написав: airmax78 написав: Ну каким образом блокчейн поборет коррупцию, взятки и откаты? Если на одном конце этого блокчейна все-равно будет сидеть коррумпированный нотариус/чиновник? Ну внесет он запись не в обычную базу данных, а в базу, построенную на блокчейне. Кто ему помешает это сделать, если он, типа, сделку оформляет?

Зачем крупным компаниям выходить на ICO? У них отлично получается привлекать капитал на IPO: прозрачно, четко, безопасно. ICO в 90% случаев нужны проходимцам - освободить от денег неквалифицированных лохов. Ну каким образом блокчейн поборет коррупцию, взятки и откаты? Если на одном конце этого блокчейна все-равно будет сидеть коррумпированный нотариус/чиновник? Ну внесет он запись не в обычную базу данных, а в базу, построенную на блокчейне. Кто ему помешает это сделать, если он, типа, сделку оформляет?Зачем крупным компаниям выходить на ICO? У них отлично получается привлекать капитал на IPO: прозрачно, четко, безопасно. ICO в 90% случаев нужны проходимцам - освободить от денег неквалифицированных лохов.

Ты не понимаешь потому, что сам мыслишь, как чиновник-бюрократ.

Что бы чиновник не был коррумпированным, такой должности не должно быть в принципе. Что бы не было контрабанды, не должно быть таможни и границ. Небольшая комиссия снимается автоматически с каждой транзакции и ВСЁ. Никакие бюрократы не нужны.

Затем, что малый бизнес, с маленькими независимыми проектами не может выйти на IPO, не тот уровень прибыли. Ты не понимаешь потому, что сам мыслишь, как чиновник-бюрократ.Что бы чиновник не был коррумпированным, такой должности не должно быть в принципе. Что бы не было контрабанды, не должно быть таможни и границ. Небольшая комиссия снимается автоматически с каждой транзакции и ВСЁ. Никакие бюрократы не нужны.Затем, что малый бизнес, с маленькими независимыми проектами не может выйти на IPO, не тот уровень прибыли.

А ты не задавался вопросом, почему существует определенный порог для выхода на IPO и почему малому бизнесу путь туда закрыт? А ты не задавался вопросом, почему существует определенный порог для выхода на IPO и почему малому бизнесу путь туда закрыт? airmax78 Повідомлень: 23501 З нами з: 25.10.12 Подякував: 644 раз. Подякували: 2675 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 січ, 2018 23:38 airmax78 написав: А ты не задавался вопросом, почему существует определенный порог для выхода на IPO и почему малому бизнесу путь туда закрыт? А ты не задавался вопросом, почему существует определенный порог для выхода на IPO и почему малому бизнесу путь туда закрыт?

Потому, что монополистам это не выгодно, им не нужна никакая конкуренция. Им выгодно подгребать весь рынок под себя и дискриминировать независимые инновационные стартапы. Потому, что монополистам это не выгодно, им не нужна никакая конкуренция. Им выгодно подгребать весь рынок под себя и дискриминировать независимые инновационные стартапы. Порохоботы в игноре: Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets.

"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача хорошего правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США Эгоист Повідомлень: 2943 З нами з: 22.08.16 Подякував: 40 раз. Подякували: 153 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 січ, 2018 23:41 xwxw3 написав: airmax78 написав: Ну каким образом блокчейн поборет коррупцию, взятки и откаты? Если на одном конце этого блокчейна все-равно будет сидеть коррумпированный нотариус/чиновник? Ну внесет он запись не в обычную базу данных, а в базу, построенную на блокчейне. Кто ему помешает это сделать, если он, типа, сделку оформляет?

Зачем крупным компаниям выходить на ICO? У них отлично получается привлекать капитал на IPO: прозрачно, четко, безопасно. ICO в 90% случаев нужны проходимцам - освободить от денег неквалифицированных лохов. Ну каким образом блокчейн поборет коррупцию, взятки и откаты? Если на одном конце этого блокчейна все-равно будет сидеть коррумпированный нотариус/чиновник? Ну внесет он запись не в обычную базу данных, а в базу, построенную на блокчейне. Кто ему помешает это сделать, если он, типа, сделку оформляет?Зачем крупным компаниям выходить на ICO? У них отлично получается привлекать капитал на IPO: прозрачно, четко, безопасно. ICO в 90% случаев нужны проходимцам - освободить от денег неквалифицированных лохов.

