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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 08 січ, 2018 21:20
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
крипту можно запретить только одним способом - вырубив весь инет на планете
Додано: Пон 08 січ, 2018 21:24
То есть ФРС, не частная организация?
Раскажите еще о МВФ, как он "помогает" развиваться странам третьего мира.
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
Додано: Пон 08 січ, 2018 21:34
Guineapig Да какая разница что такое ФРС и МВФ. Будь они трижды неправы в своих действиях, но они задают тон всему в финансовом мире. И пусть дальше так будет.
Додано: Пон 08 січ, 2018 21:40
1. не частная организация
2. помогает
вы свои знания черпали в рашистских мозгомойках. шансов направить вас на путь истинный практически нет, вы теперь с этим дерьмом в мозгах будете до конца жизни ходить, если не предпримите сверхусилий.
Додано: Пон 08 січ, 2018 21:40
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Редко стал заходить...Тема стала пристанищем для шизофреников.очередной вроде бы грамотный пришелец нарисовался, но абсолютно съехавший.Видимо как некоторые посетил пару платных зазывальных семинаров и пришла белочка.Макс, Фейс, чего вы панькаетесь, доказать ничего невозможно.Для меня и иных продвинутых доказано только одно - уже с начала года можно было (и местами получилось) хорошо заработать.Выстрелили сильно эфир, зек, пёс.Биток шортануть не грех было, почти во всех обзорах кричали, что 17400 он не возьмёт и отскочит к 14000.Короче, куй железо... п г.А споры о иных ролях и применениях крипты это бред и загаживание темы.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 08 січ, 2018 22:09
Додано: Пон 08 січ, 2018 22:16
Я всегда говорил то, что говорил.Это лохотрон был и остался.и я буду продолжать разбувать лохов:) Это замечательная возможность на фоне опустевшей бс подзаработать на кроптошизофрениках.Ну может ты и килербин ещё и нормальные ребята (хоть и ругался с вами), буду объективен.Но шизо масса не вписывается в современную жизнь и их кинут со страшной силой, как только зародится намёк на мировой кризис.Я с конца ноября поднял 20ку, сам диву даюсь, это ж надо чтобы шизики всего мира так дружно сбрасывались деньгами.А для нашей нищей страны это афигенная возможность откусить кусок от притурков.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 08 січ, 2018 22:29
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
я так скажу
население земли 8_000_000_000
допустим 4_000_000_000 используют мабилы в которых допустим 30Г отведено под хранение блокчейна
итого
4_000_000_000 * 30 = 120_000_000_000Г распределенного хранилища, данные в котором не исчезнут никогда
а вы говорите блокчейн - говно
Додано: Пон 08 січ, 2018 22:58
За 9 лет биткоин как был спекулятивным инструментом, так им и остался.
Додано: Пон 08 січ, 2018 23:16
проекты начали появляться только в прошлом году и это только начало
почитай например про substratum, storj
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