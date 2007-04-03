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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 839840841842>

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 249
1. до 500 долларов
15%
38
2. 500 - 1000
5%
13
3. 1000 - 5000
13%
32
4. 5000 - 10 000
2%
4
5. более 10 000
6%
16
6. не покупаю а "майню"
6%
14
7. только планирую купить
15%
38
8. не покупал и не буду
38%
94
Всього голосів : 249
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 00:19

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Опять вы тут анонируете на тему "взлетит/невзлетит". Сколько можно одно и то же мусолить?

Любая полезная инфа теряется за десятками постов флуда.
Только не понятно что в этой теме забыли скептики по теме крипты? Чего вам не обсуждаются в других темах "депозиты под 1%", и "инвестиция в недвигу за 200 аренд"?
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 00:30

а тим часом ефір перевалив штуку

ви як хочете, а я продовжую пиляти ці гирі, вони золоті
(тобто майнити кефір)
п.с.
зацокав б.у. SATA диск і улетіла відна нах,
прийшлось ставити Він7 на ще старіший АТА диск...
ух! що не зробиш ради кефіра ПА1000+
Востаннє редагувалось flyman в Пон 08 січ, 2018 00:32, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 00:32

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  flyman написав:(тобто майнити кефір)

Не самый удачный вариант сейчас. Я тож копал классик, но переключился на другой алгоритм на небольшой монетке.
Попробуйте поискать что есть хорошего.
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 00:34

  killerbean написав:
  flyman написав:(тобто майнити кефір)

Не самый удачный вариант сейчас. Я тож копал классик, но переключился на другой алгоритм на небольшой монетке.
Попробуйте поискать что есть хорошего.

я консерватор, як почав копати ЕТН, то буду поки DAG не стане завеликий...
може спробую ЕТС, так як уже тримав в руках привезені з Польщі дві RX560,
але поки свято, то немона на западенщині "крутити гайки"...
як добавлю копальної мощі, може спробую, підбирати щось вигідніше та експерементувати, але зарез "чого думати, тре трусити" монетки на пікнічок з шампусіком.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 08 січ, 2018 00:37, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 00:35

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Там щас 5-7 баксов с карты. На кефире у меня 3-3.5 было.
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 00:35

  xwxw3 написав:
  airmax78 написав:Я вам открою великую тайну: в любом современном реестре, в т.ч. в украинских, видно кто, когда и на основании чего внес изменения. И все отлично можно отследить. И не нужен никакой блокчейн. Проблема лежит совершенно в другой плоскости, к которой блокчейн никакого отношения не имеет и проблему эту не решит.

Тем не менее бюджет дерибанят, предприятия захватывают рейдеры, квартиры отжимают мошенники и т п, многое можно будет решить с помощью этой технологии. После добавления информации в блокчейн это на всегда, информация останется в истории и ее не удалить, можно только дополнить, полная прозрачность и тп. ничего не подделать совсем, никак. К примеру обычное голосование можно провести с помощью блокчейн и так что не будет никаких сомнений в том что оно проведено честно, аналогов этому нет, я читал по теме, там много действительно уже придумали как и что можно сделать с этой технологией, и что это действительно что то, есть такие сферы где без этого никак не обойтись, к сожалению не могу найти сейчас это инфо куда сохранил, ну да ладно думаю итак все поняли, а я походу спать уже, устал :D

Все тоже самое будут делать с помощью блокчейна. И ничего блокчейн не изменит. Проблема не в форме хранения информации, а в ее источнике.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 00:39

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

аірмакс,
от ви, спеціаліст із 1куе в рік,
по вашій легенді просра 25куе на недвизі,
на літу переобувшийся з растішки в капійчушку на вєтці "кагда дно КРЖН",
якого дідька тут порете чуш.
Ви ж в пікнічку ніяким боком.
Так завидуйте молча.

п.с.
о я не могу понять тих людей тіарєтігов,
які дають совєти, не маючи практики,
це тіпа ти сидиш за спиной вадітєля маршруткі із Трої на Солому і розказуєш куда і как і с какой скорастью йому як єхать, когда максімум на чом катався ти, на монокалісє
Востаннє редагувалось flyman в Пон 08 січ, 2018 00:43, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 00:42

  flyman написав:аірмакс,
от ви, спеціаліст із 1куе в рік,
по вашій легенді просра 25куе на недвизі,
на літу переобувшийся з растішки в капійчушку на вєтці "кагда дно КРЖН",
якого дідька тут порете чуш.
Ви ж в пікнічку ніяким боком.
Так завидуйте молча.

Флай, ты по теме лучше пиши, а не о своем отношении ко мне или к кому-то еще.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 00:45

  airmax78 написав:
  flyman написав:аірмакс,
от ви, спеціаліст із 1куе в рік,
по вашій легенді просра 25куе на недвизі,
на літу переобувшийся з растішки в капійчушку на вєтці "кагда дно КРЖН",
якого дідька тут порете чуш.
Ви ж в пікнічку ніяким боком.
Так завидуйте молча.

Флай, ты по теме лучше пиши, а не о своем отношении ко мне или к кому-то еще.

отношєніє нє к тібє, а твоєй клаунаді
устал троліть КРЖН, ілі как?*
мєтнувся на кріпту.
це якась трололо профзаболєваніє оператора учоткі.
в 1005000 раз напісать шо крипта сплошной блєф і лохотрон - уже не смєшно.

п.с.
перефразіруя учотку Захар_, котра ходить на промєнад,
я пошол спать, а оживльонний комп іде майнить.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 08 січ, 2018 00:49, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 00:47

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

модератор
забань уже к чертям єтого аирмакса, флудом засрал всю ветку
barabass
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