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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 838839840841842>

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 249
1. до 500 долларов
15%
38
2. 500 - 1000
5%
13
3. 1000 - 5000
13%
32
4. 5000 - 10 000
2%
4
5. более 10 000
6%
16
6. не покупаю а "майню"
6%
14
7. только планирую купить
15%
38
8. не покупал и не буду
38%
94
Всього голосів : 249
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 23:26

  airmax78 написав:
  xwxw3 написав:
  airmax78 написав:Напомните, в каком веке в последний раз кто-то подделывал акции? И проблема с реестрами не в том, что они не на блокчейне, а в том, что некоторые украинские нотариусы идут на преступление и вносят в них записи на основании липовых документов или вообще без документов. И от этого никакой блокчейн не спасет.
Торговля акциями каких крупных компаний сейчас осуществляется за крипту?
Доступ к торговле акциями крупных компаний за обычные деньги сейчас имеет любой, у кого есть желание и уровень подготовки на уровень ниже, чем "у наших работников в Польше и Италии, которые гоняют переводы родственникам в крипте".

Блокчейн вообще способен побороть коррупцию, откаты, взятки и т п, может вообще преобразовать все, это вообще бомба, такого еще не было, все недостатки человека жадность алчность зависть и тп можно будет побороть с помощью технологии, можно весь бюджет на блокчейн перевести и вообщее все что только можно.

Потому это прорыв, но конечно до реальных результатов пройдет еще много много времени.

Что касается акций, то торговля ими ведется через посредников в неком виртуальном пространстве при этом твои деньги даже не выходят на реальный рынок, у брокеров по сути есть все возможности тебя намахать.

Касательно инвестиций, то там совсем все плохо, хуже чем в торговле, попробуйте купить акции зарубежных компаний Майкрософта и т п, куча сложностей вплоть до лицензии НБУ. Акции крупных компаний на блокчейне это вопрос времени, хотя уже есть их некий аналог ICO, и это во многом даже лучше чем акции, акции может быть будут вчерашним днем.

Ну каким образом блокчейн поборет коррупцию, взятки и откаты? Если на одном конце этого блокчейна все-равно будет сидеть коррумпированный нотариус/чиновник? Ну внесет он запись не в обычную базу данных, а в базу, построенную на блокчейне. Кто ему помешает это сделать, если он, типа, сделку оформляет?
Зачем крупным компаниям выходить на ICO? У них отлично получается привлекать капитал на IPO: прозрачно, четко, безопасно. ICO в 90% случаев нужны проходимцам - освободить от денег неквалифицированных лохов.

К примеру то что блокчейн прозрачный вкупе с защитой от подделки это уже значительный и несомненный плюс, так можно будет отследить движение денежных средств, каких то активов, даже просто товаров что затруднит откаты и т п, записи в блокчейн могут дополнятся но не изменятся, это очень важно, потому будет видно кто и что делал какие изменения вносил. Вот в биткоине хранятся все транзакции проведенные за последние 10 лет пока существовал биткоин, и их все можно отследить. То же будет сделано с недвижимостью, бизнесом и тп, что положит конец рейдерским захватам, мошенничеству и тп, вообще это очень мощный инструмент, и много уже придумано и будет придумано как им пользоваться в том числе и с технологической стороны. Что касается ICO то несомненно там есть свои плюсы и для крупных компаний, пускай это сейчас не очевидно, понятно что это только начало. Всегда где есть деньги есть и развод лохов, так и в обычных акциях и везде вообще.
Востаннє редагувалось xwxw3 в Нед 07 січ, 2018 23:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 23:28

  airmax78 написав:А зачем? Свободного движения товаров и денег в мире все-равно никогда не будет, пока существуют государства.

А для чего они нужны? Что бы воевать и делить рабов на своих и чужих?
Мир един. Илон Маск президент мира. Спокойно занимаемся вопросами экологии, долголетия, культурного развития и освоения космоса. :mrgreen:
Когда-то думали, что невозможно отменить рабство и рассовое неравенство. А появились Бонапарт и Линкольн, Ганди и Кинг. И где теперь это все?
Порохоботы в игноре: Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets.
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 23:30

С Рождеством Христовым и Новым Годом,криптоманы!
За праздники очень много поменялось,но как обычно только вверх.Рипл вверх,доги на удивление вверх,все вверх.Airmax уже при купил крипты?
Итак по делу,какие планы у кого по монетам электронным?В Лонг или шорт?
Биткоин или альткоин?
Входить на полшишечки или по полные помидоры?Кто что думает?
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 23:33

  Эгоист написав:
  airmax78 написав:Ну каким образом блокчейн поборет коррупцию, взятки и откаты? Если на одном конце этого блокчейна все-равно будет сидеть коррумпированный нотариус/чиновник? Ну внесет он запись не в обычную базу данных, а в базу, построенную на блокчейне. Кто ему помешает это сделать, если он, типа, сделку оформляет?
Зачем крупным компаниям выходить на ICO? У них отлично получается привлекать капитал на IPO: прозрачно, четко, безопасно. ICO в 90% случаев нужны проходимцам - освободить от денег неквалифицированных лохов.

Ты не понимаешь потому, что сам мыслишь, как чиновник-бюрократ.
Что бы чиновник не был коррумпированным, такой должности не должно быть в принципе. Что бы не было контрабанды, не должно быть таможни и границ. Небольшая комиссия снимается автоматически с каждой транзакции и ВСЁ. Никакие бюрократы не нужны.
Затем, что малый бизнес, с маленькими независимыми проектами не может выйти на IPO, не тот уровень прибыли.

