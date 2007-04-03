Додано: Пон 08 січ, 2018 00:30

ви як хочете, а я продовжую пиляти ці гирі, вони золоті

(тобто майнити кефір)

п.с.

зацокав б.у. SATA диск і улетіла відна нах,

прийшлось ставити Він7 на ще старіший АТА диск...

ух! що не зробиш ради кефіра ПА1000+

Востаннє редагувалось flyman в Пон 08 січ, 2018 00:32, всього редагувалось 1 раз.

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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.