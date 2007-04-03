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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 852853854855856>

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 250
1. до 500 долларов
15%
38
2. 500 - 1000
5%
13
3. 1000 - 5000
13%
32
4. 5000 - 10 000
2%
4
5. более 10 000
6%
16
6. не покупаю а "майню"
6%
15
7. только планирую купить
15%
38
8. не покупал и не буду
38%
94
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 23:15

  andrein написав:
  kuzment написав:Вывел бабос из битфинекса, выходил через бтс. Очень быстро пришли деньги, через минуту первая часть и спустя минут 10 вторая. Торговля видать не моё. Попробую майнить. гг))

Советую поторопиться. Китайцы продают асики сейчас не для того , чтобы кто-то много заработал. К лету появяться новые асики по технологии 7нм.
https://savecoin.ru/kogda-vyjdet-novyj- ... 10_S112018

Не, мне асики не интересны. Old school. Карты. Думаю над покупкой 6 шт. 1080ti
kuzment
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 23:19

  kuzment написав:
  andrein написав:
  kuzment написав:Вывел бабос из битфинекса, выходил через бтс. Очень быстро пришли деньги, через минуту первая часть и спустя минут 10 вторая. Торговля видать не моё. Попробую майнить. гг))

Советую поторопиться. Китайцы продают асики сейчас не для того , чтобы кто-то много заработал. К лету появяться новые асики по технологии 7нм.
https://savecoin.ru/kogda-vyjdet-novyj- ... 10_S112018

Не, мне асики не интересны. Old school. Карты. Думаю над покупкой 6 шт. 1080ti

Сейчас это гораздо лучше, чем покупать перекупленную крипту.
Пойманили, и продали потом.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 23:42

  kuzment написав:Вывел бабос из битфинекса, выходил через бтс. Очень быстро пришли деньги, через минуту первая часть и спустя минут 10 вторая. Торговля видать не моё. Попробую майнить. гг))

странно, сейчас куда ни вкинь бабло - все растет
сейчас даже не имеет смысла заниматься дрочкой на ИСО, шиткоины растут намного быстрее
barabass
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 00:24

  barabass написав:
  kuzment написав:Вывел бабос из битфинекса, выходил через бтс. Очень быстро пришли деньги, через минуту первая часть и спустя минут 10 вторая. Торговля видать не моё. Попробую майнить. гг))

странно, сейчас куда ни вкинь бабло - все растет
сейчас даже не имеет смысла заниматься дрочкой на ИСО, шиткоины растут намного быстрее

Люблю честность. А то "даешь блокчейн в каждом хололильнике", "мы меняем мир" и т.д.
Думаете это продлится еще долго? Рынок ведь растущий, а у лохов еще много денег.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 00:26

В копилку "кто запрещает - тот проиграет":
https://qz.com/1174340/indias-bitcoin-e ... thdrawals/
Главное, чтобы будущие победители дожили до своей победы.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 01:03

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Lightning Network придет - порядок наведет: https://www.coindesk.com/ethereum-time- ... al-issues/
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 01:07

Вообще, присоединюсь к Эгоисту. Тоже считаю, что криптоэкономика уже достаточно окрепла и проникла в массы, чтобы жить своей собственной жизнью. Надо срочно разорвать все связи между передовой криптой и ретроградным фиатом. Пусть все ретрограды, погрязшие в фиате - мучаются без криптовалюты.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 01:34

airmax78

вы тут молились на чувачка с жипи моргана помнится. что такой єксперт, єкспертище, не подходи, всем внимать с придыханием.

J.P. Morgan Chase CEO said he regrets calling bitcoin a fraud.
"The blockchain is real," Dimon tells Fox Business.
Dimon remains concerned about how "governments are going to feel about bitcoin when it gets really big."
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 01:36

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  xwxw3 написав:Просто защита от подделки с помощью блокчейн вообще не имеет аналогов в мире, учитывая что раньше вообще ничего защитить от копирования и подделки в информационных технологиях было нельзя.

Ну вот опять вы пишете о том, в чём совсем не разбираетесь.

Примеры из памяти без гугления:
смарткарта (симка с мобилке, чиповая кредитка)
приватный ключ моего ЕЦП для налоговой
приватный ключ моего интернет-банка
EFS
AES
Собственно ваш личный приватный ключ от вашего биткоин адреса ничем принципиально не отличается от вышеперечисленного, кроме смарткарты.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
АЛИСА МЫ ВСЁ ПРОСРАЛИ ПРОСТИ НАС
ALEF
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 02:12

  ALEF написав:
  xwxw3 написав:Просто защита от подделки с помощью блокчейн вообще не имеет аналогов в мире, учитывая что раньше вообще ничего защитить от копирования и подделки в информационных технологиях было нельзя.

Ну вот опять вы пишете о том, в чём совсем не разбираетесь.

Примеры из памяти без гугления:
смарткарта (симка с мобилке, чиповая кредитка)
приватный ключ моего ЕЦП для налоговой
приватный ключ моего интернет-банка
EFS
AES
Собственно ваш личный приватный ключ от вашего биткоин адреса ничем принципиально не отличается от вышеперечисленного, кроме смарткарты.

:mrgreen: Все смешалось люди кони, разберитесь сначала Вы
Смарткарта - это аппаратная защита, такого навалом по сути, можно привязывать и к жесткому диску и к мак адресу сетевой карточки и т п, к примеру webmoney использует такую защиту, тут много отличий от блокчейна и от все остального перечисленного вами, такие системы централизованы и подвержены взлому(взлом центральной системы) так же в связи с централизацией такие системы зависят от произвола лиц которым доверяешь свои деньги. Так же стоит заметить что есть возможность делать и дубликаты смарт карт, и подделывать мак адреса сетевой карточки и т п с помощью соответствующего аппаратного и программного обеспечения.

Все остальные системы шифрования, так же не имеют ничего общего с блокчейн
С помощью их не создашь устойчивой к фальцификации системы.
Так к примеру биткоины можно украсть, но вот подделать их, и увеличить их количество с помощью копирования нельзя. В этом принципиальное и основное отличие.

Если абстрагироваться от технологий то владеть биткоином все равно что владеть реальной вещью в обычной жизни, но в отличии от обычных вещей их можно пересылать по проводам

Опять же, ваш банк могут взломать и изменить баланс на счете, с блокчейнном это сделать не могут, этот баланс на счете в банке может изменить и ненадежный работник банка, а не только хакер, и вообще могут списать ваши средства и что угодно сделать с ними, если будет указание сверху(постановление суда и т п) или если у них будут какие то проблемы, а такое постоянно происходит, только и читаешь как какой то банк лопнул. Покуда ваши деньги лежат в банке, они не совсем ваши деньги.

Так вот в отличии от ВСЕХ перечисленных вами технологий, биткоин устойчивый ко всему этому, кроме одного, ваши биткоины могут украсть хакеры с вашего компьютера, если конечно вы не храните их аппаратном кошельке, это простыми словами технология скрещивающая блокчейн и смарт-карты.

Я вообще, читая этот форум немного офигиваю, вроде грамотные ребята на форуме посвященном финансам, должны были понять все плюсы технологии блокчейн и преимущества биткоина, но тут полно тех кто не только не понял еще насколько это мощная по сути технология, и к чему она приведет, а несут по сути полнейшую пургу. Биткоин надежнее банков, поймите это наконец.
Востаннє редагувалось xwxw3 в Сер 10 січ, 2018 02:46, всього редагувалось 2 разів.
xwxw3
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