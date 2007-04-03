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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 839840841842>

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 249
1. до 500 долларов
15%
38
2. 500 - 1000
5%
13
3. 1000 - 5000
13%
32
4. 5000 - 10 000
2%
4
5. более 10 000
6%
16
6. не покупаю а "майню"
6%
14
7. только планирую купить
15%
38
8. не покупал и не буду
38%
94
Всього голосів : 249
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 00:50

  killerbean написав:Там щас 5-7 баксов с карты. На кефире у меня 3-3.5 было.

в сутки?
barabass
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 00:55

ще перед сном:
тут писалося про почітать історію економіки...
так вот, була колись тєма, шо за користування баблом тре було платить дєнгі, тіпа отріцатєльного дєпозіта в Швейцарском банкє, але не було інфляції в поніманії пєчатного станка.

Тоді будувалися окуєнні храми, і процвітав Єгіпет. Золотой вєк, тіпа таго.

А потом придумали кредитну пророду дєнгям (самі знаєте хто), і шото пошло не так:
войни, епідемії, деградація та занепад не вєка.

Буде врємя, найду сцилко.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 04:31

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  xwxw3 написав:Блокчейн вообще способен побороть коррупцию, откаты, взятки и т п, может вообще преобразовать все, это вообще бомба, такого еще не было, все недостатки человека жадность алчность зависть и тп можно будет побороть с помощью технологии, можно весь бюджет на блокчейн перевести и вообщее все что только можно.

Потому это прорыв

Вот яркий пример ничем не обоснованного фанатизма.
Ничего глобально нового блокчейн сам по себе не представляет. Никакого прорыва. И ничего с помощью него кардинально не победить.
Хотя естественно может быть применен в ряде полезных решений, но вовсе не везде подряд, как сейчас сдуру его пытаются натянуть куда попало, как сову на глобус
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 05:18

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  barabass написав:в сутки?

Именно. Не знаю как долго продлится,но пока так. При этом на новой монетке алгоритм ест в 2 раза меньше света.
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 07:08

  killerbean написав:
  barabass написав:в сутки?

Именно. Не знаю как долго продлится,но пока так. При этом на новой монетке алгоритм ест в 2 раза меньше света.

в мене теж є одна фішка як стать доларовим мільйонером, но вам я її не скажу...
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 09:37

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Эгоист написав:що, гроші зароблені ФОПом це не зароблені?

Вже їх попустило, тільки з фоп рахунку ніззя
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 10:22

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Обратили внимание, coinmarketcap убрал из расчёта корейские биржи. Теперь курс более реалистичен.
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 12:21

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

https://www.epravda.com.ua/news/2018/01/6/632790/
Visa відмовилася обслуговувати карти з підтримкою Bitcoin

Банк-емітент Bitcoin-карт WaveCrest отримав від процесингової компанії Visa розпорядження негайно закрити всі випущені ним дебетові карти.
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Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 12:49

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

посмотрим когда выйдет BCCPay они будут мастеркард использовать
в этом году будут эпичные баталии между криптой и фиатом
думаю карты обойдут через какой нибудь андроид пей или типа того
запомните - кто запрещает тот проиграет
barabass
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 13:11

  Faceless написав:https://www.epravda.com.ua/news/2018/01/6/632790/
Visa відмовилася обслуговувати карти з підтримкою Bitcoin

Банк-емітент Bitcoin-карт WaveCrest отримав від процесингової компанії Visa розпорядження негайно закрити всі випущені ним дебетові карти.


Это жжжжжжж неспроста.
Vitaka
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