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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 847848849850>

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 250
1. до 500 долларов
15%
38
2. 500 - 1000
5%
13
3. 1000 - 5000
13%
32
4. 5000 - 10 000
2%
4
5. более 10 000
6%
16
6. не покупаю а "майню"
6%
15
7. только планирую купить
15%
38
8. не покупал и не буду
38%
94
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 08:46

Погляд на сучасні шахер-махєри із альтами на ринках
чому росте дріб'язок в сотні разів і кому це вигідно

https://happycoin.club/teoriya-manipulyatsii-bitkoynom/
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https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 09:45

  greenozon написав:Погляд на сучасні шахер-махєри із альтами на ринках
чому росте дріб'язок в сотні разів і кому це вигідно

https://happycoin.club/teoriya-manipulyatsii-bitkoynom/

ОМГ... да, глобальные инвесторы пампят альты, шоб заработать денех на биткоэн. И распространяют слухи, шо биткоэн пузырь, шоб скупить его подешевле. Короче, цель у всех может быть только одна: заграбастать побольше биткоэна.
Т.е. когда пампят всякое г0вно, освобождая от денег лохов - это не кидалово лохов на деньги - это ради скупки биткоэна делается.
Ну и логичный вывод в конце: биткоэн, в долгосроке, ракетой вверх, к миллиону и выше.
Это у народа вошедшего на всю котлету па 17 и выше, мозг начинает генерить теории, помогающие не сойти с ума.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 09:54

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Оказывается биткоина нет, согасно теории Марксизма, и его цена равна нулю. Бггг

Beijing Morning Post: Mr. Wang, a Chinese guy who lost ￥400K trading bitcoin in months, sued exchanges including Huobi to get his money back, arguing that "Bitcoin does not exist, according to Marxism it has no value" and "therefore the previous trades should be invalidated".

https://twitter.com/i/web/status/950572522990219265
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 09:59

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ну да, у одних рождаются теории заговора глобальных инвесторов, другие - мыслят проще и уже поняли, что их развели на деньги.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 10:13

Биржа Binance опять временно открыла регистрацию для новых

Биржа Binance опять временно открыла регистрацию для новых пользователей.
https://www.binance.com/?ref=20135551
fdanl
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 10:19

Починаємо лікбез
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Что такое Биткоин?
Биткоин — это набор концептов и технологий, которые совместно образуют основу для
экосистемы цифровых денег. Денежные единицы, называемые биткоинами, используются для
сохранения и передачи стоимости между участниками сети. Пользователи Биткоин
коммуницируют друг с другом посредством протокола Биткоин через сеть Интернет, однако,
протокол может использоваться и внутри какой-либо другой сети. Стек протоколов Биткоин
доступен в виде ПО с открытыми исходными текстами и может быть запущен на различных
устройствах, включая ноутбуки и смартфоны, что делает технологию легко доступной.


stay tuned! TBD
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 10:23

  greenozon написав:Починаємо лікбез
====================
Что такое Биткоин?
Биткоин — это набор концептов и технологий, которые совместно образуют основу для
экосистемы цифровых денег. Денежные единицы, называемые биткоинами, используются для
сохранения и передачи стоимости между участниками сети. Пользователи Биткоин
коммуницируют друг с другом посредством протокола Биткоин через сеть Интернет, однако,
протокол может использоваться и внутри какой-либо другой сети. Стек протоколов Биткоин
доступен в виде ПО с открытыми исходными текстами и может быть запущен на различных
устройствах, включая ноутбуки и смартфоны, что делает технологию легко доступной.


stay tuned! TBD

Надо вводить курс биткоиноведения в начальной школе, а то че-то популяризация начала притормаживать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 10:42

Про Корею было, но вот ещё...

Криптовалюты: дальше без Южной Кореи.
http://www.vestifinance.ru/articles/95981

Криптокиця
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Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 13:28

Нещодавно показував дуже низький рівень бтц-фючів (20 монет - це ні про що)
а сьогодні вже така картинка

http://prntscr.com/hxzojk

таке враження що там в мс паінті цифри малюють :)
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 14:06

  Surfer написав:БД и особенно персонально SQL предать криптоанафеме за некошерность.

а ты попробуй сделать распределенную sql базу с хотя бы 500 мастерами
barabass
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