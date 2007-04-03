airmax78 написав:Напомните, в каком веке в последний раз кто-то подделывал акции? И проблема с реестрами не в том, что они не на блокчейне, а в том, что некоторые украинские нотариусы идут на преступление и вносят в них записи на основании липовых документов или вообще без документов. И от этого никакой блокчейн не спасет. Торговля акциями каких крупных компаний сейчас осуществляется за крипту? Доступ к торговле акциями крупных компаний за обычные деньги сейчас имеет любой, у кого есть желание и уровень подготовки на уровень ниже, чем "у наших работников в Польше и Италии, которые гоняют переводы родственникам в крипте".
Блокчейн вообще способен побороть коррупцию, откаты, взятки и т п, может вообще преобразовать все, это вообще бомба, такого еще не было, все недостатки человека жадность алчность зависть и тп можно будет побороть с помощью технологии, можно весь бюджет на блокчейн перевести и вообщее все что только можно.
Потому это прорыв, но конечно до реальных результатов пройдет еще много много времени.
Что касается акций, то торговля ими ведется через посредников в неком виртуальном пространстве при этом твои деньги даже не выходят на реальный рынок, у брокеров по сути есть все возможности тебя намахать.
Касательно инвестиций, то там совсем все плохо, хуже чем в торговле, попробуйте купить акции зарубежных компаний Майкрософта и т п, куча сложностей вплоть до лицензии НБУ. Акции крупных компаний на блокчейне это вопрос времени, хотя уже есть их некий аналог ICO, и это во многом даже лучше чем акции, акции может быть будут вчерашним днем.
Ну каким образом блокчейн поборет коррупцию, взятки и откаты? Если на одном конце этого блокчейна все-равно будет сидеть коррумпированный нотариус/чиновник? Ну внесет он запись не в обычную базу данных, а в базу, построенную на блокчейне. Кто ему помешает это сделать, если он, типа, сделку оформляет? Зачем крупным компаниям выходить на ICO? У них отлично получается привлекать капитал на IPO: прозрачно, четко, безопасно. ICO в 90% случаев нужны проходимцам - освободить от денег неквалифицированных лохов.
К примеру то что блокчейн прозрачный вкупе с защитой от подделки это уже значительный и несомненный плюс, так можно будет отследить движение денежных средств, каких то активов, даже просто товаров что затруднит откаты и т п, записи в блокчейн могут дополнятся но не изменятся, это очень важно, потому будет видно кто и что делал какие изменения вносил. Вот в биткоине хранятся все транзакции проведенные за последние 10 лет пока существовал биткоин, и их все можно отследить. То же будет сделано с недвижимостью, бизнесом и тп, что положит конец рейдерским захватам, мошенничеству и тп, вообще это очень мощный инструмент, и много уже придумано и будет придумано как им пользоваться в том числе и с технологической стороны. Что касается ICO то несомненно там есть свои плюсы и для крупных компаний, пускай это сейчас не очевидно, понятно что это только начало. Всегда где есть деньги есть и развод лохов, так и в обычных акциях и везде вообще.
Востаннє редагувалось xwxw3 в Нед 07 січ, 2018 23:30, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:А зачем? Свободного движения товаров и денег в мире все-равно никогда не будет, пока существуют государства.
А для чего они нужны? Что бы воевать и делить рабов на своих и чужих? Мир един. Илон Маск президент мира. Спокойно занимаемся вопросами экологии, долголетия, культурного развития и освоения космоса. Когда-то думали, что невозможно отменить рабство и рассовое неравенство. А появились Бонапарт и Линкольн, Ганди и Кинг. И где теперь это все?
Порохоботы в игноре: Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets. "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача хорошего правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
С Рождеством Христовым и Новым Годом,криптоманы! За праздники очень много поменялось,но как обычно только вверх.Рипл вверх,доги на удивление вверх,все вверх.Airmax уже при купил крипты? Итак по делу,какие планы у кого по монетам электронным?В Лонг или шорт? Биткоин или альткоин? Входить на полшишечки или по полные помидоры?Кто что думает?
airmax78 написав:Ну каким образом блокчейн поборет коррупцию, взятки и откаты? Если на одном конце этого блокчейна все-равно будет сидеть коррумпированный нотариус/чиновник? Ну внесет он запись не в обычную базу данных, а в базу, построенную на блокчейне. Кто ему помешает это сделать, если он, типа, сделку оформляет? Зачем крупным компаниям выходить на ICO? У них отлично получается привлекать капитал на IPO: прозрачно, четко, безопасно. ICO в 90% случаев нужны проходимцам - освободить от денег неквалифицированных лохов.
Ты не понимаешь потому, что сам мыслишь, как чиновник-бюрократ. Что бы чиновник не был коррумпированным, такой должности не должно быть в принципе. Что бы не было контрабанды, не должно быть таможни и границ. Небольшая комиссия снимается автоматически с каждой транзакции и ВСЁ. Никакие бюрократы не нужны. Затем, что малый бизнес, с маленькими независимыми проектами не может выйти на IPO, не тот уровень прибыли.
А ты не задавался вопросом, почему существует определенный порог для выхода на IPO и почему малому бизнесу путь туда закрыт?
airmax78 написав:А ты не задавался вопросом, почему существует определенный порог для выхода на IPO и почему малому бизнесу путь туда закрыт?
