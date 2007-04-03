Додано: Пон 08 січ, 2018 21:40

Редко стал заходить...Тема стала пристанищем для шизофреников.очередной вроде бы грамотный пришелец нарисовался, но абсолютно съехавший.Видимо как некоторые посетил пару платных зазывальных семинаров и пришла белочка.Макс, Фейс, чего вы панькаетесь, доказать ничего невозможно.Для меня и иных продвинутых доказано только одно - уже с начала года можно было (и местами получилось) хорошо заработать.Выстрелили сильно эфир, зек, пёс.Биток шортануть не грех было, почти во всех обзорах кричали, что 17400 он не возьмёт и отскочит к 14000.Короче, куй железо... п г.А споры о иных ролях и применениях крипты это бред и загаживание темы.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.