К примеру то что блокчейн прозрачный вкупе с защитой от подделки это уже значительный и несомненный плюс, так можно будет отследить движение денежных средств, каких то активов, даже просто товаров что затруднит откаты и т п, записи в блокчейн могут дополнятся но не изменятся, это очень важно, потому будет видно кто и что делал какие изменения вносил. Вот в биткоине хранятся все транзакции проведенные за последние 10 лет пока существовал биткоин, и их все можно отследить. То же будет сделано с недвижимостью, бизнесом и тп, что положит конец рейдерским захватам, мошенничеству и тп, вообще это очень мощный инструмент, и много уже придумано и будет придумано как им пользоваться в том числе и с технологической стороны. Что касается ICO то несомненно там есть свои плюсы и для крупных компаний, пускай это сейчас не очевидно, понятно что это только начало. Всегда где есть деньги есть и развод лохов, так и в обычных акциях и везде вообще. К примеру то что блокчейн прозрачный вкупе с защитой от подделки это уже значительный и несомненный плюс, так можно будет отследить движение денежных средств, каких то активов, даже просто товаров что затруднит откаты и т п, записи в блокчейн могут дополнятся но не изменятся, это очень важно, потому будет видно кто и что делал какие изменения вносил. Вот в биткоине хранятся все транзакции проведенные за последние 10 лет пока существовал биткоин, и их все можно отследить. То же будет сделано с недвижимостью, бизнесом и тп, что положит конец рейдерским захватам, мошенничеству и тп, вообще это очень мощный инструмент, и много уже придумано и будет придумано как им пользоваться в том числе и с технологической стороны. Что касается ICO то несомненно там есть свои плюсы и для крупных компаний, пускай это сейчас не очевидно, понятно что это только начало. Всегда где есть деньги есть и развод лохов, так и в обычных акциях и везде вообще.

Я вам открою великую тайну: в любом современном реестре, в т.ч. в украинских, видно кто, когда и на основании чего внес изменения. И все отлично можно отследить. И не нужен никакой блокчейн. Проблема лежит совершенно в другой плоскости, к которой блокчейн никакого отношения не имеет и проблему эту не решит. Я вам открою великую тайну: в любом современном реестре, в т.ч. в украинских, видно кто, когда и на основании чего внес изменения. И все отлично можно отследить. И не нужен никакой блокчейн. Проблема лежит совершенно в другой плоскости, к которой блокчейн никакого отношения не имеет и проблему эту не решит. airmax78 Повідомлень: 23501 З нами з: 25.10.12 Подякував: 644 раз. Подякували: 2675 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 січ, 2018 23:47 Эгоист написав: airmax78 написав: А ты не задавался вопросом, почему существует определенный порог для выхода на IPO и почему малому бизнесу путь туда закрыт? А ты не задавался вопросом, почему существует определенный порог для выхода на IPO и почему малому бизнесу путь туда закрыт?

Потому, что монополистам это не выгодно, им не нужна никакая конкуренция. Им выгодно подгребать весь рынок под себя и дискриминировать независимые инновационные стартапы. Потому, что монополистам это не выгодно, им не нужна никакая конкуренция. Им выгодно подгребать весь рынок под себя и дискриминировать независимые инновационные стартапы.

Да потому что до 90% предприятий малого бизнеса умирают в течение первых 5 лет. И если все эти потенциальные мертвецы будут иметь возможность привлекать средства обычных пенсионеров (а не банков и венчурных инвесторов), то очень скоро они этих пенсионеров пустят по миру. Ну, примерно, как инвесторов в ICO. Да потому что до 90% предприятий малого бизнеса умирают в течение первых 5 лет. И если все эти потенциальные мертвецы будут иметь возможность привлекать средства обычных пенсионеров (а не банков и венчурных инвесторов), то очень скоро они этих пенсионеров пустят по миру. Ну, примерно, как инвесторов в ICO. airmax78 Повідомлень: 23501 З нами з: 25.10.12 Подякував: 644 раз. Подякували: 2675 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 січ, 2018 23:48 airmax78 написав: Я вам открою великую тайну: в любом современном реестре, в т.ч. в украинских, видно кто, когда и на основании чего внес изменения. И все отлично можно отследить. И не нужен никакой блокчейн. Я вам открою великую тайну: в любом современном реестре, в т.ч. в украинских, видно кто, когда и на основании чего внес изменения. И все отлично можно отследить. И не нужен никакой блокчейн.