Потому, что монополистам это не выгодно, им не нужна никакая конкуренция. Им выгодно подгребать весь рынок под себя и дискриминировать независимые инновационные стартапы.
Порохоботы в игноре: Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets. "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача хорошего правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
airmax78 написав:Ну каким образом блокчейн поборет коррупцию, взятки и откаты? Если на одном конце этого блокчейна все-равно будет сидеть коррумпированный нотариус/чиновник? Ну внесет он запись не в обычную базу данных, а в базу, построенную на блокчейне. Кто ему помешает это сделать, если он, типа, сделку оформляет? Зачем крупным компаниям выходить на ICO? У них отлично получается привлекать капитал на IPO: прозрачно, четко, безопасно. ICO в 90% случаев нужны проходимцам - освободить от денег неквалифицированных лохов.
К примеру то что блокчейн прозрачный вкупе с защитой от подделки это уже значительный и несомненный плюс, так можно будет отследить движение денежных средств, каких то активов, даже просто товаров что затруднит откаты и т п, записи в блокчейн могут дополнятся но не изменятся, это очень важно, потому будет видно кто и что делал какие изменения вносил. Вот в биткоине хранятся все транзакции проведенные за последние 10 лет пока существовал биткоин, и их все можно отследить. То же будет сделано с недвижимостью, бизнесом и тп, что положит конец рейдерским захватам, мошенничеству и тп, вообще это очень мощный инструмент, и много уже придумано и будет придумано как им пользоваться в том числе и с технологической стороны. Что касается ICO то несомненно там есть свои плюсы и для крупных компаний, пускай это сейчас не очевидно, понятно что это только начало. Всегда где есть деньги есть и развод лохов, так и в обычных акциях и везде вообще.
Я вам открою великую тайну: в любом современном реестре, в т.ч. в украинских, видно кто, когда и на основании чего внес изменения. И все отлично можно отследить. И не нужен никакой блокчейн. Проблема лежит совершенно в другой плоскости, к которой блокчейн никакого отношения не имеет и проблему эту не решит.
airmax78 написав:А ты не задавался вопросом, почему существует определенный порог для выхода на IPO и почему малому бизнесу путь туда закрыт?
Потому, что монополистам это не выгодно, им не нужна никакая конкуренция. Им выгодно подгребать весь рынок под себя и дискриминировать независимые инновационные стартапы.
Да потому что до 90% предприятий малого бизнеса умирают в течение первых 5 лет. И если все эти потенциальные мертвецы будут иметь возможность привлекать средства обычных пенсионеров (а не банков и венчурных инвесторов), то очень скоро они этих пенсионеров пустят по миру. Ну, примерно, как инвесторов в ICO.
airmax78 написав:Я вам открою великую тайну: в любом современном реестре, в т.ч. в украинских, видно кто, когда и на основании чего внес изменения. И все отлично можно отследить. И не нужен никакой блокчейн.
Снова брехня. Я лично видел объект недвижимости, информация про арест которого, за взятки была удалена из реестра. Отследить можно только по старым записям БТИ и-то не официально. Только удаление человеческого фактора из системы может что-то изменить.
Порохоботы в игноре: Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets. "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача хорошего правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист написав:Потому, что монополистам это не выгодно, им не нужна никакая конкуренция. Им выгодно подгребать весь рынок под себя и дискриминировать независимые инновационные стартапы.
Да потому что до 90% предприятий малого бизнеса умирают в течение первых 5 лет. И если все эти потенциальные мертвецы будут иметь возможность привлекать средства обычных пенсионеров (а не банков и венчурных инвесторов), то очень скоро они этих пенсионеров пустят по миру. Ну, примерно, как инвесторов в ICO.
Если малый бизнес сможет массово привлекать народные средства, то исчезнет монополия корпораций и, как следствие, чудовищное расслоение в обществе на олигархат и нищебродов. А пенсы наконец будут вынуждены жить своим умом, думать головой, а не пропагандой и голосовать за гречку за олигархов.
Порохоботы в игноре: Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets. "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача хорошего правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
airmax78 написав:Я вам открою великую тайну: в любом современном реестре, в т.ч. в украинских, видно кто, когда и на основании чего внес изменения. И все отлично можно отследить. И не нужен никакой блокчейн. Проблема лежит совершенно в другой плоскости, к которой блокчейн никакого отношения не имеет и проблему эту не решит.
Тем не менее бюджет дерибанят, предприятия захватывают рейдеры, квартиры отжимают мошенники и т п, многое можно будет решить с помощью этой технологии. После добавления информации в блокчейн это на всегда, информация останется в истории и ее не удалить, можно только дополнить, полная прозрачность и тп. ничего не подделать совсем, никак. К примеру обычное голосование можно провести с помощью блокчейн и так что не будет никаких сомнений в том что оно проведено честно, аналогов этому нет, я читал по теме, там много действительно уже придумали как и что можно сделать с этой технологией, и что это действительно что то, есть такие сферы где без этого никак не обойтись, к сожалению не могу найти сейчас это инфо куда сохранил, ну да ладно думаю итак все поняли, а я походу спать уже, устал