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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 839840841842

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 249
1. до 500 долларов
15%
38
2. 500 - 1000
5%
13
3. 1000 - 5000
13%
32
4. 5000 - 10 000
2%
4
5. более 10 000
6%
16
6. не покупаю а "майню"
6%
14
7. только планирую купить
15%
38
8. не покупал и не буду
38%
94
Всього голосів : 249
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 13:18

  chipmunk написав:
  Эгоист написав:що, гроші зароблені ФОПом це не зароблені?

Вже їх попустило, тільки з фоп рахунку ніззя

тре жадыбному крылю продати волюту, щоб потым ще раз купити
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 13:24

  barabass написав:посмотрим когда выйдет BCCPay они будут мастеркард использовать
в этом году будут эпичные баталии между криптой и фиатом
думаю карты обойдут через какой нибудь андроид пей или типа того
запомните - кто запрещает тот проиграет

Готовятся проигрывать: https://qz.com/1174091/china-wants-an-o ... in-mining/
Чтобы "обойти карты с помощью андроид пей или типа того", надо сначала создать свой "андроид пей или типа того". ИМХО Google/Apple пошлют криптотусовку нах.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 13:38

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  chipmunk написав:Вже їх попустило, тільки з фоп рахунку ніззя


Чи можна із цього місця поподрібніше будь ласка?
читав багато баталій (в іншій гілці на цьому форумі, по інвестиціях, там хтось так і не зміг подати ФОП-кошти для е-ліцензії....

Не дуже тоді зрозуміло а які саме кошти можна
депозити, з-п, щось інше?
greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 13:42

  airmax78 написав:
  barabass написав:посмотрим когда выйдет BCCPay они будут мастеркард использовать
в этом году будут эпичные баталии между криптой и фиатом
думаю карты обойдут через какой нибудь андроид пей или типа того
запомните - кто запрещает тот проиграет

Готовятся проигрывать: https://qz.com/1174091/china-wants-an-o ... in-mining/



прекрасна новина! (для Білорусії)
вангую цього року центр майнінгу мігране поближче до наших кордонів :)
greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 13:59

  greenozon написав:
  airmax78 написав:
  barabass написав:посмотрим когда выйдет BCCPay они будут мастеркард использовать
в этом году будут эпичные баталии между криптой и фиатом
думаю карты обойдут через какой нибудь андроид пей или типа того
запомните - кто запрещает тот проиграет

Готовятся проигрывать: https://qz.com/1174091/china-wants-an-o ... in-mining/



прекрасна новина! (для Білорусії)
вангую цього року центр майнінгу мігране поближче до наших кордонів :)

100%. А майнить будут на самогоне из бульбы: http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya- ... i-energii/
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 14:01

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  greenozon написав:Чи можна із цього місця поподрібніше будь ласка?
читав багато баталій (в іншій гілці на цьому форумі, по інвестиціях, там хтось так і не зміг подати ФОП-кошти для е-ліцензії....

Бегемот хотів гроші, з яких сплачені податки - декларація не підійшла, тільки виписка з податкової про доходи і сплачені податки, витяг її з екабінету. Ну і відсилати їх треба зі звичайного рахунку, не фопного.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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