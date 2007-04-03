Эгоист написав:що, гроші зароблені ФОПом це не зароблені?
Вже їх попустило, тільки з фоп рахунку ніззя
тре жадыбному крылю продати волюту, щоб потым ще раз купити
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
barabass написав:посмотрим когда выйдет BCCPay они будут мастеркард использовать в этом году будут эпичные баталии между криптой и фиатом думаю карты обойдут через какой нибудь андроид пей или типа того запомните - кто запрещает тот проиграет
barabass написав:посмотрим когда выйдет BCCPay они будут мастеркард использовать в этом году будут эпичные баталии между криптой и фиатом думаю карты обойдут через какой нибудь андроид пей или типа того запомните - кто запрещает тот проиграет
barabass написав:посмотрим когда выйдет BCCPay они будут мастеркард использовать в этом году будут эпичные баталии между криптой и фиатом думаю карты обойдут через какой нибудь андроид пей или типа того запомните - кто запрещает тот проиграет
greenozon написав:Чи можна із цього місця поподрібніше будь ласка? читав багато баталій (в іншій гілці на цьому форумі, по інвестиціях, там хтось так і не зміг подати ФОП-кошти для е-ліцензії....
Бегемот хотів гроші, з яких сплачені податки - декларація не підійшла, тільки виписка з податкової про доходи і сплачені податки, витяг її з екабінету. Ну і відсилати їх треба зі звичайного рахунку, не фопного.
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