Снова брехня. Я лично видел объект недвижимости, информация про арест которого, за взятки была удалена из реестра. Отследить можно только по старым записям БТИ и-то не официально. Только удаление человеческого фактора из системы может что-то изменить. Снова брехня. Я лично видел объект недвижимости, информация про арест которого, за взятки была удалена из реестра. Отследить можно только по старым записям БТИ и-то не официально. Только удаление человеческого фактора из системы может что-то изменить. Порохоботы в игноре: Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets.

"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача хорошего правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США Эгоист Повідомлень: 2943 З нами з: 22.08.16 Подякував: 40 раз. Подякували: 153 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 січ, 2018 23:53 airmax78 написав: Эгоист написав: Потому, что монополистам это не выгодно, им не нужна никакая конкуренция. Им выгодно подгребать весь рынок под себя и дискриминировать независимые инновационные стартапы. Потому, что монополистам это не выгодно, им не нужна никакая конкуренция. Им выгодно подгребать весь рынок под себя и дискриминировать независимые инновационные стартапы.

Да потому что до 90% предприятий малого бизнеса умирают в течение первых 5 лет. И если все эти потенциальные мертвецы будут иметь возможность привлекать средства обычных пенсионеров (а не банков и венчурных инвесторов), то очень скоро они этих пенсионеров пустят по миру. Ну, примерно, как инвесторов в ICO. Да потому что до 90% предприятий малого бизнеса умирают в течение первых 5 лет. И если все эти потенциальные мертвецы будут иметь возможность привлекать средства обычных пенсионеров (а не банков и венчурных инвесторов), то очень скоро они этих пенсионеров пустят по миру. Ну, примерно, как инвесторов в ICO.

Если малый бизнес сможет массово привлекать народные средства, то исчезнет монополия корпораций и, как следствие, чудовищное расслоение в обществе на олигархат и нищебродов. А пенсы наконец будут вынуждены жить своим умом, думать головой, а не пропагандой и голосовать за гречку за олигархов. Если малый бизнес сможет массово привлекать народные средства, то исчезнет монополия корпораций и, как следствие, чудовищное расслоение в обществе на олигархат и нищебродов. А пенсы наконец будут вынуждены жить своим умом, думать головой, а не пропагандой и голосовать за гречку за олигархов. Порохоботы в игноре: Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets.

"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача хорошего правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США Эгоист Повідомлень: 2943 З нами з: 22.08.16 Подякував: 40 раз. Подякували: 153 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 січ, 2018 00:16 airmax78 написав: Я вам открою великую тайну: в любом современном реестре, в т.ч. в украинских, видно кто, когда и на основании чего внес изменения. И все отлично можно отследить. И не нужен никакой блокчейн. Проблема лежит совершенно в другой плоскости, к которой блокчейн никакого отношения не имеет и проблему эту не решит. Я вам открою великую тайну: в любом современном реестре, в т.ч. в украинских, видно кто, когда и на основании чего внес изменения. И все отлично можно отследить. И не нужен никакой блокчейн. Проблема лежит совершенно в другой плоскости, к которой блокчейн никакого отношения не имеет и проблему эту не решит.

Тем не менее бюджет дерибанят, предприятия захватывают рейдеры, квартиры отжимают мошенники и т п, многое можно будет решить с помощью этой технологии. После добавления информации в блокчейн это на всегда, информация останется в истории и ее не удалить, можно только дополнить, полная прозрачность и тп. ничего не подделать совсем, никак. К примеру обычное голосование можно провести с помощью блокчейн и так что не будет никаких сомнений в том что оно проведено честно, аналогов этому нет, я читал по теме, там много действительно уже придумали как и что можно сделать с этой технологией, и что это действительно что то, есть такие сферы где без этого никак не обойтись, к сожалению не могу найти сейчас это инфо куда сохранил, ну да ладно думаю итак все поняли, а я походу спать уже, устал Тем не менее бюджет дерибанят, предприятия захватывают рейдеры, квартиры отжимают мошенники и т п, многое можно будет решить с помощью этой технологии. После добавления информации в блокчейн это на всегда, информация останется в истории и ее не удалить, можно только дополнить, полная прозрачность и тп. ничего не подделать совсем, никак. К примеру обычное голосование можно провести с помощью блокчейн и так что не будет никаких сомнений в том что оно проведено честно, аналогов этому нет, я читал по теме, там много действительно уже придумали как и что можно сделать с этой технологией, и что это действительно что то, есть такие сферы где без этого никак не обойтись, к сожалению не могу найти сейчас это инфо куда сохранил, ну да ладно думаю итак все поняли, а я походу спать уже, устал xwxw3

Повідомлень: 39 З нами з: 06.01.18 Подякував: 1 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 838839840841842> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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