Додано: Вів 09 січ, 2018 10:19

Починаємо лікбез

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Что такое Биткоин?

Биткоин — это набор концептов и технологий, которые совместно образуют основу для

экосистемы цифровых денег. Денежные единицы, называемые биткоинами, используются для

сохранения и передачи стоимости между участниками сети. Пользователи Биткоин

коммуницируют друг с другом посредством протокола Биткоин через сеть Интернет, однако,

протокол может использоваться и внутри какой-либо другой сети. Стек протоколов Биткоин

доступен в виде ПО с открытыми исходными текстами и может быть запущен на различных

устройствах, включая ноутбуки и смартфоны, что делает технологию легко доступной.





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