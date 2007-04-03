RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 839840841842

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 249
1. до 500 долларов
15%
38
2. 500 - 1000
5%
13
3. 1000 - 5000
13%
32
4. 5000 - 10 000
2%
4
5. более 10 000
6%
16
6. не покупаю а "майню"
6%
14
7. только планирую купить
15%
38
8. не покупал и не буду
38%
94
Всього голосів : 249
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 00:50

  killerbean написав:Там щас 5-7 баксов с карты. На кефире у меня 3-3.5 было.

в сутки?
barabass
Аватар користувача
 
Повідомлень: 393
З нами з: 19.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 00:55

ще перед сном:
тут писалося про почітать історію економіки...
так вот, була колись тєма, шо за користування баблом тре було платить дєнгі, тіпа отріцатєльного дєпозіта в Швейцарском банкє, але не було інфляції в поніманії пєчатного станка.

Тоді будувалися окуєнні храми, і процвітав Єгіпет. Золотой вєк, тіпа таго.

А потом придумали кредитну пророду дєнгям (самі знаєте хто), і шото пошло не так:
войни, епідемії, деградація та занепад не вєка.

Буде врємя, найду сцилко.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13300
З нами з: 09.03.14
Подякував: 779 раз.
Подякували: 697 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 839840841842
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Libo, ЛАД і 4 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте 1 ... 3848, 3849, 3850
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
38490 161143613
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 січ, 2018 02:02
ЛАД
Валютный рынок в мире 1 ... 597, 598, 599
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
5982 1267743
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 січ, 2018 16:01
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 32097
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (12051)
08.01.2018 00:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.