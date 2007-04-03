Додано: Пон 08 січ, 2018 00:55

ще перед сном:

тут писалося про почітать історію економіки...

так вот, була колись тєма, шо за користування баблом тре було платить дєнгі, тіпа отріцатєльного дєпозіта в Швейцарском банкє, але не було інфляції в поніманії пєчатного станка.



Тоді будувалися окуєнні храми, і процвітав Єгіпет. Золотой вєк, тіпа таго.



А потом придумали кредитну пророду дєнгям (самі знаєте хто), і шото пошло не так:

войни, епідемії, деградація та занепад не вєка.



Буде врємя, найду сцилко.

В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.