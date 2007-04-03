Вообще, присоединюсь к Эгоисту. Тоже считаю, что криптоэкономика уже достаточно окрепла и проникла в массы, чтобы жить своей собственной жизнью. Надо срочно разорвать все связи между передовой криптой и ретроградным фиатом. Пусть все ретрограды, погрязшие в фиате - мучаются без криптовалюты.
вы тут молились на чувачка с жипи моргана помнится. что такой єксперт, єкспертище, не подходи, всем внимать с придыханием.
J.P. Morgan Chase CEO said he regrets calling bitcoin a fraud. "The blockchain is real," Dimon tells Fox Business. Dimon remains concerned about how "governments are going to feel about bitcoin when it gets really big."
xwxw3 написав:Просто защита от подделки с помощью блокчейн вообще не имеет аналогов в мире, учитывая что раньше вообще ничего защитить от копирования и подделки в информационных технологиях было нельзя.
Ну вот опять вы пишете о том, в чём совсем не разбираетесь.
Примеры из памяти без гугления: смарткарта (симка с мобилке, чиповая кредитка) приватный ключ моего ЕЦП для налоговой приватный ключ моего интернет-банка EFS AES Собственно ваш личный приватный ключ от вашего биткоин адреса ничем принципиально не отличается от вышеперечисленного, кроме смарткарты.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я? АЛИСА МЫ ВСЁ ПРОСРАЛИ ПРОСТИ НАС
xwxw3 написав:Просто защита от подделки с помощью блокчейн вообще не имеет аналогов в мире, учитывая что раньше вообще ничего защитить от копирования и подделки в информационных технологиях было нельзя.
Ну вот опять вы пишете о том, в чём совсем не разбираетесь.
Примеры из памяти без гугления: смарткарта (симка с мобилке, чиповая кредитка) приватный ключ моего ЕЦП для налоговой приватный ключ моего интернет-банка EFS AES Собственно ваш личный приватный ключ от вашего биткоин адреса ничем принципиально не отличается от вышеперечисленного, кроме смарткарты.
Все смешалось люди кони, разберитесь сначала Вы Смарткарта - это аппаратная защита, такого навалом по сути, можно привязывать и к жесткому диску и к мак адресу сетевой карточки и т п, к примеру webmoney использует такую защиту, тут много отличий от блокчейна и от все остального перечисленного вами, такие системы централизованы и подвержены взлому(взлом центральной системы) так же в связи с централизацией такие системы зависят от произвола лиц которым доверяешь свои деньги. Так же стоит заметить что есть возможность делать и дубликаты смарт карт, и подделывать мак адреса сетевой карточки и т п с помощью соответствующего аппаратного и программного обеспечения.
Все остальные системы шифрования, так же не имеют ничего общего с блокчейн С помощью их не создашь устойчивой к фальцификации системы. Так к примеру биткоины можно украсть, но вот подделать их, и увеличить их количество с помощью копирования нельзя. В этом принципиальное и основное отличие.
Если абстрагироваться от технологий то владеть биткоином все равно что владеть реальной вещью в обычной жизни, но в отличии от обычных вещей их можно пересылать по проводам
Опять же, ваш банк могут взломать и изменить баланс на счете, с блокчейнном это сделать не могут, этот баланс на счете в банке может изменить и ненадежный работник банка, а не только хакер, и вообще могут списать ваши средства и что угодно сделать с ними, если будет указание сверху(постановление суда и т п) или если у них будут какие то проблемы, а такое постоянно происходит, только и читаешь как какой то банк лопнул. Покуда ваши деньги лежат в банке, они не совсем ваши деньги.
Так вот в отличии от ВСЕХ перечисленных вами технологий, биткоин устойчивый ко всему этому, кроме одного, ваши биткоины могут украсть хакеры с вашего компьютера, если конечно вы не храните их аппаратном кошельке, это простыми словами технология скрещивающая блокчейн и смарт-карты.
Я вообще, читая этот форум немного офигиваю, вроде грамотные ребята на форуме посвященном финансам, должны были понять все плюсы технологии блокчейн и преимущества биткоина, но тут полно тех кто не только не понял еще насколько это мощная по сути технология, и к чему она приведет, а несут по сути полнейшую пургу. Биткоин надежнее банков, поймите это наконец.
Востаннє редагувалось xwxw3 в Сер 10 січ, 2018 02:46, всього редагувалось 2 разів.