А ты не задавался вопросом, почему существует определенный порог для выхода на IPO и почему малому бизнесу путь туда закрыт?
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 23:38

  airmax78 написав:А ты не задавался вопросом, почему существует определенный порог для выхода на IPO и почему малому бизнесу путь туда закрыт?

Потому, что монополистам это не выгодно, им не нужна никакая конкуренция. Им выгодно подгребать весь рынок под себя и дискриминировать независимые инновационные стартапы.
Порохоботы в игноре: Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets.
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 23:41

  xwxw3 написав:
  airmax78 написав:Ну каким образом блокчейн поборет коррупцию, взятки и откаты? Если на одном конце этого блокчейна все-равно будет сидеть коррумпированный нотариус/чиновник? Ну внесет он запись не в обычную базу данных, а в базу, построенную на блокчейне. Кто ему помешает это сделать, если он, типа, сделку оформляет?
Зачем крупным компаниям выходить на ICO? У них отлично получается привлекать капитал на IPO: прозрачно, четко, безопасно. ICO в 90% случаев нужны проходимцам - освободить от денег неквалифицированных лохов.

К примеру то что блокчейн прозрачный вкупе с защитой от подделки это уже значительный и несомненный плюс, так можно будет отследить движение денежных средств, каких то активов, даже просто товаров что затруднит откаты и т п, записи в блокчейн могут дополнятся но не изменятся, это очень важно, потому будет видно кто и что делал какие изменения вносил. Вот в биткоине хранятся все транзакции проведенные за последние 10 лет пока существовал биткоин, и их все можно отследить. То же будет сделано с недвижимостью, бизнесом и тп, что положит конец рейдерским захватам, мошенничеству и тп, вообще это очень мощный инструмент, и много уже придумано и будет придумано как им пользоваться в том числе и с технологической стороны. Что касается ICO то несомненно там есть свои плюсы и для крупных компаний, пускай это сейчас не очевидно, понятно что это только начало. Всегда где есть деньги есть и развод лохов, так и в обычных акциях и везде вообще.

Я вам открою великую тайну: в любом современном реестре, в т.ч. в украинских, видно кто, когда и на основании чего внес изменения. И все отлично можно отследить. И не нужен никакой блокчейн. Проблема лежит совершенно в другой плоскости, к которой блокчейн никакого отношения не имеет и проблему эту не решит.
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 23:47

  Эгоист написав:
  airmax78 написав:А ты не задавался вопросом, почему существует определенный порог для выхода на IPO и почему малому бизнесу путь туда закрыт?

Потому, что монополистам это не выгодно, им не нужна никакая конкуренция. Им выгодно подгребать весь рынок под себя и дискриминировать независимые инновационные стартапы.

Да потому что до 90% предприятий малого бизнеса умирают в течение первых 5 лет. И если все эти потенциальные мертвецы будут иметь возможность привлекать средства обычных пенсионеров (а не банков и венчурных инвесторов), то очень скоро они этих пенсионеров пустят по миру. Ну, примерно, как инвесторов в ICO.
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 23:48

  airmax78 написав:Я вам открою великую тайну: в любом современном реестре, в т.ч. в украинских, видно кто, когда и на основании чего внес изменения. И все отлично можно отследить. И не нужен никакой блокчейн.

Снова брехня. Я лично видел объект недвижимости, информация про арест которого, за взятки была удалена из реестра. Отследить можно только по старым записям БТИ и-то не официально. Только удаление человеческого фактора из системы может что-то изменить.
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 23:53

  airmax78 написав:
  Эгоист написав:Потому, что монополистам это не выгодно, им не нужна никакая конкуренция. Им выгодно подгребать весь рынок под себя и дискриминировать независимые инновационные стартапы.

Да потому что до 90% предприятий малого бизнеса умирают в течение первых 5 лет. И если все эти потенциальные мертвецы будут иметь возможность привлекать средства обычных пенсионеров (а не банков и венчурных инвесторов), то очень скоро они этих пенсионеров пустят по миру. Ну, примерно, как инвесторов в ICO.

Если малый бизнес сможет массово привлекать народные средства, то исчезнет монополия корпораций и, как следствие, чудовищное расслоение в обществе на олигархат и нищебродов. А пенсы наконец будут вынуждены жить своим умом, думать головой, а не пропагандой и голосовать за гречку за олигархов.
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 00:16

  airmax78 написав:Я вам открою великую тайну: в любом современном реестре, в т.ч. в украинских, видно кто, когда и на основании чего внес изменения. И все отлично можно отследить. И не нужен никакой блокчейн. Проблема лежит совершенно в другой плоскости, к которой блокчейн никакого отношения не имеет и проблему эту не решит.

Тем не менее бюджет дерибанят, предприятия захватывают рейдеры, квартиры отжимают мошенники и т п, многое можно будет решить с помощью этой технологии. После добавления информации в блокчейн это на всегда, информация останется в истории и ее не удалить, можно только дополнить, полная прозрачность и тп. ничего не подделать совсем, никак. К примеру обычное голосование можно провести с помощью блокчейн и так что не будет никаких сомнений в том что оно проведено честно, аналогов этому нет, я читал по теме, там много действительно уже придумали как и что можно сделать с этой технологией, и что это действительно что то, есть такие сферы где без этого никак не обойтись, к сожалению не могу найти сейчас это инфо куда сохранил, ну да ладно думаю итак все поняли, а я походу спать уже, устал :D
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