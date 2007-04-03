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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 845846847848

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 250
1. до 500 долларов
15%
38
2. 500 - 1000
5%
13
3. 1000 - 5000
13%
32
4. 5000 - 10 000
2%
4
5. более 10 000
6%
16
6. не покупаю а "майню"
6%
15
7. только планирую купить
15%
38
8. не покупал и не буду
38%
94
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 23:54

Не ну нравится мне как эту чушь об исключении корейских бирж и ботах стали подводить как причину падения курса.
Причина одна, пришло время. Стараются, чтобы молодых не отпугнуть) А это значит что рынок никто хоронить не хочет, с него еще жить и жить.
aclan
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 00:01

  aclan написав:Не ну нравится мне как эту чушь об исключении корейских бирж и ботах стали подводить как причину падения курса.
Причина одна, пришло время. Стараются, чтобы молодых не отпугнуть) А это значит что рынок никто хоронить не хочет, с него еще жить и жить.


в своем движении рынок уже все учел
barabass
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 00:14

А тим часом фючерси впали нижче плінтуса, маячок, однако-с

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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 00:35

  andrein написав:Нужно понимать разницу: биткоин - это просто игра, а любой доллар в вашем кармане когда-то и кому-то был выдан в долг и должен обратно вернуться к кредитору. Вы много людей знаете , которые должны биткоины ? А я знаю много людей и даже целые страны, которые должны именно доллары.

Оце правда. Але зв'язаність в борги - це не є недолік, а є величезною перевагою долара! Тільки валюта, на якій зав'язані величезні борги, може стати світовою валютою. У біткоіна, на жаль, з цим туго...
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 00:45

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

я еще забыл про интернет вещей, когда холодильник или тостер будет хранить терабайты блокчейна

вы только представьте себе!

раньше люди чтобы передать знания лепили глиняные таблички которые бились, потом появились книги которые горели, а сейчас появился блокчейн который практически вечен

если например ежесекундно снимать данные с метеодатчиков и пихать их в блокчейн, а потом натравить на эти данные нейросети, то такая профессия как метеоролог просто исчезнет

а вы говорите блокчейн - говно
barabass
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  #<1 ... 845846847848
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