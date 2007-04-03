Додано: Сер 10 січ, 2018 02:12

ALEF написав: xwxw3 написав: Просто защита от подделки с помощью блокчейн вообще не имеет аналогов в мире, учитывая что раньше вообще ничего защитить от копирования и подделки в информационных технологиях было нельзя. Просто защита от подделки с помощью блокчейн вообще не имеет аналогов в мире, учитывая что

Ну вот опять вы пишете о том, в чём совсем не разбираетесь.



Примеры из памяти без гугления:

смарткарта (симка с мобилке, чиповая кредитка)

приватный ключ моего ЕЦП для налоговой

приватный ключ моего интернет-банка

EFS

AES

Собственно ваш личный приватный ключ от вашего биткоин адреса ничем принципиально не отличается от вышеперечисленного, кроме смарткарты. Ну вот опять вы пишете о том, в чём совсем не разбираетесь.Примеры из памяти без гугления:смарткарта (симка с мобилке, чиповая кредитка)приватный ключ моего ЕЦП для налоговойприватный ключ моего интернет-банкаEFSAESСобственно ваш личный приватный ключ от вашего биткоин адреса ничем принципиально не отличается от вышеперечисленного, кроме смарткарты.

Все смешалось люди кони,Смарткарта - это аппаратная защита, такого навалом по сути, можно привязывать и к жесткому диску и к мак адресу сетевой карточки и т п, к примеру webmoney использует такую защиту, тут много отличий от блокчейна и от все остального перечисленного вами, такие системы централизованы и подвержены взлому(взлом центральной системы) так же в связи с централизацией такие системы зависят от произвола лиц которым доверяешь свои деньги. Так же стоит заметить что есть возможность делать и дубликаты смарт карт, и подделывать мак адреса сетевой карточки и т п с помощью соответствующего аппаратного и программного обеспечения.Все остальные системы шифрования, так же не имеют ничего общего с блокчейнС помощью их не создашь устойчивой к фальцификации системы.Так к примеру биткоины можно украсть, но вот подделать их, и увеличить их количество с помощью копирования нельзя. В этом принципиальное и основное отличие.Если абстрагироваться от технологий то владеть биткоином все равно что владеть реальной вещью в обычной жизни, но в отличии от обычных вещей их можно пересылать по проводамОпять же, ваш банк могут взломать и изменить баланс на счете, с блокчейнном это сделать не могут, этот баланс на счете в банке может изменить и ненадежный работник банка, а не только хакер, и вообще могут списать ваши средства и что угодно сделать с ними, если будет указание сверху(постановление суда и т п) или если у них будут какие то проблемы, а такое постоянно происходит, только и читаешь как какой то банк лопнул. Покуда ваши деньги лежат в банке, они не совсем ваши деньги.Так вот в отличии от ВСЕХ перечисленных вами технологий, биткоин устойчивый ко всему этому, кроме одного, ваши биткоины могут украсть хакеры с вашего компьютера, если конечно вы не храните их аппаратном кошельке, это простыми словами технология скрещивающая блокчейн и смарт-карты.Я вообще, читая этот форум немного офигиваю, вроде грамотные ребята на форуме посвященном финансам, должны были понять все плюсы технологии блокчейн и преимущества биткоина, но тут полно тех кто не только не понял еще насколько это мощная по сути технология, и к чему она приведет, а несут по сути полнейшую пургу. Биткоин надежнее банков, поймите это наконец.