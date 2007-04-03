в сутки?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 08 січ, 2018 00:50
Додано: Пон 08 січ, 2018 00:55
ще перед сном:
тут писалося про почітать історію економіки...
так вот, була колись тєма, шо за користування баблом тре було платить дєнгі, тіпа отріцатєльного дєпозіта в Швейцарском банкє, але не було інфляції в поніманії пєчатного станка.
Тоді будувалися окуєнні храми, і процвітав Єгіпет. Золотой вєк, тіпа таго.
А потом придумали кредитну пророду дєнгям (самі знаєте хто), і шото пошло не так:
войни, епідемії, деградація та занепад не вєка.
Буде врємя, найду сцилко.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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