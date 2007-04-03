в сутки?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 08 січ, 2018 00:50
Додано: Пон 08 січ, 2018 00:55
ще перед сном:
тут писалося про почітать історію економіки...
так вот, була колись тєма, шо за користування баблом тре було платить дєнгі, тіпа отріцатєльного дєпозіта в Швейцарском банкє, але не було інфляції в поніманії пєчатного станка.
Тоді будувалися окуєнні храми, і процвітав Єгіпет. Золотой вєк, тіпа таго.
А потом придумали кредитну пророду дєнгям (самі знаєте хто), і шото пошло не так:
войни, епідемії, деградація та занепад не вєка.
Буде врємя, найду сцилко.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 08 січ, 2018 04:31
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Вот яркий пример ничем не обоснованного фанатизма.
Ничего глобально нового блокчейн сам по себе не представляет. Никакого прорыва. И ничего с помощью него кардинально не победить.
Хотя естественно может быть применен в ряде полезных решений, но вовсе не везде подряд, как сейчас сдуру его пытаются натянуть куда попало, как сову на глобус
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Пон 08 січ, 2018 05:18
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Пон 08 січ, 2018 07:08
в мене теж є одна фішка як стать доларовим мільйонером, но вам я її не скажу...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 08 січ, 2018 09:37
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Вже їх попустило, тільки з фоп рахунку ніззя
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Пон 08 січ, 2018 10:22
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Обратили внимание, coinmarketcap убрал из расчёта корейские биржи. Теперь курс более реалистичен.
Додано: Пон 08 січ, 2018 12:21
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Visa відмовилася обслуговувати карти з підтримкою Bitcoin
Банк-емітент Bitcoin-карт WaveCrest отримав від процесингової компанії Visa розпорядження негайно закрити всі випущені ним дебетові карти.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Пон 08 січ, 2018 12:49
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
посмотрим когда выйдет BCCPay они будут мастеркард использовать
в этом году будут эпичные баталии между криптой и фиатом
думаю карты обойдут через какой нибудь андроид пей или типа того
запомните - кто запрещает тот проиграет
Додано: Пон 08 січ, 2018 13:11
Это жжжжжжж неспроста.
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