Не ну нравится мне как эту чушь об исключении корейских бирж и ботах стали подводить как причину падения курса. Причина одна, пришло время. Стараются, чтобы молодых не отпугнуть) А это значит что рынок никто хоронить не хочет, с него еще жить и жить.
aclan написав:Не ну нравится мне как эту чушь об исключении корейских бирж и ботах стали подводить как причину падения курса. Причина одна, пришло время. Стараются, чтобы молодых не отпугнуть) А это значит что рынок никто хоронить не хочет, с него еще жить и жить.
andrein написав:Нужно понимать разницу: биткоин - это просто игра, а любой доллар в вашем кармане когда-то и кому-то был выдан в долг и должен обратно вернуться к кредитору. Вы много людей знаете , которые должны биткоины ? А я знаю много людей и даже целые страны, которые должны именно доллары.
Оце правда. Але зв'язаність в борги - це не є недолік, а є величезною перевагою долара! Тільки валюта, на якій зав'язані величезні борги, може стати світовою валютою. У біткоіна, на жаль, з цим туго...