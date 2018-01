Додано: Сер 10 січ, 2018 01:34

airmax78



вы тут молились на чувачка с жипи моргана помнится. что такой єксперт, єкспертище, не подходи, всем внимать с придыханием.



J.P. Morgan Chase CEO said he regrets calling bitcoin a fraud.

"The blockchain is real," Dimon tells Fox Business.

Dimon remains concerned about how "governments are going to feel about bitcoin when it gets really big."