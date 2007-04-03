|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 08 січ, 2018 00:19
Опять вы тут анонируете на тему "взлетит/невзлетит". Сколько можно одно и то же мусолить?
Любая полезная инфа теряется за десятками постов флуда.
Только не понятно что в этой теме забыли скептики по теме крипты? Чего вам не обсуждаются в других темах "депозиты под 1%", и "инвестиция в недвигу за 200 аренд"?
-
killerbean
-
-
- Повідомлень: 588
- З нами з: 03.02.17
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 січ, 2018 00:30
ви як хочете, а я продовжую пиляти ці гирі, вони золоті
(тобто майнити кефір)
п.с.
зацокав б.у. SATA диск і улетіла відна нах,
прийшлось ставити Він7 на ще старіший АТА диск...
ух! що не зробиш ради кефіра ПА1000+
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 08 січ, 2018 00:32, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 13300
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 779 раз.
- Подякували: 697 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 січ, 2018 00:32
flyman написав:
(тобто майнити кефір)
Не самый удачный вариант сейчас. Я тож копал классик, но переключился на другой алгоритм на небольшой монетке.
Попробуйте поискать что есть хорошего.
-
killerbean
-
-
- Повідомлень: 588
- З нами з: 03.02.17
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 січ, 2018 00:34
killerbean написав: flyman написав:
(тобто майнити кефір)
Не самый удачный вариант сейчас. Я тож копал классик, но переключился на другой алгоритм на небольшой монетке.
Попробуйте поискать что есть хорошего.
я консерватор, як почав копати ЕТН, то буду поки DAG не стане завеликий...
може спробую ЕТС, так як уже тримав в руках привезені з Польщі дві RX560,
але поки свято, то немона на западенщині "крутити гайки"...
як добавлю копальної мощі, може спробую, підбирати щось вигідніше та експерементувати, але зарез "чого думати, тре трусити" монетки на пікнічок з шампусіком.
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 08 січ, 2018 00:37, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 13300
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 779 раз.
- Подякували: 697 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 січ, 2018 00:35
Там щас 5-7 баксов с карты. На кефире у меня 3-3.5 было.
-
killerbean
-
-
- Повідомлень: 588
- З нами з: 03.02.17
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 січ, 2018 00:35
xwxw3 написав: airmax78 написав:
Я вам открою великую тайну: в любом современном реестре, в т.ч. в украинских, видно кто, когда и на основании чего внес изменения. И все отлично можно отследить. И не нужен никакой блокчейн. Проблема лежит совершенно в другой плоскости, к которой блокчейн никакого отношения не имеет и проблему эту не решит.
Тем не менее бюджет дерибанят, предприятия захватывают рейдеры, квартиры отжимают мошенники и т п, многое можно будет решить с помощью этой технологии. После добавления информации в блокчейн это на всегда, информация останется в истории и ее не удалить, можно только дополнить, полная прозрачность и тп. ничего не подделать совсем, никак. К примеру обычное голосование можно провести с помощью блокчейн и так что не будет никаких сомнений в том что оно проведено честно, аналогов этому нет, я читал по теме, там много действительно уже придумали как и что можно сделать с этой технологией, и что это действительно что то, есть такие сферы где без этого никак не обойтись, к сожалению не могу найти сейчас это инфо куда сохранил, ну да ладно думаю итак все поняли, а я походу спать уже, устал
Все тоже самое будут делать с помощью блокчейна. И ничего блокчейн не изменит. Проблема не в форме хранения информации, а в ее источнике.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 23501
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 644 раз.
- Подякували: 2675 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 08 січ, 2018 00:39
аірмакс,
от ви, спеціаліст із 1куе в рік,
по вашій легенді просра 25куе на недвизі,
на літу переобувшийся з растішки в капійчушку на вєтці "кагда дно КРЖН",
якого дідька тут порете чуш.
Ви ж в пікнічку ніяким боком.
Так завидуйте молча.
п.с.
о я не могу понять тих людей тіарєтігов,
які дають совєти, не маючи практики,
це тіпа ти сидиш за спиной вадітєля маршруткі із Трої на Солому і розказуєш куда і как і с какой скорастью йому як єхать, когда максімум на чом катався ти, на монокалісє
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 08 січ, 2018 00:43, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 13300
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 779 раз.
- Подякували: 697 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 січ, 2018 00:42
flyman написав:
аірмакс,
от ви, спеціаліст із 1куе в рік,
по вашій легенді просра 25куе на недвизі,
на літу переобувшийся з растішки в капійчушку на вєтці "кагда дно КРЖН",
якого дідька тут порете чуш.
Ви ж в пікнічку ніяким боком.
Так завидуйте молча.
Флай, ты по теме лучше пиши, а не о своем отношении ко мне или к кому-то еще.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 23501
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 644 раз.
- Подякували: 2675 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 08 січ, 2018 00:45
airmax78 написав: flyman написав:
аірмакс,
от ви, спеціаліст із 1куе в рік,
по вашій легенді просра 25куе на недвизі,
на літу переобувшийся з растішки в капійчушку на вєтці "кагда дно КРЖН",
якого дідька тут порете чуш.
Ви ж в пікнічку ніяким боком.
Так завидуйте молча.
Флай, ты по теме лучше пиши, а не о своем отношении ко мне или к кому-то еще.
отношєніє нє к тібє, а твоєй клаунаді
устал троліть КРЖН, ілі как?*
мєтнувся на кріпту.
це якась трололо профзаболєваніє оператора учоткі.
в 1005000 раз напісать шо крипта сплошной блєф і лохотрон - уже не смєшно.
п.с.
перефразіруя учотку Захар_, котра ходить на промєнад,
я пошол спать, а оживльонний комп іде майнить.
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 08 січ, 2018 00:49, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 13300
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 779 раз.
- Подякували: 697 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 січ, 2018 00:47
модератор
забань уже к чертям єтого аирмакса, флудом засрал всю ветку
-
barabass
-
-
- Повідомлень: 393
- З нами з: 19.03.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|38490
|161143621
|
Пон 08 січ, 2018 02:02
ЛАД
|
|5982
|1267743
|
П'ят 05 січ, 2018 16:01
ЛОБ
|
|38
|32097
|
реклама
|